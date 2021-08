Jompikumpi heistä valitaan Halla-ahon seuraajaksi – nouseeko johtoon taistelija vai tarkkailija?

Purra vai Puisto? Perussuomalaiset valitsee itselleen sopivamman puheenjohtajan.

Perussuomalaisilla on viikon kuluttua lauantaina uusi puheenjohtaja.

- Taistelija tai tarkkailija, yksi perussuomalainen summasi.

IS kysyi perussuomalaisilta vaikuttajilta, mikä erottaa puheenjohtajakisan kärkikaksikon, Riikka Purran ja Sakari Puiston.

Valintaa ei tehdä pelkästään sillä perusteella, että toinen on puheenjohtaja Jussi Halla-ahon oikeaksi kädeksi tituleerattu nainen, ja toinen Cambridgen huippuyliopistosta fysiikasta väitellyt tohtori ja mies.

Puoluekokousedustajat valitsevat puheenjohtajan kahdesta hyvin samanmielisestä mutta erilaisesta persoonasta. Kumpi on parempi henkilö johdattamaan perussuomalaiset jopa pääministeripuolueeksi?

Perussuomalaisten puheenjohtajakisassa järjestettiin vain yksi ehdokkaiden yhteinen vaalitentti. Kuvassa keskellä olevat Sakari Puisto ja Riikka Purra ovat kisan kärkikaksikko.

Kunnia puheenjohtajakisan kaikille ehdokkaille, mutta kisan ratkaisevat Purra ja Puisto.

Puheenjohtajakamppailu on tällä kertaa ehkä Suomen poliittisen lähihistorian säysein ja näkymättömin.

Puheenjohtajaehdokkaille järjestettiin vain yksi yhteinen mittelö tämän viikon torstaina, ja kampanjointi ei ole näkynyt julkisuudessa.

Ensimmäisessä ja viimeisessä yhteenotossaan Purra ja Puisto olivat liki liikuttavan yksimielisiä kaikista asioista, erot löytyvät suurennuslasilla.

Vaaka on vahvasti kallistunut Purran eduksi. Syy on selvä.

– Purra on tunnetumpi kuin Puisto. Purra on puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja ja eduskunnassa hallintovaliokunnan puheenjohtaja. Purra on kiertänyt paljon kenttää, ja on tunnettu kentällä.

– Aika harva tuntee Puistoa henkilökohtaisesti, hän on etäisempi ja kaukaisempi isolle osalle porukkaa niin kentällä kuin eduskunnassa. Purra on paljon esillä eduskunnassa, ja hänen tyylinsä tiedetään. Purra on aktiivisesti esillä, Puisto satunnaisesti, toinen perussuomalainen tiivisti.

Riikka Purra on ollut eduskunnassa ja puolueen varapuheenjohtajana huomattavasti näkyvämpi kuin Sakari Puisto.

Niin Purra kuin Puisto ovat ensimmäisen kauden kansanedustajia.

Purra on hallintovaliokunnan puheenjohtaja, ja puolueen varapuheenjohtaja.

Puisto on puurtanut rivikansanedustajana, ja hän ei ole tehnyt näkyvää työtä oman tunnettavuutensa eteen.

Puisto askaroi talousvaliokunnassa ja työläässä perustuslakivaliokunnassa.

– Molemmat ovat ovat hyviä yleispoliitikkoja, älykkäitä, fiksuja, selkeäsanaisia, koulutettuja ja sympaattisia henkilöitä.

– Kummankin kanssa on helppo työskennellä ja tulee hyvin juttuun. He eivät katso nenänvartta pitkin muita, vaan ovat samalla viivalla ihmisten kanssa. Arkijärjellä varustettuja, kuului useamman haastatellun tiivistys.

Erot Purran ja Puiston välillä löytyvät persoonasta ja erilaisesta tavasta tehdä politiikkaa.

Poliitikkona Purra on räväkämpi ja usein ehdoton, Puisto on ennemmin sovitteleva ja pohdiskeleva.

– Purra on tiukempi ja lähempänä inhorealismia. Puisto ei ole riittävän kriittinen, hän on vähän sinisilmäinen ja kiltimpi. Puisto on lempeämpi EU-kritiikissä. Samoin talouspolitiikassa on Puistolla enemmän ymmärrystä julkisen talouden puuhasteluun, Purra on siinäkin tiukempi ja realistisempi, kolmas perussuomalainen totesi.

– Kun he asettuivat ehdolle, avauspuheet erosivat toisistaan. Purra oli aika ehdoton omassa kannassaan. Hän esitti, että hallitukseen ei mennä, jos tietyt asiat eivät muutu. Puistolla oli tunnustelevampi ja sovittelevampi ote asioihin, neljäs perussuomalainen näki.

– Puiston vahvuusalue on talouspuolella. Purran vahvuus on siellä, missä hän tällä hetkellä on. Hän johtaa hallintovaliokuntaa, jossa ovat sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton asiat, viides perussuomalainen kertoi.

Sakari Puisto on persoonana maltillinen ja pohdiskeleva, ja Riikka Purra on huomattavasti ehdottomampi ja räväkämpi.

Niin Purra kuin Puisto ovat puheenjohtaja Timo Soinin aikana puolueeseen värvättyjä työntekijöitä.

Puisto liittyi puolueeseen vuonna 2013. Hän pääsi ehdokkaaksi jo eurovaaleihin 2014 ilman mainittavaa tulosta, mutta eduskuntavaaleissa 2015 hän keräsi Pirkanmaalla mukiinmenevästi vajaat 2 800 ääntä.

Tamperelainen tohtori ei jäänyt Soinilta huomaamatta, ja Puisto kutsuttiin mukaan perussuomalaisten hallitusneuvottelijoihin keväällä 2015.

Hallitusohjelmaa neuvotellut Puisto sai palkakseen työministeri Jari Lindströmin erityisavustajan pestin Sipilän hallituksessa.

Ryppy tähän rakkauteen tuli perussuomalaisten Jyväskylän 2017 puoluekokouksen jälkeen.

Puisto oli yksi kolmesta erityisavustajasta, joka ei jatkanut sinisten ministereiden avustajana.

Syy oli selvä: Puisto on Halla-ahon miehiä.

Tämä paljastui puoluekokousvalintoihin pettyneille ja uutta ryhmää pohtineille perussuomalaisille Jyväskylän puoluekokouksen jälkeisenä maanantaiaamuna.

Juha Sipilä (kesk) ja Petteri Orpo (kok) olivat kutsuneet uunituoreen puheenjohtaja Halla-ahon Kesärantaan keskustelemaan perussuomalaisten jatkotaipaleesta hallituksessa.

Meppinä tuolloin toiminut Halla-aho otti mukaansa luotetuksi avustajakseen työministerin kabinetin Puiston.

Pari tuntia ennen hallituskriisin kärjistymistä ja perussuomalaisten hajomista kesäkuussa 2017. Uunituore puheenjohtaja Jussi Halla-aho kävi Kesärannassa keskustelemassa perussuomalaisten hallitustaipaleen jatkonuoteista. Halla-ahon mukaansa ottama avustaja Sakari Puisto kuvassa puun takana.

Sipilä ja Orpo näyttivät pari tuntia Halla-ahon ja Puiston visiitin jälkeen perussuomalaisille ovea hallituksesta, hallituskriisi kärjistyi, hallituksen jatkoa halunneet perussuomalaiset perustivat oman ryhmänsä ja puolue jakaantui kahtia.

Puistolla ei ollut mitään asiaa sinisiin, ja Halla-aho pestasi Puiston puoluetoimistolle poliittiseksi suunnittelijaksi.

Puoluetoimistolle oli vuotta aiemmin palkattu Purra, niin ikään poliittiseksi suunnittelijaksi.

Purra ei ollut puolueen jäsen ennen kuin hän aloitti puoluetoimistolla 2016.

Purra osallistui jo vuosituhannen alkupuolelta keskusteluihin maahanmuuttokriittisillä foorumeilla, mutta ei ollut äänekäs megafoni.

Purra oli kuitenkin noteerattu puolueessa, ja ajatuspaja Suomen Perusta tilasi viimein Purralta tutkimuksen 2016.

Purra sai esitellä kesäkuussa 2016 Työmiehen tuumaustunnilla raporttinsa kansainvälisistä pakolaissopimuksista.

Purran esitys teki suuren vaikutuksen perussuomalaisiin, ja Purra palkattiin oitis puoluetoimiston leipiin.

Purran ura ja noste perussuomalaisissa on ollut melkein kuin elokuvista. Purra sai untuvikkokansanedustajana hallintovaliokunnan puheenjohtajuuden, ja heti perään hänet valittiin puolueen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi puoluekokouksessa Tampereella.

Puisto puolestaan oli Tampereen puoluekokouksessa ehdolla toiseksi varapuheenjohtajaksi. Vaalissa oli seitsemän ehdokasta ja Puisto sai viidenneksi eniten ääniä.

Tuttu näky. Varapuheenjohtaja Riikka Purra ja puheenjohtaja Jussi Halla-aho yhdessä jossain tilaisuudessa jossain päin Suomea. Kuva Suomi Areenalta.

Perussuomalaisten puoluekokoukseen voi osallistua jokainen jäsenmaksunsa maksanut puolueen jäsen. Ensi viikonlopun puoluekokoukseen Seinäjoelle on toistaiseksi ilmoittautunut noin 2 000 äänivaltaista puoluekokousedustajaa.

44 vuotta, asuu Kirkkonummella. Valtiotieteen maisteri Turun yliopistosta. Työskennellyt opettajana ja tutkijana. Perussuomalaisten poliittinen suunnittelija 2016-2019. Kansanedustaja vuodesta 2019. Hallintovaliokunnan puheenjohtaja. Puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja 2019-2021.