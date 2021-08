Tässä on ”rivijäsen”, jota Halla-aho erikseen kiitti puheessaan – muistelee viestiä, jonka lähetti ”Jussille” loppu­vuonna 2016

Terhi Mattila esitti puoluekokouksissa 2017 ja 2019 Halla-ahoa puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) kiitti jäähyväispuheessaan Seinäjoen puoluekokouksessa kahta ihmistä nimeltä.

Puolueen työmies Matti Putkonen ja Terhi Mattila Vihdistä saivat kiitokset puheenjohtajan tehtävät jättävältä Halla-aholta.

– Aikamoisen pommin Jussi heitti. Täytyy todeta, että Jussi arvostaa kentän tukea, Terhi Mattila totesi.

– Se oli hyvin hämmentävää kuulla oma nimensä täällä puoluekokouksessa puoluejohtajan suusta. Olen siitä äärimmäisen otettu. Sydän alkoi hakata valtavasti, Mattila kuvaili tunnelmiaan.

Putkonen on tehnyt työllään vaikutuksen Halla-ahoon. Terhi Mattila puolestaan on henkilö, joka on esittänyt Halla-ahoa puheenjohtajaksi niin Jyväskylän puoluekokouksessa 2017 kuin Tampereen kokouksessa 2019.

Kuka Terhi Mattila Vihdistä on?

– Olen perussuomalaisten rivijäsen. Toki kunnanvaltuutettuna kotikunnassani. Olen pyrkinyt parhaani tekemään, ja puoluejohtoa kannustanut ja tuonut omia ajatuksiani esille, Mattila kertoi.

– Minusta ei pitänyt tulla puolueen jäsentä. Menin paikalle etsimään, ketä voisin äänestää vuoden 2012 kuntavaaleissa. Päädyin ehdolle itsekin ja olen kolmannen kauden valtuutettu. Tällä hetkellä työskentelen kansanedustaja Riikka Slunga-Poutsalon avustajana eduskunnassa, Mattila jatkoi.

Terhi Mattila on Vihdin valtuutettu ja kansanedustaja Riikka Slunga-Poutsalon avustaja eduskunnassa.

Mattila ja Halla-aho eivät ole likeisiä ystäviä. Mattila sanoo tavanneensa Halla-ahon ensi kertaa tämän meppiaikana (2014–2017).

– Otin häneen yhteyttä, kun olin Vihdin perussuomalaisten puheenjohtajana monta vuotta. Kutsuin puolueen näkyviä toimijoita toritapahtumiin.

– Kun Jussi oli meppinä, laitoin hänelle viestin, että jos olet täällä päin, meillä olisi Vihdissä markkinat, jossa on ps-teltta, ja olet tervetullut. Yllätykseni Jussi vastasi, ja lupasi tulla. Tästä se varmaan alkoi, Mattila muisteli.

Mattilan mukaan hän alkoi tuon jälkeen seurata enemmän Halla-ahon tekemisiä.

Mattila sanoo pyytäneensä Halla-ahoa puolueen puheenjohtajaksi loppuvuodesta 2016.

– Jyväskylän puoluekokousta edeltävän vuoden loppupuolella lähestyin häntä viestillä. Laitoin, että toivon, että sinä lähdet tavoittelemaan puolueen puheenjohtajuutta.

– Jussi kiitti tästä kommentista, Mattila muisteli.

Halla-aho ilmoitti maaliskuussa 2017 tavoittelevansa puheenjohtajuutta, ja kesäkuussa 2017 Halla-aho valittiin perussuomalaisten puheenjohtajaksi Timo Soinin jälkeen.

Terhi Mattila oli siis se puolueen jäsen niin Jyväskylän kuin Tampereen puoluekokouksessa, joka esitti Halla-ahoa puheenjohtajaksi.