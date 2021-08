Saarikon mukaan uutta velkaa otetaan alle 10 miljardia – Etlan Kangasharju sättii hallitusta: ”Olemme eläneet kuin velalla ei olisi merkitystä”

Kangasharjun mielestä etenkin vasemmistopuolueet vähättelevät velan vaaroja. Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajan Mika Malirannan mukaan olennaista on, että velkaantumisvauhtia saadaan hillittyä lähivuosina.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) kertoi keskiviikkona, että velkaantumisen mittakaava on pienentymässä ensi vuonna ja asettuu 2010-luvun alkuvuosien tasolle.

– Emme mene yli kymmenen miljardin enää missään nimessä, Saarikko sanoi.

Saarikko ei paljastanut tarkkoja lukuja, mutta mittakaavaa voi hakea siitä, että valtionvelka kasvoi sekä vuonna 2011 että 2012 noin kahdeksan miljardia. Koronavuonna 2020 uutta velkaa otettiin peräti 17,6 miljardia euroa.

Etlan toimitusjohtajan Aki Kangasharjun mukaan koronakriisin vuoksi pitikin velkaantua, mutta ongelmana on, että velkaantuminen jatkuu koronasta huolimatta.

– Olemme valinneet menojen lisäämisen tien jo ennen koronaa ja eläneet kuin velalla ei olisi merkitystä. Varsinkin nykyinen hallitus on ottanut julkisen sektorin kasvatusohjelman politiikaksi ja lisännyt pysyvästi julkisia menoja. Vieläkin julkisessa taloudessa eletään kuin rahaa olisi, vaikka kaikki näkevät, että velat paisuvat ja rahaa ei oikeastaan ole, Kangasharju kritisoi.

Kangasharju syyttää hallitusta vastuuttomasta talouspolitiikasta, mitä menokehyksistä luopuminen hänestä ilmentää. Vielä vuosi sitten Saarikon edeltäjä Matti Vanhanen (kesk) linjasi, että menokehykseen palataan ja velka saadaan hallintaan.

Kangasharju näkee, että etenkin ”vasemmistopuolueiden pirtaan sopii vähätellä velan vaaroja”.

– He tietävät, että kun menoja saadaan ylös, leikkauslistoja on hirveän vaikea tehdä. Loogisena johtopäätöksenä seuraa, että on pakko kiristää veroja. Todellisuudessa velka ei ole tullut vaarattomaksi, koska jonakin päivänä korot nousevat ja sitten olemme pulassa.

Velkaa on otettu myös kokoomuksen ja keskustan toimiessa pääministeripuolueina: eri väriset hallitukset ovat tehneet alijäämäisiä budjetteja jo vuodesta 2009 lähtien, jolloin talouteen iski voimalla finanssikriisi. Ainoastaan vuonna 2018 Juha Sipilän (kesk) hallituskauden loppupuolella valtion tulot ja menot olivat lähestulkoon tasapainossa.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtajan Aki Kangasharjun mukaan velalla ei ole merkitystä lyhyellä aikavälillä velalla ei ole merkitystä. Kangasharju muistuttaa, että velkaa ei voi pyyhkäistä pois, kun korot nousevat ylös.

Kangasharjun mukaan taloudelta putosi pohja vuonna 2009, mutta meno on jatkunut kuin romahdusta ei olisi tapahtunutkaan.

– Huolestuttavinta on, että emme reagoi talouspolitiikalla siihen, että perustalouskasvu on loppunut. Kun siihen lisää vielä shokit, niin se vääntää meitä vielä alemmas. Meidän pitäisi ymmärtää rakentaa puskureita shokkeja ja ikääntymistä varten ja saada talouden pohja kuntoon.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Mika Maliranta pitää olennaisena sitä, että velkaantumisvauhti saadaan lähivuosina kuriin. Valtiolla oli velkaa heinäkuussa yhteensä 129 miljardia. Velka suhteessa BKT:hen nousee arviolta 76 prosenttiin vuonna 2025. Suomen velkasuhde pysyy edelleen euroalueen keskimääräistä julkista velkasuhdetta pienempänä.

– Velkatasomme ei ole katastrofaalinen. On hyvä, että velasta on oltu huolissaan, sen ansiosta meidän talous oli esimerkiksi finanssikriisin aikana sellaisessa tilassa, että Suomi pystyi noudattamaan järkevää keynesiläistä talouspolitiikkaa. Jos päästämme velkatason liian korkealle, meillä ei ole mahdollista noudattaa tarvittaessa keynesiläistä elvyttävää politiikkaa.

Malirannan mukaan velkaantumisessa on kyse poliittisesta ongelmasta, joka koskee kaikkia puolueita.

– Puolueista riippumatta leikkausten tekeminen ei useinkaan tee hyvää kannatukselle.