Hakkarainen olisi toivonut, että Jussi Halla-aho olisi jatkanut puheenjohtajana. Seinäjoella Hakkarainen on Mauri Peltokankaan tukijoukoissa.

Europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen ei pääse pitämään kannatuspuheenvuoroja perussuomalaisten puoluekokouksessa Seinäjoella, sillä hän unohti maksaa puolueen 25 euron suuruisen jäsenmaksun.

– Pitää mennä kahville, kun ei voi puhua, Hakkarainen harmitteli kokouspaikalla.

Hakkarainen kannattaa Mauri Peltokangasta perussuomalaisten toiseksi varapuheenjohtajaksi. Tällä hetkellä puolueen toisena varapuheenjohtajana toimii Arja Juvonen.

Hakkarainen olisi toivonut, että Jussi Halla-aho olisi jatkanut puheenjohtajana ja vienyt perussuomalaiset eduskuntavaaleihin. Nyt Halla-ahon pesti jäi kesken, Hakkarainen katsoi.

– Näin on elettävä. Kyllä Purrasta tulee hyvä puheenjohtaja ja pääministeri, Hakkarainen visioi.

Perussuomalaisten viestintävastaava Matti Putkonen linjasi avajaispuheessaan, että perussuomalaisten ainoana tavoitteena vuoden 2023 eduskuntavaaleissa tulee olla ”kultamitali”.

Halla-aho toppuutteli puheessaan, ettei perussuomalaisten tule mennä hallitukseen hinnalla millä hyvänsä.

– On määritettävä omat tavoitteet, asetettava ne tärkeysjärjestykseen, päätettävä mistä voidaan neuvotella ja mistä ei. Uskallettava antaa jossakin asiassa periksi, pyrittävä yhteistyöhön mutta oltava valmis jatkamaan oppositiossa, jos muut eivät tule vastaan meille tärkeimmissä asioissa, Halla-aho kuvasi ajatteluaan.

Hakkarainen pitää europarlamenttia kovempana työkenttänä kuin eduskuntaa ja kertoo, ettei hänellä olisi riittänyt aika pyrkiä puolueen johtotehtäviin.

Hakkarainen luopui perussuomalaisten varapuheenjohtajan paikasta 2017 ahdistelukohun vuoksi. Hakkarainen tuomittiin 2019 hovioikeudessa seksuaalisesta ahdistelusta ja pahoinpitelystä 80 päiväsakkoon.

Viime aikoina Hakkarainen on ollut otsikoissa yksityiselämäänsä liittyen. Hakkarainen kertoo, että hänellä on etäsuhde Larizaan, jonka on kerrottu olevan kotoisin Hondurasista.

– Koko ajan laitetaan viestiä ja soitellaan. Sen piti tulla käymään Suomessa, mutta ei ole kerinnyt töiltään. Se on etäsuhde, miten sen käsittää.