Riikka Purran tragedia 12-vuotiaana: äiti kuoli kesken rauhallisen koti-illan

Purra pelkäsi lapsena kuolevansa itsekin, jos ei alkaisi syödä terveellisesti. Purran mukaan äidin kuolema päätti lapsuuden ja muutti kaiken.

Perussuomalaisten uusi puheenjohtaja Riikka Purra kertoo, että puoluekokousviikonloppu on ollut niin kiireinen, etteivät ”tunteet ole menneet vielä aivan päähän asti”.

Perussuomalaisten uusi puheenjohtaja Riikka Purra istuu Seinäjoki Areenan toisen kerroksen nurkkapöydässä kylmäpuristettu vihermehu vierellään.

Vihermehu sisältää lehtikaalia, appelsiinia, inkivääriä, kurkumaa, varsiselleriä ja ananasta.

Purra, 44, on kasvissyöjä ja mehufani. Purralla on Instagramissa oma sivukin terveysruualle ja mehuille. Purran lautasella on siis jotakin aivan muuta kuin perinteisen äijäpuolueen puheenjohtajan lautasella luulisi olevan. Ainoana ruokapaheenaan Purra mainitsee lakritsin.

– Edustajakollega Koponen toi minulle puoluekokoukseen ison laatikollisen Kouvolan lakua. Syön sitä harvoin, koska se on niin hyvää. Mitä tulee tähän varsin raskaaseen työhön, näen ehdottomasti, että oikea ravinto ja lepo ovat välttämättömät edellytykset. Yritän elää riittävän terveellisesti, en kuitenkaan ole niuho, Purra sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa.

Purra ei pitänyt valintansa jälkeen riehakkaita voitonjuhlia, vaan kävi illan haastattelujen välissä puolueen iltajuhlassa, jossa hän joi vettä ja kahvia ja lähti aikaisin hotelliin nukkumaan.

– Ei spesiaalia eikä edes juhlimista. Nukuin hyvät seitsemän tunnen unet.

Tässä haastattelussa Purra puhuu tragediasta, joka Purran sanoin ”muutti kaiken ja lopetti lapsuuden”.

Tapahtuman yksityiskohdat on käyty aiemmin läpi Image-lehdessä. Purra puhui asiasta myös Iltalehdelle.

Purran Yleisradiossa työskennellyt äiti osallistui 19. helmikuuta 1990 Tampere-talon avajaisiin, joista hän palasi kotiinsa Tampereen Armonkalliolle. Äidille oli tullut tilaisuudessa huono olo.

Purra katsoi äitinsä kanssa hetken televisiota ennen kuin he menivät nukkumaan. Parin tunnin päästä Purra huomasi, ettei äiti pystynyt hengittämään. Äiti kiidätettiin ambulanssilla sairaalaan, mutta mitään ei ollut tehtävissä.

– Kysymyksessä oli yllättävä sydänkohtaus, joka ei ollut hirvittävästi antanut itsestään viitteitä, se siis tapahtui yhtäkkiä. Äitini oli kuollessaan 43-vuotias eli olen juuri ylittänyt sen iän, kesäkuussa 44 vuotta täyttänyt Purra sanoo.

Purra valvoi koko yön, isä seuranaan. Äidin kuolemaa seuranneena aamuna tuolloin 12-vuotias Purra meni kouluun, osallistui muutamaan kokeeseen, piti gerbiileistä esitelmän ja lähti pois vasta viimeisiltä tunneilta.

– Ei näitä asioita oikein käsitelty, mikä tietenkin kuulostaa nykypäivänä aivan hirveältä ja aivan hirveää se olikin. Olin asunut äitini kanssa kahdestaan. Vanhempani olivat eronneet, kun olin pieni ja tämän tapahtuman jälkeen isästäni tuli huoltaja, mikä oli tietenkin suuri muutos. Tapahtuma on varmasti muokannut persoonaani.

Purra neuvoo menemään menetyksiä kokeneiden ihmisten luokse rohkeasti.

– Nämä tilanteet monesti lietsovat sitä, että ihmiset eivät uskalla mennä lähelle, pelkäävät sanovansa jotakin väärin tai toimivat muuten järjettömällä tavalla. Ihminen, joka on kokenut näitä asioita, kaipaa, että joku siihen tulee, vaikka ei jaksaisi mitään sanoa.

Purra kertoo poteneensa äitinsä poismenon seurauksena kuolemanpelkoa.

– Aloin pelätä kuolemaani ja tietenkin kaikkien muidenkin läheisten kuolemaa. Tällainen pelko oli tulevina vuosina hyvin vahva.

Pian tapahtuman jälkeen Purra päätti alkaa kasvissyöjäksi.

– Se oli täysin jäsentymätöntä kasvissyöntiä, eikä missään nimessä terveellistä. Käytännössä jätin lihan pois ja uskoin tekeväni itselleni hyvää. Sitten palasin joksikin aikaa syömään lihaa ja löysin ruokavalioni parikymppisenä. Olen ollut kiinnostunut ruuan terveysvaikutuksista koko elämäni. Vihermehut ovat huomattavasti uudempi löydös. Tällainen ruokavalio sopii minulle oikein hyvin ja olen kaikin puolin terve.

Purra kiittää äitiään kiinnostuksen herättämisestä yhteiskunnallisia ja poliittisia kysymyksiä kohtaan.

Purran äiti oli kallellaan vasemmalle, ja Purra on kuvaillut äitiään ”kulttuurimarxistiksi”.

Nuoruudessaan Purra kannatti vihreitä. Perussuomalaisia Purra on kertonut äänestäneensä viimeistään kuntavaaleissa 2008. Perussuomalaiset on kansallismielinen ja konservatiivinen puolue, joka on kallellaan oikealle.

Päätyikö Purra siis ajattelussaan aivan eri johtopäätöksiin kuin äitinsä?

-- Itse asiassa en, Purra näkee.

– Äitini piti esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoa hyvin oleellisena ja inhosi tekopyhyyttä. Uskoisin, että jos hän eläisi, olisimme asioista hyvinkin paljon samaa mieltä.