Saarikko ei paaluttanut mitään eurosummaa, joka työllisyyspäätöksissä pitää saada budjettiriihessä aikaiseksi.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) vakuuttaa, että hallitus tekee hankalaksi osoittautuneita työllisyystoimia syksyn budjettiriihessä.

– Pää pitää saada näissä toimissa auki. Näistä asioista keskusteltiin jo puoliväliriihessä. Uskon, että päätöksiin on edellytyksiä, jos vain poliittista valmiutta löytyy. Sitä on syytä löytyä nyt, kun meillä on avautumassa paljon työpaikkoja, ja niille töille tarvitaan tekijöitä, Saarikko sanoi IS:lle.

Kevään kehysriihessä hallitus oli lähellä kaatumistaan juuri työllisyysasioiden vuoksi. Välirauha ostettiin sillä, että päätökset siirrettiin hamaan tulevaisuuteen.

Kirjauksen mukaan hallitus tekee hallituskauden loppuun mennessä päätökset työllisyystoimista, jotka vahvistavat julkista taloutta 110 miljoonalla eurolla.

Suomeksi sanottuna tämä tarkoittaa leikkauksia työttömyysturvaan.

Vasemmistopuolueilla ei ole kiirettä tehdä päätöksiä, keskustalla on.

Opetusministeri Li Andersson (vas) on väläyttänyt, että budjettiriihessä näitä työllisyyspäätöksiä ei tehtäisi lainkaan. Pääministeri Sanna Marin (sd) on sanonut, että osa 110 miljoonan euron työllisyyspäätöksistä tehdään budjettiriihessä.

Kehysriihessä hallitus sopi jo periaatteessa työttömyysturvan euroistamisesta. Eli kun nyt työttömyysturvaan riittää 18 työtuntia kuukaudessa, jatkossa kriteerinä olisi 844 euron kuukausitulot puolen vuoden ajalta. Päätöstä ei kuitenkaan lopulta tehty.

Saarikko antoi ymmärtää, että työttömyysturvan euroistaminen on yksi osa 110 miljoonan euron työllisyystoimia.

– Tämän olen nostanut yhtenä keinona esille, mutta sillä ei koko tuota summaa kateta, Saarikko totesi.

Euroistaminen leikkaisi työttömyysturvaa noin 30 miljoonaa euroa.

Hallitus pääsi jo kertaalleen kevään kehysriihessä sopuun työttömyysturvan euroistamisesta. Valtiovarainministeri Saarikon mukaan budjettiriihessä euroistaminen on yksi keino, kun etsitään 110 miljoonan euron työllisyystoimia.

Toinen periaatteessa suhteellisen helppo keino olisi pidentää työttömyysturvan karenssi seitsemään päivään eli kiky-sopimusta edeltäneeseen aikaan. Ennen kikyä karenssi oli seitsemän päivää, nyt se on viisi päivää.

Onko tämä keskusteluissa?

– Väistämättä kun puhutaan 110 miljoonan kokonaisuudesta, ollaan tekemisissä työttömyysetuuksien kanssa. En sulje työttömyysturvan muutoksia pois. Aika avoin olen sille, mistä ne ratkaisut löytyvät, Saarikko vastasi.

– Pääasia, että poliittisesti yhdessä ymmärretään, että nyt pitää toimia. Meidän pitää antaa viestiä yhteiskuntana, että täältä löytyy työvoimaa, työlle tekijöitä ja työn vastaanottaminen on kannattavaa, kun työpaikkoja tulee auki ja talouskasvu lähtee vauhtiin, Saarikko sanoi.

Kuinka paljon 110 miljoonan työllisyystoimista pitää saada aikaan budjettiriihessä?

– Pää pitää saada auki näissä päätöksissä, Saarikko toisti.

Kehysriihessä hallitus sopi myös tekevänsä 100-150 miljoonan euron veronkorotukset.

Pieni- ja keskituloisten tuloverotusta tai bensaveroa ei yksikään hallituspuolue halua korottaa.

Keskustalle kynnyskysymys on ollut se, että yritysten verotus ei tällä vaalikaudella kiristy.

– Budjettiriihi on pitkälti puoliväliriihen toimeenpanoa. Se tarkoittaa, että veronkorotukset edistyvät puoliväliriihessä. Samalla tavalla kuin yritysten TKI-vähennys ja kotitalousvähennyksen parannukset.

– Keskusta pitää kiinni reunaehdosta, että yritysten verotusta ja ansiotulojen verotusta emme kiristä, Saarikko totesi.

Keskustan ministeriryhmä ja puoluehallitus pitää parhaillaan yhteiskokoustaan Himoksella Jämsässä.