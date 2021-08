THL:n ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan koronarokotteet ovat lapsille äärimmäisen tehokkaita ja riittävän turvallisia. Vallin väittää vain heittäneensä ilmaan kysymyksiä.

Hämäävästi nimetyllä sivustolla on levitetty rokotevastaista tietoa samalla, kun eri puolilla maata on valmistauduttu 12–15-vuotiaiden koronarokotuksiin.

Pelastakaa lapset ry tiedotti maanantaina, ettei järjestöllä ole mitään tekemistä sosiaalisen median kanavissa leviävän disinformaatiokampanjan kanssa. Kampanja on nimennyt sivustonsa hämäävän lähelle Pelastakaa lapset ry:tä.

Sivustolla väitettiin valheellisesti, että esimerkiksi Maailman terveysjärjestön WHO:n tämänhetkisen kannan olevan, ettei lapsia tule rokottaa.

WHO:n mukaan Pfizerin ja BioNTech’n rokote soveltuu yli 12-vuotiaille, Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet oikoi blogissaan.

THL:n ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan koronarokotteet ovat lapsille äärimmäisen tehokkaita ja riittävän turvallisia.

Yksi sivuston sanomaa sosiaalisessa mediassa levittäneistä on kansanedustaja ja perussuomalaisten kolmanneksi varapuheenjohtajaksi pyrkivä Veikko Vallin, joka on kertonut puolustavansa koronapiikistä kieltäytyviä loppuun saakka.

Vallin kehotti Twitterissä kanssakeskustelijoitaan tutustumaan sivuston ”informaatioon”.

Veikko Vallin, miksi jaoit virheellisiä väitteitä sisältävän sivuston linkkiä?

– Katsoin vain sitä listaa, siinä on aika paljon terveysalan ihmisiä, ja ajattelin, voivatko nuo kaikki olla täysin väärässä. En tunne sitä sivustoa sen tarkemmin, en ole ollut yhteydessä siihen porukkaan. Heitin vain kysymyksen, että mitäs tämä, en ole väittänyt, että siellä on oikeaa tietoa.

Sivuston vetoomuksen allekirjoittaneiden joukossa on muutamien lääkäreiden lisäksi muun muassa lähihoitajia ja hierojia. Rämet huomautti, että jos muutama lääkäri väittää jotakin, se ei tarkoita, että lääkärit ovat yleisesti tätä mieltä.

Eivätkö koronarokotteet ole mielestäsi tie ulos kriisistä, kuten asiantuntijat ovat painottaneet?

– Ei minulla ole kompetenssia kommentoida sitä. Ei tästä kukaan pysty sanomaan, kuinka paljon virusmuunnoksia tulee jatkossa. Haluan herättää keskustelua siitä, minkälaisessa rokotusten kierteessä olemme, jos muunnoksia tulee jatkuvasti lisää. Pointtini on yksilön- ja valinnanvapaus. Jokainen päättää itse, rokottautuuko vai ei, Vallin sanoo.

Aiotko itse ottaa koronarokotetta?

– Olen sanonut koko ajan, että se on yksityisasia. En minun tarvitse kertoa sinulle tai kenellekään muulle, mitä rokotteita olen elämässäni ottanut. En lähde suosittelemaan mitään rokotteita. En tiedä, mitä pahaa siinä on, että nostaa muitakin näkökulmia esiin.

Kyse on lähinnä siitä, mikä tieto on paikkansapitävä ja mikä ei.

– Edelleenkään en ota kantaa itse rokotteeseen, vaan siihen, pitääkö ihmisiä pakottaa siihen.

Vallin ei ole ainut perussuomalaisten johtotehtäviin pyrkivä, joka edustaa valtavirrasta poikkeavia näkemyksiä korona- ja rokotekysymyksissä.

Puheenjohtajaksi pyrkivä Ossi Tiihonen on jopa antanut ymmärtää, ettei mitään koronaepidemiaa olisi olemassa.

Käytännössä pääehdokkaita puheenjohtajakisassa ovat Riikka Purra ja Sakari Puisto.

Purra sanoo, ettei hän ole rokotevastainen, ja kannustaa kaikkia halukkaita ottamaan rokotteen. Purra antaa ymmärtää, että hän aikoo itsekin ottaa rokotteen.

Riikka Purran mukaan rokotteen tärkein hyöty on, että se estää ja vähentää vaikeita tautitapauksia. Sakari Puisto sanoo edustavansa rokoteasiassa valtavirtanäkemystä. Oikeassa kulmassa Ossi Tiihonen. Vasemmalla neljäs puheenjohtajaehdokas Kristiina Ilmarinen.

Vallinin ja Tiihosen näkemyksiä hän ei halua kommentoida, mutta Purra kertoo olevansa huolissaan jatkuvasta ja kasvavasta valheellisesta rokote- ja koronatiedosta, joka leviää sosiaalisessa mediassa.

– Osa sen levittäjistä tuskin itsekään uskoo sitä. Monet ihmiset ovat kuitenkin aidosti hämmentyneitä, koska viranomaisten ja asiantuntijoiden tieto vaihtelee ja on usein ristiriitaista. Parasta olisi, mikäli joku virallinen taho viestisi suoraan sosiaalisessa mediassa ja korjaisi aktiivisesti suurimpia väärinkäsityksiä ja valheita, Purra sanoo.

Puisto sanoo pitävänsä riittävää rokotekattavuutta reittinä ulos kriisistä.

– Tietysti tämä teknologia, jolla nämä rokotteet on tehty, on vasta viime vuonna kehitetty, ei pysty ihan sanomaan, miten se tulee tehoamaan variantteihin. Silti näkisin, että rokotekattavuus on avain. En lähde kriittisen siiven mukaan näissä asiakysymyksissä.

THL:n mukaan mRNA-teknologiaa, johon esimerkiksi Pfizer-BioNTech’n rokote pohjautuu, on kehitetty jo 1990-luvulta lähtien.

Puisto kertoo saaneensa jo ensimmäisen koronarokotteen ja varanneensa ajan toiseen rokotukseen.

Hallitus ilmoitti viime viikolla valmistelevansa koronapassia, jolla palveluja voisi avata niille, joilla olisi antaa todistus rokotuksista, sairastetusta taudista tai negatiivisesta testituloksesta.

Perussuomalaiset ovat suhtautuneet koronapassiin jyrkän kielteisesti. Puisto kertoo, että hänellä on koronapassissa ”varaumia perusoikeuksien suhteen”.

Purra torjui MTV:n kyselyssä koronapassin sillä perusteella, etteivät rokotteet estä tartunnan saamista tai viruksen leviämistä.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kehottaa ”henkeen ja vereen rokotevastaista” ihmistä miettimään vaihtoehtoa rokotteille.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek pitää näkemystä mustavalkoisena. Vaikka rokotteet eivät estä kovin hyvin tartunnan saamista, on Nohynekin mukaan rokotteen suoja deltavariantin aiheuttamaa oireista infektiota vastaan toisen rokoteannoksen jälkeen 79 prosenttia.

Tietoa siitä, kuinka paljon rokotettu välittää tautia eteenpäin, on Nohynekin mukaan vielä vähän, mutta näyttäisi siltä, että rokotetut välittäisivät tautia eteenpäin vähemmän kuin rokottamattomat.

– Tärkeintä on, että meillä on suoja vakavaa tautia vastaan ja mikään virusvarianteista ei ole pystynyt väistämään rokotteen synnyttämää suojatehoa vakavan taudin osalta. Ensimmäisen annoksen jälkeen suojateho vakavalta taudilta on 80 prosenttia ja toisen annoksen jälkeen jopa 96 prosenttia.

Nohynek kutsuu ”kulkutautimyönteiseksi” sellaista ajattelua, jossa rokotteet torjutaan kokonaan. Rokotevastaisen ihmisen tulisi Nohynekin mukaan miettiä vaihtoehtoa.

–Jos haluaa altistua luonnonsairaudelle ja hankkia sitä kautta immuniteetin, joka kestää näillä näkymin 6–12 kuukautta, ottaa vastaan kaiken sen, mitä se saattaa tuoda mukanaan: erilaiset viruksen käynnistämien tulehdusprosessien aiheuttamat sydän-, keuhko- ja hermostolliset ongelmat sairaalahoitoineen, mahdolliset longcovidit. Se on se toinen vaihtoehto.