IS kysyi Halla-ahon tunnelmat muutama minuutti puheenjohtajavalinnan jälkeen.

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho oli helpottunut mies puheenjohtajavalinnan jälkeen.

Halla-aho on nyt entinen puheenjohtaja ja Riikka Purra perussuomalaisten uusi puheenjohtaja.

– Olen iloinen, että tulos tässä puheenjohtajaäänestyksessä oli näin selkeä. Ei se kovin suurena yllätyksenä tullut, Halla-aho totesi ensikommenttinaan äänestyksen jälkeen.

Miltä nyt tuntuu? Kaikki arvuuttelevat mitä Halla-aho ryhtyy nyt tekemään, kun ei ole puheenjohtajan vastuuta?

– Sanotaan, että media pääsisi helpommalla, jos uskoisivat mitä sanon. Minulla ei ole ovelia juonia takana. Aion jatkaa työtäni kansanedustajana ja kaupunginvaltuutettuna. Uutta puoluejohtoa kaikin käytettävissä olevin voimin tuen, sitä työtä tehden kuin tähänkin asti. Ei sen kummempaa, Halla-aho vastasi.

Miten suuri henkilökohtainen helpotus oli luopua puheenjohtajuudesta?

– Ehkä olen persoona, joka stressaa etukäteen edessä olevia tapahtumia. Kun tapahtumia on vähemmän, se parantaa yöunia jonkun verran.

– Sinänsä puheenjohtajan tehtävä ja siihen liittyvä kiertäminen on ollut mieluisaa työtä. Se, että kalenteri on vähemmän työtä, on helpotus, Halla-aho totesi.