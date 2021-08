Setä Arkadia: Urheilijoista viis – Kepun Kurvinen ja valtiosihteeri Puumala ovat Tokion olympialaisten sankareita!

Urheiluministeri Antti Kurvinen ja hänen valtiosihteerinsä pitäisi palkita tontilla Suomen urheilumaineen pelastamisesta, veistelee Setä Arkadia alias Timo Haapala, joka odottaa myös varsinaisia politiikan olympialaisia: persujen ensi viikonlopun puoluekokousta.

Tätä kirjoitettaessa olympian kisoista on tullut Suomeen kaksi mitalia, nyrkkeilijä Mira Potkoselta ja uimari Matti Mattssonilta.

Kysyä sopii, olisiko näitäkään saatu ilman keskustapuolueen johtavien poliitikkojen uhrautumista ja kannustusta!

Ensin Kauhavan urheiluministeri Antti Kurvinen (kesk) matkusti paikan päälle Tokioon. Kurvisen läsnäolo antoikin suomalaisurheilijoille intoa ja isänmaallisuutta huippusuorituksiin.

Mutta ei Kurvinen mitään!

Nyt Tokioon on matkustanut myös viime vaaleissa eduskunnasta pudonnut ja vaalien jälkeen kulttuuriministerin valtiosihteerin paikalla palkittu kokkolalainen Tuomo Puumala (kesk).

Ja nyt tapahtuu, kun on mies asialla! Sen kertoo jo Puumalan torstainen Facebook-päivitys:

Lähden tänään Suomen valtion edustajaksi Tokion olympialaisiin. Edustan Suomea kisojen loppuosassa, muun muassa olympialaisten päättäjäisissä olen meidän ainoa virallinen edustaja. Lisäksi yritän olla kannustamassa mahdollisimman montaa suomalaisurheilijaa. Mira Potkosen välierää ehtinen seuraamaan jo paikanpäällä. Ohjelmassa on myös tapaamisia japanilaisten kanssa ainakin Suomen liikuntaviennin edistämiseksi.

” Kunnan lahjatontti kummallekin herralle!

Kyllä sekä Kurvinen että Puumala ovat perinteisen urheilupalkinnon ansainneet: Kunnan lahjatontti kummallekin herralle!

Tokion reissu on Puumalalle hyvää harjoittelua tulevaan. Puumalalle junaillaan opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston ylijohtajan paikkaa, kun viran nykyinen haltija Esko Ranto (sd) jää eläkkeelle. Siinä hommassa saa kiertää kisoja työkseen.

Ja pitäähän Puumalakin palkita, kun kepussa muutkin on palkittu. Eduskunnasta pudonnut ja valtiosihteeriksi pelastettu Kimmo Tiilikainenkin (kesk) pääsi oikein professorin tittelillä Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) pääjohtajaksi.

Ylen tuorein kannatuskysely tosin kertoo, että ehkä kepun kannattaisi etsiä näkyvyyttä olympialaisten sijaan maakuntien pesäpallokentiltä…

Toisaalta noin 50 prosenttia kisojen suomalaismenestyksestä kuuluu Krista Kiurulle (sd), onhan Matti Mattsson Porista, kuten Kiurukin. Tosin Mattsson joutui harjoittelemaan Harjavallan puolella, kun Kiurun johtamasta Porista ei vapaita altaita löytynyt.

kotimaan politiikan olympialaiset järjestetään ensi viikonvaihteessa Seinäjoella. Kyseessä on perussuomalaisten puoluekokous, jonka valintoihin sopii sama kuin metsureiden MM-kisoihin: karsintakisa on vaikein.

Jussi Halla-ahon seuraajasta ei pitäisi olla epäselvyyttä, hän on Riikka Purra.

Kovin kisa käytäneen puoluetoimiston tulevasta miehityksestä. Puolueen käytännön johtaja, työmies Matti Putkonen taistelee kulisseissa paikastaan, mutta pesti voi olla vaarassa, jos puoluesihteeri vaihtuu ja Simo Grönroosin tilalle nouse haastaja, tohtoridosentti Arto Luukkanen.

Karsintakisassa puolueen jäsenmaksukuitteja on tutkittu täikammalla äänestyksien varalta. Sivutuotteena haaviin jäi myös euroedustaja, puolueen entinen varapuheenjohtaja Teuvo Hakkarainen, jolta Hondurasin-reissulla on jäänyt jäsenmaksut rästiin. Hakkaraisen kerrotaan suunnitelleen kannatuspuhetta varapuheenjohtajavaalissa kansaedustaja Mauri Peltokankaalle, mutta nyt ei pääse sahuri ääneen edes taikajuoman voimalla, ehkeipä tule paikallekaan.

Ps 1. Lopuksi aplodit Mika Lintilälle (kesk). Lintilän johtama työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut koronapassia. Kesän aikana jopa hänen korkeutensa, pääministeri Sanna Marin (sd) on kääntynyt passin tukijaksi. Torstaina passiasia etenikin. Hallitus päätti, että valmistelua jatketaan sosiaali- ja terveysministeriön ja Krista Kiurun johdolla. Eli hommahan on käytännössä jo valmis. Vuodesta ei vain ole tietoa.