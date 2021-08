Korona-aikaan kansanedustajia on kehotettu välttämään julkista liikennettä. Myös omaa autoa on saanut käyttää laveammin kuin aikaisemmin.

Kansanedustajista peräti 79 jätti menneen maalis-kesäkuun aikana käyttämättä taksietuaan. Kokonaisuudessaan maalis-kesäkuun aikana kansanedustajat vinguttivat taksikorttejaan 2 379 matkan ja 67 965,20 euron edestä, paljastuu eduskunnan matkahallinnon Ilta-Sanomille toimittamista taksiraporteista.

Eniten yksittäisiä matkoja kertyi kokoomusedustaja Sari Sarkomaalle. Sarkomaa käytti neljän kuukauden aikana taksia 88 kertaa. Sarkomaan taksimatkat olivat tavallisesti noin viiden kilometrin mittaisia ja ne kustansivat yhteensä 1 938,40 euroa.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa.

Vaikka Sarkomaalla oli paljon matkoja, ne olivat tavallisesti myös lyhyitä, eikä hän siksi noussut kuin vasta seitsemänneksi taksimatkojen kokonaiskustannuksissa.

Sarkomaan jälkeen eniten yksittäisiä matkoja kirjautti Markus Mustajärvi (vas), 79, Kai Mykkänen (kok), 78, Markus Lohi (kesk), 72, ja Petteri Orpo (kok), 71.

Eniten taksimatkoihin kulutti kokoomuslainen Mari-Leena Talvitie. Talvitien taksimatkojen hintalapuksi tuli neljän kuukauden ajalta yhteensä 2 839,40 euroa. Hän teki yhteensä 60 matkaa. Seuraavaksi suurin hintalappu oli Markus Mustajärvellä, 2 777,00 euroa ja Kai Mykkäsellä, 2 625,30 euroa.

Kokoomuksen kansanedustaja Mari-Leena Talvitie.

Taksia saa käyttää eduskuntatyöhön liittyvissä työtehtävissä eduskunnan kustannuksella silloin, kun julkisten kulkuvälineiden käyttö vie liikaa aikaa tai voi olla turvatonta. Korona-aikana kansanedustajia on ohjeistettu välttämään julkista liikennettä. Myös omaa autoa on saanut korona-aikaan käyttää tavallista laveammin.

Normaalisti taksia käytetään asunnon ja lento- tai rautatieaseman välillä sekä eduskunnan ja lentoaseman välillä. Pääkaupunkiseudulla saa ajaa asioinnin helpottamiseksi, kunhan kertakulu ei ylitä 70 euroa. Kulukorvauksiin kuuluvat liikkumiset kotivaalipiirissä.

Alla olevasta taulukosta löytyvät kansanedustajien taksikulut euroissa.

Jos grafiikka ei näy, katso se täältä.

Alla olevasta taulukosta löytyvät kansanedustajien taksimatkojen määrät.

Jos grafiikka ei näy, katso se täältä.

Lyhimmän matkan huristeli Paula Risikko (kok). Risikko nappasi keskiviikkona 14. huhtikuuta taksin kello 22.36 ja hyppäsi siitä pois vain minuutin ja 200 metrin mittaisen matkan jälkeen kello 22.37. Hintaa matkalle tuli 12 euroa.

IS:n tavoittama Risikko epäilee, että kyseessä saattaa olla tilanne, jossa taksinkuljettaja muisti laittaa taksamittarin päälle vasta loppumatkasta. Hän kertoo, ettei pysty tarkistamaan asiaa, koska kuitit ovat Helsingissä työhuoneessa.

– En tietenkään tilaa 200 metrille taksia, Risikko viestittää.

Maalis–huhtikuussa hän on käyttänyt kuudenneksi useimmin taksia. Risikolle kertyi 60 taksimatkaa ja niiden hinnaksi yhteensä 1 148,90 euroa. Hän kertoo käyttäneensä taksia koronaohjeistuksen takia. Eduskunnasta on suositeltu välttämään julkista liikennettä. Risikko ei ole käyttänyt omaa autoaan.

Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko.

Hän perustelee taksinkäyttöään myös sillä, että on sivistysvaliokunnan puheenjohtajana.

– Valiokunnan puheenjohtajana kertyy kokouksia jonkin verran myös eduskunnan ulkopuolella, Risikko sanoo.

Etenkin hänen toukokuun taksiraportissaan oli monia myöhäisiä ajoja. Risikko sanoo työskentelevänsä aamusta iltaan, ja hän uskoo sen näkyvän myös taksiraporteista. Myöhään illalla liikkuminen taksilla on myös turvallisuuskysymys, Risikko sanoo.

Lyhyitä, hieman alle tai päälle kilometrin matkoja oli etenkin kahdella konkarikansanedustajalla Ilkka Kanervalla (kok) ja Esko Kivirannalla (kesk). Kivirannan taksilla kulkemat matkat olivat lähes poikkeuksetta noin 1,5 kilometrin mittaisia. Kanervalle matkoja kertyi seitsemänneksi eniten, 62 kappaletta. Kivirannalla matkoja oli yhteensä 49 ja hän oli tilastossa kahdestoista.

Kokoomuksen kansanedustaja Janne Sankelo.

Pisimmän matkan kirjautti kokoomuksen Janne Sankelo. Kauhavalainen Sankelo ajeli perjantaina 21. toukokuuta 320,4 kilometrin matkan taksilla. Sankelon matka kulki kello 12.03–15.40 Helsingistä Pohjanmaalle työn merkeissä. Hintaa matkalle kertyi 520,80 euroa.

IS:n tavoittama Sankelo kertoo, että matka oli alun perin tarkoitus taittaa junalla, mutta veturinkuljettajien lakko pisti suunnitelmat uusiksi. Lakko pysäytti lähi- ja kaukoliikenteen perjantain ajaksi.

– Tuli torstai-iltana vasta selvyys siitä, että junat eivät seuraavana päivänä kulje ollenkaan. Minulla oli kuitenkin perjantaille jo sovittuna Vaasan vaalipiirin alueella tärkeä tapaaminen. Sovin matkasta erikseen eduskunnan hallinnon kanssa ja he antoivat tähän poikkeavaan tapaan luvan, Sankelo kertoo.

Muita pitkän matkan taksimatkailijoita olivat Ilkka Kanerva 163,40 kilometrin matkalla 19. maaliskuuta ja Juha Sipilä (kesk) 111,3 kilometrin matkalla 4. kesäkuuta. Kanervan matkalle tuli hintaa 262,90 euroa, Sipilän matkalle 55,00 euroa. Sipilän matkan hinta saattaa olla virheellisesti kirjattu eduskunnan matkahallinnon raporttiin, sillä yli sadan kilometrin taksimatkan hinta on todennäköisesti selvästi ilmoitettua suurempi.

Sankelo ei kuulu eduskunnan kaikista aktiivisimpiin taksinkäyttäjiin. Hän on matkojen määrissä mitattuna 37. eniten matkannut edustaja. Maalis–kesäkuun aikana hänelle kertyi 22 matkaa.

– Yleensä jos käytän taksia, niin se tapahtuu Helsingissä. Korona-aikana eduskunnassa on ollut suositus välttää joukkoliikennettä, Sankelo sanoo.

Toinen huomiota herättänyt matka häneltä oli eduskunnan istuntokauden viimeiseltä päivältä, 30. kesäkuuta. Sankelo oli jäänyt eduskuntaan tekemään viimeisiä töitä ja tyhjentämään työpöytää ennen istuntokauden päättymistä ja ilta venähti. Raportin mukaan kotimatkalle hän pääsi vasta kello 3.20. Matka kesti neljä minuuttia ja kustansi 12,30 euroa.

Myöhään venähtäneitä iltoja kertyi useammalle kansanedustajalle. Istuntokauden viimeisen päivän aamuyön tunteina taksin ottivat Sankelon tapaan myös Anders Adlercreutz (r), Mikko Ollikainen (r), Katja Taimela (sd) ja Veikko Vallin (ps).

Taimela kertoo Ilta-Sanomille, että hänen kortillaan maksettu yöajo 30. kesäkuulta liittyi hallituspuolueiden yhteiseen illanviettoon. Taksimatka on yöltä kello 1.28–2.07. Taimelan mukaan kyseessä oli tilataksi ja kyydissä useita kollegoita.

Eduskunta pyöri monta pitkää iltaa toukokuussa, kun perussuomalaiset venyttivät puheenvuoroillaan täysistuntokeskustelun EU:n elpymispaketista neljän päivän mittaiseksi. Ajanjaksolle 12.–14. toukokuuta ajoittuu monia yöllisiä ajoja.

12. toukokuuta yöllä, eli täysistuntokeskustelun ensimmäisenä yönä, taksilla liikkeellä olivat ainakin Kim Berg (sd), Mari-Leena Talvitie, Paula Werning (sd), Heli Järvinen (vihr), Eeva Kalli (kesk), Hanna-Leena Mattila (kesk), Petteri Orpo (kok), Sari Sarkomaa ja Mikko Savola (kesk).

Edustajista Heli Järvinen piti puolueensa eli vihreiden ryhmäpuheenvuoron istunnossa. Esimerkiksi Talvitie oli myös äänessä eduskunnan yökeskustelussa kello 1.25. Taksin hän oli ottanut kello 1.50.

Perussuomalaisista Kaisa Juuso otti taksiraportin mukaan taksikyydin kello 4.39–5.03 keskiviikkoaamuna 12. toukokuuta. 14. toukokuuta taas Olli Immonen (ps), Tom Packalén (ps) ja Riikka Purra (ps) olivat yömyöhään taksilla liikenteessä. Purra piti täysistunnossa puheenvuoron kello 0.06.

Myöhäisiä iltoja kerääntyi myös 13.–14. kesäkuuta. Kansanedustajista ainakin Pekka Aittakumpu (kesk), Eva Biaudet (r), Petri Honkonen (kesk), Antti Häkkänen (kok), Emma Kari (vihr), Markus Lohi (kesk) ja Jari Myllykoski (vas) olivat liikkeellä puolenyön aikaan tai sen jälkeen.

Biaudet arvelee, että oli silloin tulossa takaisin rkp:n vaalivalvojaisista. Kuntavaalit käytiin 13. kesäkuuta.

Perinteisiä valvojaisia ei koronan takia järjestetty, mutta Biaudet oli puolueen puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin (r) mukana valvojaisissa, jossa median oli mahdollista haastatella puolueen edustajia kuntavaalituloksesta.

Biaudet’n neljän kuukauden taksikulut ovat 597,20 euroa. Hän otti taksin yhteensä 38 kertaa.

Rkp:n kansanedustaja Eva Biaudet.

– Yleensä tulee napattua taksi, jos on kiire tai paljon kannettavaa. Koronan aikaan välillä, jos on tuntunut siltä, että on paljon ihmisiä. Tietenkin on sitten paljon muita henkilökohtaisempia syitä, kuten vaikkapa loukkaantumiset ja muut, Biaudet kertoo.

Hän muistuttaa, että kansanedustajien on mahdollista kulkea myös eduskunnan pyörillä. Hän kertoo toisinaan käyttävänsä sähköpotkulautoja, mutta niiden käyttöä eduskunta ei ainakaan toistaiseksi korvaa.

Taksiraportin mukaan vihreiden Inka Hopsu ja Sdp:n Kimmo Kiljunen olivat turvautuneet taksimatkaan juhannuksen aikaan lauantaina 25. kesäkuuta kello 1.40–2.02 ja 1.41–1.56.

Kiljunen kertoo IS:lle, että hänen juhannuslauantain taksimatkansa oli paluu Helsinki-Vantaan lentokentältä Vantaan-kotiin. Kiljunen osallistui Euroopan neuvoston parlamentaariseen yleiskokoukseen Ranskan Strasbourgissa 21.–24. kesäkuuta.

21. kesäkuuta tulleessa tiedotteessa kerrotaan, että Suomesta kokoukseen osallistuvat Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja ja parlamentaarisen yleiskokouksen varapuheenjohtaja Kiljunen ja vihreiden Hopsu. Muut osallistujat ottivat kokoukseen osaa etäyhteyksin.

Kiljusella on taksikuluja maalis–kesäkuulta yhteensä 481 euroa. Hän kertoo IS:lle käyttävänsä ensisijaisesti omaa autoaan.

– Keväällä oli välillä turvauduttava taksiin, kun oma auto oli korjauksessa, Kiljunen sanoo.

IS ei tavoittanut Hopsua kommentoimaan asiaa.