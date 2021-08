Sanna Marinin paras ystävä kulkee samaa polkua kuin pääministeri – Ilmari Nurminen: ”Kyllä omilla meriiteillä otetaan tehtävä haltuun”

Kansanedustaja Nurminen ryhtyy Tampereen valtuuston puheenjohtajaksi.

– Kyllä omilla meriiteillä otetaan tehtävä haltuun. On tässä paljon töitä ja jalkatöitä tehty, ei ole minulle mitään annettu kuin Manulle illallista, kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd) kommentoi tulevaa pestiään Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana.

Kansanedustaja Nurminen (sd) on kulkenut politiikassa samaa polkua kuin pääministeri Sanna Marin (sd) ja jäänyt ystäväänsä paljon tuntemattomammaksi.

Nurminen, 30, ja Marin, 35, ovat tunteneet toisensa toistakymmentä vuotta, ja ovat toistensa parhaat kaverit.

– Olen Sannan kanssa ollut aina ystävä, 12–13 vuotta. Olen itse tehnyt omat työni, ja hoitanut ihmisten asioita.

– Aika harvoin on samasta kaupungista, samasta vaalipiiristä niin hyviä ystäviä kuin minä ja Sanna. En hae kyynärpäät nyrkissä omaa tilaa. Meillä on kaikilla omat asemamme, ja näihin omiin saappaisiin ja asemiin olen itse päässyt, Nurminen sanoi.

Nurminen ja Marin valittiin kummatkin ensi kertaa kansanedustajaksi 2015, ja ystävykset olivat demareiden kärkikaksikko Pirkanmaalla eduskuntavaaleissa 2019.

Sanna Marin ja Ilmari Nurminen Sdp:n vaalivalvojaisissa Tampereella keväällä 2019. Ystävykset uusivat paikkansa eduskunnassa, Marin oli listan ykkönen, Nurminen kakkonen.

Marinin ura on edennyt raketin lailla, Nurminen on kulkenut perinteisempään tahtiin.

Tosin ikää Nurmisella ei ole vielä kuin 30.

Marin nousi jo ei-kansanedustajana demareiden toiseksi varapuheenjohtajaksi 2014, ja sai ensimmäisen varapuheenjohtajan paikan 2017 puheenjohtaja Antti Rinteen (sd) ykköstuuraajana. Näistä asemista Marinille lankesi kesäkuussa 2019 liikenneministerin salkku, ja muutaman kuukauden kuluttua Marin oli jo pääministeri.

Nurmiselle kärkitehtäviä ei ole ollut järin tyrkyllä.

Tällä vaalikaudella Nurminen sai luottamustehtävän Sdp:n eduskuntaryhmän toisena varapuheenjohtajana, muuten Nurminen on hoitanut omaa kansanedustajan leiviskäänsä sotevaliokunnassa sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa.

Ensi maanantaina Nurminen alkaa hoitaa ensimmäistä näkyvämpää tehtäväänsä, kun hänet valitaan Tampereen valtuuston puheenjohtajaksi.

– Totta kai se on itselle näytön paikka. Eivät tehtävät määritä, yhdessä asioita viedään eteenpäin ja saadaan asioita aikaiseksi.

– Sote on nyt saatu eduskunnassa hoidettua, ja monet ihmiset ottavat paikallisista asioista yhteyttä, on asiaa lähiterveysasemasta tai suojatiestä. On tärkeää, että on linkki paikalliselle tasolle. Eduskunnassa säädetään lait, ja paikallisesti asiat laitetaan käytäntöön, ja siksi hakeuduin taas kuntapolitiikkaan, Nurminen kertoi.

Vastavalittu kaupunginvaltuutettu Ilmari Nurminen kuntavaali-iltana Tampereella. Ensi maanantaina Nurminen, 30, valitaan valtuuston puheenjohtajaksi.

Tampereella kaupunkia pyörittävät pormestari ja apulaispormestari kokopäivätyönään, valtuuston puheenjohtajalla on toisenlainen rooli.

– Valtuusto kokoontuu kerran kuukaudessa, tietysti tulee edustustehtäviä ja edunvalvontaa. Maanantai on kansanedustajilla maakuntapäivä, ja edellinen valtuuston puheenjohtaja oli kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen (kok), Nurminen huomautti.

Samaa tehtävää hoiti aikoinaan myös Marin, joka tuli tunnetuksi tiukkana Tampereen ratikkakeskustelun vetäjänä.

Nyt kunnallisvaaleissa Nurminen oli ensi kertaa ehdokkaana Tampereella. Hän asui aiemmin Sastamalassa ja siirsi viime vuonna kirjansa Tampereelle.

Kesäkuun kuntavaaleissa Nurminen sai heti Tampereen demareista kolmanneksi eniten ääniä, Marinin ja pormestariehdokas Lauri Lylyn jälkeen.

Nurminen ei harmittele, että hän on jäänyt tehtävienjaossa toiseksi Marinille.

– Totta kai kaikki, jotka ovat politiikassa, haluavat vastuita ja vaikuttaa asioihin. Hoidan ne tehtävät, jotka porukka päättää ja pystyn parhaiten vaikuttamaan.

– Olemme tehneet Sannan kanssa yhteiset vaalikampanjat. Totta kai minä tuen hänen työtään. Kyllä hän varmasti näkee minussa potentiaalin, Nurminen kertoi.

Ministerintehtävä on kaikkien poliitikkojen unelma. Nurmisen ministeritiellä suurin kanto kaskessa on Marin. Samasta vaalipiiristä, ja vielä samasta kaupungista on harvemmin millään puolueella kahta ministeriä.

– En koe tätä esteenä. Politiikassa ei voi etukäteen suunnitella ja laskea, kun vain hoitaa omat tehtävänsä hyvin, aina tekijöitä tarvitaan, Nurminen muotoili.

Marinia ja Nurmista yhdistää myös se, että he ovat hallintotieteilijöitä Tampereen yliopistosta.

– Sanna on itse asiassa prepannut minua pääsykokeisiin. Olemme sieltä asti tunteneet, Nurminen kertoi.

Ystävät preppaavat yhä toisiaan ja viettävät vapaa-aikaansa yhdessä.

– Ei tämä preppaus ja vuorovaikutus ole yhdensuuntaista, kyllä se on molemminpuolista. Minusta on tärkeää, että politiikassa voi olla myös ystävä, Nurminen kertoi.

Marinin ja Nurmisen ystävyyttä voi kuvata ainutlaatuiseksi eduskunnassa.

Yleensä pahin vihollinen ja vastustaja on saman puolueen kansanedustaja samasta vaalipiiristä.

Eduskunnasta ei taida löytyä samanlaista ystävyyttä, jossa kansanedustajat viettävät aikaa keskenään tuiki tavallisissa arkisissa asioissa suhteellisen ex tempore.

Nurmisen tai Marinin somekanavat ovat muun muassa todistaneet likeisestä ystävyydestä.

Nurminen on esimerkiksi kertonut siitä, kuinka hän selkävaivojensa takia makasi liki liikkumattomana yksin kotonaan, ovikello soi yllättäen ja sisään marssi Marin ruokakassien kanssa.

Marin puolestaan on näyttänyt, kuinka hän on rakkaan ystävänsä kanssa milloin syömässä munkkia Senaatintorilla tai terassilla istumassa, milloin iltakävelyllä.