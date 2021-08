Marinin mukaan tavoitteena on 80–90 prosentin rokotekattavuus. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) varoitti yhteiskunnan sulkeutumisesta, jos tartuntojen määrä kohoaa jatkuvasti.

Hallitus on tekemässä torstain neuvotteluissaan linjauksia Suomen avautumista varten.

Strategian ytimessä on rokotekattavuuden nostaminen mahdollisimman korkealle.

Suomeen levinnyt deltavariantti on aiempia virusmuunnoksia selvästi tartuttavampi, eikä aikaisemmin määritelty 70 prosentin rokotekattavuus riitä deltan torjumiseen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi medialle, että rokotekattavuus yli 12-vuotiaiden keskuudessa tulisi saada nostettua vähintään 80–90 prosentin tasolle.

– Pyrimme siihen, että saisimme sellaisen rokotekattavuuden, että pääsisimme rajoitustoimista kokonaan eroon. Vielä sen aika ei ole. Alueilla joudutaan myös rajoitustoimia kiristämään tautitilanteen pahentuessa, mutta sen kaltaista yhteiskunnan kokonaissulkua, kun keväällä näimme, ei ole tiedossa, eikä hallitus ole sellaista suunnittelemassa, koska rokotukset edistyvät, Marin kommentoi.

Helsingin Sanomien mukaan nykyisistä koronarajoituksista aiotaan luopua lokakuun alussa, mikäli yli 80 prosenttia kansalaisista on saatu rokotettua tuolloin kahteen kertaan.

IS:lle kerrotaan hallituslähteistä, että tarkkaa aikataulua maan avaamiselle on vaikea antaa, sillä rokotukset ovat vapaaehtoisia ja esimerkiksi 80 prosentin kattavuudelle tarvittavat rokotteet arvioidaan saapuvan Suomeen vasta syyskuun aikana.

Maan avautuminen on siis venymässä ainakin loppusyksyyn.

– En uskalla luvata, että rajoituksista luovuttaisiin esimerkiksi seuraavan kuukauden aikana, Marin sanoi ja kehotti ihmisiä ottamaan koronarokotteen.

IS:n tietojen mukaan 12–15-vuotiailla rokoteväliä aiotaan laskea kahdeksaan viikkoon, sillä rokotteiden saatavuus on parantunut keväästä. Keväällä rokoteväli oli 12 viikkoa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) oli Marinia huomattavasti synkempi.

Kiurun mukaan ennätykselliset tartuntaluvut – Suomessa todettiin torstaina ennätykselliset 1024 tartuntaa – kertovat siitä, ettei rokotekattavuus ole riittävällä tasolla.

– Tällä hetkellä sairaalahoidossa olevista potilaista on jopa 65 prosenttia niitä, joilla ei ole rokotuksia lainkaan. On muutamia kahdenkin rokotuksenkin saaneita, jotka ovat sairastuneet, mutta pääsääntöisesti, lähes 35 prosenttia siitä muusta joukosta, on sitä porukkaa, jolla on vasta yksi rokote, Kiuru sanoi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) puhui ”synkästä ennätyksestä” tartuntatautiluvuissa ja teroitti, että toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeitä sekä tartuntatautilakia.

Kiuru painotti, että kuntien, sairaanhoitopiirien ja aluehallintovirastojen on noudatettava nykyisiä suosituksia, ohjeistuksia, sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeitä sekä tartuntatautilakia.

– Pelkoni on, että olemme päätymässä jähmettyneeseen tilanteeseen, jossa toimivaltaiset viranomaiset eivät saa päätöksiä aikaan. Emme voi jatkaa niin, että tartuntojen määrä jatkuvasti kohoaa ja rokotekattavuus ei riitä ihmisten suojeluun. Se tulee johtamaan siihen, että yhteiskunta sulkeutuu kuitenkin, Kiuru varoitti ja puhui ”syvään päätyyn” joutumisesta.

Hyvänä uutisena Kiuru piti sitä, että THL on saanut valmisteltua riskipotentiaalimallin, jonka avulla yhteiskuntaa voidaan pitää osittain auki.

Marin vahvisti, että kulttuuri- ja tapahtuma-alalla on luvassa helpotuksia.

– Nykytilanne ei ole kohtuullinen, jossa ravintolassa voi istua, seurustella, nauraa, keskustella ja syödä aika lähekkäin toisten kanssa ja esimerkiksi teatterissa ei voi istua, vaikka turvatoimista on huolehdittu.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) painotti, että kulttuuri- ja tapahtuma-alan on saatava ”ennustettavuutta syksyyn”. Myös sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) arvosteli hallituksen kokoukseen saapuessaan kahden metrin turvavälivaatimusta.

Opetusministeri Li Andersson (vas) sanoi neuvotteluihin saapuessaan, ettei kulttuurialalla voida odottaa koronapassin käyttöönottoa. Kiireellisessä valmistelussa olevasta koronapassista odotetaan helpotusta alalle.

Lasten harrastustoimintaan ei haluta rajoituksia, hallituslähteistä kerrotaan. Myös lasten normaalista koulunkäynnistä aiotaan pitää kiinni.

Strategian päivityksille on varattu neuvotteluaikaa vielä ensi viikoltakin, mutta strategia halutaan saada pikaisesti valmiiksi, sillä hallituslähteiden mukaan seuraavaksi pitäisi keskittyä budjettiriihen asioihin ja ilmastopolitiikan linjauksiin.