Uusia rajoituksia on tulossa, pää­ministeri Marin sanoi Ylen A-studiossa

Marin laumasuojasta: Yli 16-vuotiaissa pitäisi päästä 90 prosenttiin.

Pääministeri Sanna Marin (sd) väläytti Ylen A-studiossa uusia ravintolarajoituksia.

Marin muistutti, että laki tarjoaa välineitä hallitukselle kiristää rajoituksia silloin, kun alueet siirtyvät leviämisvaiheeseen.

– Näitä rajoituksia joudutaan ottamaan käyttöön. Mitään täyssulkua ei ole tulossa, vaan kyse on anniskeluaikarajoituksista, aukiolorajoista, turvavälien noudattamisesta, asiakaspaikkamääristä.

Lue lisää: Sanna Marin Ylellä: korona­passia valmistellaan, 12–15-vuotiaiden rokotukset on tarkoitus aloittaa

Torstaina kirjattiin Suomen koronatartunnoissa kaikkien aikojen ennätysluku: 872 uutta tartuntaa. Muutkin tunnusluvut ovat menneet huonompaan suuntaan – kasvussa ovat sairaalassa olevien potilaiden ja tehohoitopotilaiden määrä.

Rajoituksia joudutaan Marinin mukaan ottamaan käyttöön osassa maata.

– Toivon mukaan sellaisia täyssulkuja emme joudu enää tulevana syksynä kohtaamaan, kun rokotukset kuitenkin etenevät.

Marin sanoi samalla, että yhteiskuntaa pystytään pitämään enemmän auki kuin viime keväänä.

Suomessa on aiemmin pidetty laumasuojan rajana 70 prosenttia. Koronatauti on ”kukistettu”, kun väestä 70 prosenttia on saanut rokotukset tai sairastanut taudin.

Sittemmin asiantuntijat ovat todenneet, ettei 70 prosentin raja riitä.

Marin sanoi tavoitteeksi sen, että jokainen joka voi ottaa rokotteen, ottaa rokotteen.

– En sano mitään prosenttilukua, mutta jos puhumme yli 16-vuotiaista, sanoisin, että 90 prosenttiin pitäisi päästä. Tai jos me puhumme koko väestöstä, yli seitsemänkymmenen pitää olla.

Marin uskoo, että kun rokotekattavuus saadaan yli 70 prosentin kahdella rokoteannoksella, suomalaiset ovat paremmin turvassa.

– Näitä uusia virusmuunnoksia on tietenkin tullut ja niitä voi tulla, meidän pitää olla valppaana.