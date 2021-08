Taiveaho oli kunnallisvaalien ääniharava Kouvolassa.

Sosialidemokraattien luottamuspaikkavalinnat ovat herättäneet eripuraa Kouvolassa, kertoo Yle. Muun muassa ex-kansanedustaja Satu Taiveaho jäi ilman paikkaa kaupunginhallituksessa, vaikka sai toiseksi eniten ääniä Kouvolan Sdp:n riveistä. Hän sai kunnallisvaaleissa kaikkiaan 1 087 ääntä.

Taiveaho kommentoi Ylen radiohaastattelussa kokeneensa, että paikka kaupunginhallituksessa olisi kuulunut hänelle ja sanoo olevansa tilanteesta ihmeissään.

– En ole ennen tällaiseen törmännyt, että vaalitulosta ei kunnioiteta siten, kuin tässä tilanteessa näyttää nyt käyvän. Olen ajatellut, että paikat pyritään jakamaan oikeudenmukaisesti, demokratiaa kunnioittaen, Taiveaho sanoi.

Taiveahon mukaan vaalituloksen jälkeen häntä on yritetty kampittaa ja koetettu vähätellä luottamuspaikkaprosessin aikana.

Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Jukka Nyberg kommentoi Ylelle kaiken olevan vielä mahdollista luottamuspaikkojen suhteen, mutta ei ottanut kantaa siihen, avataanko paikkajako uudelleen.

Sdp:llä on kaupunginhallitukseen kolme paikkaa. Paikkoihin valittiin Jukka Nyberg, Kirsi Kekki sekä Henna Hovi ja Manu Huuhilo niin, että Hovi on hallituksessa valtuustokauden ensimmäiset kaksi vuotta, jonka jälkeen Huuhilo tulee hänen tilalleen. Valintoja kohtaan on esitetty kritiikkiä siitä, että paikkojen jakaantuminen naisten ja miesten välillä ei noudattanut äänestystulosta, jossa naisehdokkaat pärjäsivät hyvin.