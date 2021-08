Perussuomalaiset piti puheenjohtajakisansa ensimmäisen ja viimeisen vaalitentin.

Harvoin on nähty niin sävyisää ja suurelle yleisölle näkymätöntä puolueen puheenjohtajakisaa kuin perussuomalaisilla on nyt käynnissä.

Perussuomalaiset järjesti puheenjohtajakisansa ainoan puheenjohtajatentin iltapäivällä hotelli Presidentissä.

Tunnin ja vartin kestäneen tentin aikana puheenjohtajakisan kaksi kärkiehdokasta, kansanedustajat Sakari Puisto ja Riikka Purra olivat käytännössä kaikista asioista kutakuinkin samaa mieltä. Eroja kaksikon mielipiteistä sai etsiä suurennuslasin kanssa.

– Tämä kysymys tulee usein esiin. Siihen kuuluu vastata niiden ihmisten, jotka meitä äänestävät. Heillä on joku näkemys siitä, mikä meidän erottaa, Purra totesi IS:lle.

– Täällä paneelissa on puhuttu pääasiassa mielipiteistä, näkökulmista ja linjoista. Olen aiemmin korostanut, että se on vain yksi osa puheenjohtajan työtä. Puheenjohtaja joutuu laittamaan koko persoonansa puolueen käyttöön. Se on haastava tehtävä, jossa paineita tulee joka suunnasta. Ehkä lähden persoonakysymyksistä. En sano, minussa olisi jotain merkittävästi parempaa kuin Sakari Puistossa, Purra jatkoi.

Sopuisampaa kamppailua puolueen puheenjohtajuudesta kahden kärkiehdokkaan välillä on vaikea keksiä.

– Erot ovat henkilöhistoriaan, profiiliin ja tyyliin liittyviä. Politiikassa eroja löytyy varmaan suurennuslasilla jos katsotaan. Olemme kohtuullisen samalla linjalla, mitä selittää muun muassa se, että olemme paljon tehneet työtä aikaisemmin, Puisto lisäsi IS:lle.

Puisto ja Purra olivat työkavereita puoluetoimistolla poliittisina suunnittelijoina viime vaalikaudella.

Puisto tuli puolueen leipiin perussuomalaisten hallitustaipaleen alkaessa loppukeväästä 2015 työministeri Jari Lindströmin erityisavustajaksi.

Puisto oli myös puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mukaansa valitsema avustaja, kun uunituore puheenjohtaja Halla-aho meni valintansa jälkeisenä maanantaiaamuna kesäkuussa 2017 tapaamaan Juha Sipilää (kesk) ja Petteri Orpoa (kok) Kesärantaan ja keskustelemaan perussuomalaisten hallitustaipaleen jatkonuoteista.

Muutaman tunnin päästä hallituskriisi kärjistyi, perussuomalaiset heitettiin ulos hallituksesta, siniset erosi omaksi ryhmäkseen ja jäi hallitukseen.

Puisto oli merkitty Halla-ahon mies, Lindströmin avustaminen ei tullut enää kysymykseen, ja Puisto palkattiin puoluetoimistolle poliittiseksi suunnittelijaksi.

Purra oli bongattu ja palkattu samoihin tehtäviin puoluetoimistolle vuotta aiemmin.

Perussuomalaisten puheenjohtajakisaa on käyty himmein lyhdyin.

Puheenjohtaja Halla-aho kertoi juhannusviikolla jättävänsä tehtävänsä Seinäjoen puoluekokouksessa.

Kesälomien vuoksi puheenjohtajakamppailu on jäänyt julkisuudelta näkymättömäksi, ja yhtään ehdokkaiden yhteistä tilaisuutta ei ole järjestetty. Torstaina käyty tentti oli puheenjohtajakisaehdokkaiden ainoa yhteenotto ennen puoluekokousta.

Kuvassa keskellä olevat kansanedustajat Sakari Puisto ja Riikka Purra on puheenjohtajakisan kärkikaksikko. Puheenjohtajapaneeliin kisan kuudesta ehdokkasta osallistuivat myös Kristiina Ilmarinen Salosta ja Ossi Tiihonen Lohjalta.

Puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja Purra on kisan ehdoton ennakkosuosikki, ja Puisto yhtä todennäköisesti Purran ykköshaastaja.

Niin Purra kuin Puisto ovat ensimmäisen kauden kansanedustajia, mutta Purra on ollut kaksikosta paljon näkyvämpi.

Purra on usein äänessä eduskunnassa, Puisto harvemmin. Purra on saanut näkyvyyttä myös kentällä kiertäessään varapuheenjohtajana ympäri maata puheenjohtaja Halla-ahon kanssa.

Perussuomalaisten kenttäväki joutuu tekemään puheenjohtajavalintansa pitkälti siis ehdokkaiden persoonan perusteella.

Aikaa ehdokkaan valintaan on enää runsas viikko, kun puheenjohtaja valitaan puoluekokouksen ensi tunteina ensi viikon lauantaina Seinäjoella.

Puheenjohtajakisassa on kaikkiaan kuusi ehdokasta. Ainoaan puheenjohtajapaneeliin osallistuivat Purran ja Puiston lisäksi Ossi Tiihonen ja Kristiina Ilmarinen, ehdokkaista Zara Villikka ja Urpo Vähäranta eivät tenttiin hotelli Presidentissä osallistuneet.

Perussuomalaisten puoluekokoukseen voivat tulla äänestämään kaikki jäsenmaksunsa maksaneet puolueen jäsenet. Toistaiseksi puoluekokoukseen on ilmoittautunut noin 2 000 äänivaltaista osallistujaa.