Matias Mäkynen (sd) esitti kirjallisessa kysymyksessään työuupumukselle omaa tautiluokkaa, sillä pelkällä uupumusdiagnoosilla ei välttämättä saa hoitoa, taloudellista tukea, sairauspäivärahaa tai kuntoutuspäivärahaa.

JATKUVA väsymys ja stressi, kyyninen asenne työtä kohtaan ja heikentynyt ammatillinen itsetunto saattavat kieliä työuupumuksesta. Hoitamattomana se voi johtaa vakaviin seurauksiin, jopa työkyvyttömyyteen.

Vuonna 2011 tehdyn tutkimuksen mukaan noin neljäsosa työssäkäyvistä suomalaisista kärsi työuupumuksesta. Vuonna 2020 tehdyssä Miten Suomi voi? -tutkimuksessa paljastui, että korona-aikana etenkin alle 36-vuotiaiden työntekijöiden työuupumusoireet lisääntyivät. Eli siis niiden, joiden pitäisi jaksaa työelämässä pisimpään.

Sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen teki aiheesta kesäkuussa kirjallisen kysymyksen. Mäkysen mukaan on kestämätöntä, että työuupumusta ei ole määritelty erilliseksi sairaudeksi. Hänen mukaansa se johtaa moniin ongelmiin sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla.

– Yhteiskunnan tasolla ongelmallista on, että diagnosoinnin epäjohdonmukaisuus estää työuupumusten tilastoinnin. Näin ollen työuupumusten määrää ei tiedetä, ja tilanteen kehittymistä on mahdotonta seurata tarkasti. Masennusta kutsutaan uudeksi kansantaudiksi, mutta epäselvää on, kuinka paljon vähemmän masennusdiagnooseja kirjattaisiin, mikäli työuupumus hyväksyttäisiin perussairaudeksi eikä masennusdiagnooseja kirjoitettaisi vain työssään uupuneen sairausloman toimeentulon takaamiseksi, Mäkynen kirjoitti kysymyksessään.

” Väsymys ei lähtenyt nukkumalla ja pelkkä puhelimen värähdys sai sykkeen nousemaan.

Yleensä työuupumus kirjataan masennukseksi, ahdistuneisuushäiriöksi, sopeutumishäiriöksi tai joksikin muuksi mielenterveyden ongelmaksi, sillä muuten työuupumuksesta kärsivä voi jäädä ilman sairauspäivärahaa tai tarvitsemaansa hoitoa. Työuupumus ei yksinään oikeuta sairauspäivärahaan.

Ilta-Sanomat kirjoitti työuupumuksesta laajasti aikaisemmin keväällä. Lue lisää täältä.

MÄKYNEN itse uupui hieman yli parikymppisenä.

– Olin täysipäiväisesti töissä, opiskelin ja vaikutin poliittisissa luottamustehtävissä. Tein lähes ympärivuorokautisesti jotain hommaa. Yksien vaalien jälkeen huomasin, että kyse ei ole enää tavallisesta väsymyksestä. Aloin havaita myös kyynisyyden merkkejä.

– Väsymys ei lähtenyt nukkumalla ja pelkkä puhelimen värähdys sai sykkeen nousemaan, hän muistelee.

– Vähensin tehtäviä ja opettelin sanomaan ei, Mäkynen muistelee omaa toipumistaan.

Vaikka hän oli jo tuolloin kiinnostunut mielenterveysasioista, ei hän alkuun osannut edes epäillä työuupumusta. Mäkynen ei siten myöskään ymmärtänyt hakeutua työterveyteen, mutta pääsi erään järjestön kautta vuoden mittaiseen lyhytterapiasessioon.

– Sen jälkeen aloin himmailla. Vähensin tehtäviä ja opettelin sanomaan ei. Nuorena jaksoi ja kuvitteli, että jaksamisella ei ole rajoja, mutta silti seinä tuli vastaan.

– Onni onnettomuudessa, että mulle kävi tämä niin nuorena eikä niin vaikeana. Myöhemmin, vaikkapa nyt kansanedustajana on osannut asettaa enemmän rajoja, kun tuntee ne paremmin. Työteho ei kestä kenelläkään loputtomiin.

Jos työuupumus saisi oman diagnoosiluokkansa, osaisi useampi niin työntekijä kuin esimies varmasti myös tunnistaa siihen liittyviä oireita aikaisemmassa vaiheessa, hän pohtii.

” Jos ihmistä hoidetaan kuin masentunutta, ongelma voi jäädä korjaamatta ja työuupumus palata.

Kelan tilastojen mukaan mielenterveyden häiriöiden perusteella sairauspäivärahaa saaneiden määrä kasvoi 43 prosenttia vuodesta 2016 vuoteen 2019. Työuupumukseen ja muihin mielenterveyden ongelmiin liittyvät kysymykset koskettavat koko yhteiskuntaa.

–Työllisyysasteen nostaminen, työurien pidentäminen, perheen perustaminen, työnhaku. Ihan arjessakin se on nähtävissä, että masentuneella tai uupuneella ihmisellä ei ole voimavaroja näihin asioihin. Hyvinvoiva työntekijä on luonnollisesti myös tuottavampi, jolloin kaikki voittavat. Tätä monet eivät tunnu vieläkään ymmärtävän, Mäkynen sanoo.

Kestämättömimpiä ovat työuupumuksen vaikutukset yksilötasolla, Mäkynen painottaa.

– Ilman oikeaa diagnoosia ihminen ei välttämättä saa hoitoa, taloudellista tukea, sairauspäivärahaa tai kuntoutuspäivärahaa, vaikka niitä tarvitsisi. Jos henkilö saa esimerkiksi masennusdiagnoosin työuupumuksesta, voidaan sen ajatella olevan työstä irrallista, vaikka ongelmat olisivat johtamisessa, työyhteisössä tai työkuormassa. Siis yksilön sijaan yhteisön, jopa yhteiskunnan ongelmia, Mäkynen sanoo.

Masennusdiagnoosi voi myös evätä ihmiseltä mahdollisuuden saada henki-, hoitokulu-, sairauskulu- tai pitkäaikaista matkavakuutusta. Diagnoosi voi vaikeuttaa adoptioprosessia.

Lisäksi masennusta hoidetaan eri tavoin kuin työuupumusta. Terapialla ja lääkkeillä voidaan saavuttaa tuloksia, mutta samalla varjoon voivat jäädä perimmäiset työuupumukseen johtaneet syyt, jotka vaatisivat muutoksia työssä, työn järjestämisessä tai työyhteisössä, Mäkynen sanoo.

– Jos sairauslomaa ei saa, niin toipuminen on vaikeaa ja uusiminen mahdollista. Jos taas ihmistä hoidetaan kuin masentunutta, ongelma voi jäädä korjaamatta ja uupumus palata.

Lue lisää: Risto luuli saaneensa sydäninfarktin - todellinen syy huonoon oloon selvisi työterveydessä

Työssään uupuneella voidaan kohdata monia eri oireita. Uupumus voi hoitamattomana johtaa esimerkiksi masennuksen kehittymiseen.

KIRJALLISTA kysymystä tehdessään Mäkynen oli yhteyksissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen, Työterveyslaitokseen, Kelaan, mielenterveysasioiden ammattilaisiin ja lääkäreihin. THL päättää Suomessa tautiluokituksista.

Päätökset sairauspäivärahoista tekee Kela. Lain mukaan sairauspäivärahaa ei ole sidottu diagnoosiin, vaan työkykyyn, joka pitäisi jokaisen kohdalla arvioida henkilökohtaisesti. Silloisen sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas) antamassa vastauksessa vedotaan juuri tähän.

Mäkysen mukaan käytännössä asia ei toimi kuin paperilla.

– Käytännön kokemus alan asiantuntijoilta on se, että lääkärin on kirjoitettava masennusdiagnoosi tai muu painava diagnoosi työuupumuksesta kärsivälle, sillä ilman sitä oikeutta sairauspäivärahaan ei tule, hoito jää vajaaksi ja parantuminen ei lähde käyntiin. Juridinen asiaintila ja käytännön asiaintila eivät kohtaa, eikä kukaan vastaa uupuneen tilanteesta kokonaisuutena, Mäkynen sanoo.

Myös Pekosen vastauksessa todetaan, että työuupumus yksin ei ole peruste sairauspäivärahaan.

Vastauksessa sanotaan, että Kela järjestää erilaisia kuntoutumismuotoja myös työuupumuksesta kärsiville. Kelan Oras-kuntoutumiskurssit on tarkoitettu sairauslomalla tai työelämässä oleville aikuisille, joilla on mielenterveysoireita, kuten lievää masennusta ja työkykyä uhkaavia uupumusoireita. Oras-kuntoutus käynnistettiin huhtikuussa.

Lue lisää: Ensin väsymystä ja alakuloisuutta, sitten vain pahempia oireita - tehohoitajana työskentelevä Tiina nukkui, mutta olo ei helpottanut

Pekosen vastauksessa korostetaan myös työnantajan velvollisuutta huolehtia työn terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Työnantajan sisällyttäminen kuntouttamiseen olisi hyvä askel, sanoo Mäkynen. Työuupumuksen perimmäiset syyt kun kumpuavat työstä.

Kansanedustaja ottaisi mallia Ruotsin tavasta hoitaa työssä uupuneita. Ruotsissa uupumukselle on oma luokkansa utmattningssyndrom, ja uupuneita hoidetaan sairausloman lisäksi kuntoutusjaksoilla erillisillä uupumusklinikoilla. Hoito on kokonaisvaltaista ja siihen otetaan mukaan myös työnantaja.

Lääkäri: ”Joudutaan tasapainoilemaan lääketieteellisen byrokratian kanssa”

Mehiläisellä työterveyslääkärinä seitsemän vuotta työskennellyt Toni Keski-Jyrä kertoo, että hänen vastaanotollaan päivittäin usein yli puolet asiakkaista hakeutuvat lääkärin puheille psyykkisten oireiden takia.

Työuupumustapaukset ovat hänen vastaanotollaan hyvin yleisiä. Keski-Jyrä on työskennellyt etenkin asiantuntijayritysten parissa.

Psyykkinen oireilu on ollut kasvamaan päin viimeisen seitsemän vuoden aikana, Keski-Jyrä sanoo. Hän puhuu vastaanotollaan tekemistään havainnoista.

– Korona-aika on näyttäytynyt oirehdinnan lisääntymisellä. Etätöihin siirtyminen yhtäkkiä on vaikuttanut siihen, että kuormitustekijät voivat korostua.

Työuupumuksesta kärsivä voi ajatella, että pärjää työssään huonommin kuin aikaisemmin tai huonommin kuin kollegansa.

Keski-Jyrä kertoo työskentelevänsä etenkin asiantuntijayritysten parissa.

KANSANEDUSTAJA Mäkysen mukaan työuupumuksesta kärsiville saatetaan kirjoittaa masennusdiagnoosi, jotta uupunut saa paitsi kaipaamaansa hoitoa myös taloudellista tukea, sairauspäivärahaa tai kuntoutuspäivärahaa.

Keski-Jyrä kertoo, että on työssään havainnut Mäkysen kuvaamaa ristiriitaa.

– Joudutaan tasapainoilemaan lääketieteellisen byrokratian kanssa, mikä liittyy siihen, mikä diagnoosi henkilölle asetetaan, kun samanaikaisesti pitää miettiä, että millä kriteereillä Kela korvaa sairauspäivärahaa. On selkeä tarve sille, että asiaa pitäisi selvittää ja arvioida eri ratkaisuja, Keski-Jyrä sanoo.

Mäkysen esittämässä ratkaisussa työuupumukselle annettaisiin oma sairausdiagnoosi. Keski-Jyrä näkee tässä mahdollisuuden.

– Olisi varmaan hyväksi, jos työuupumus nostettaisiin diagnoosien F-ryhmään, eli mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden piiriin.

” Korona-aika on näyttäytynyt oirehdinnan lisääntymisellä.

Työuupumuksen luokitteluun käytetään kolmen oireen kokonaisuutta. Uupunut potee pitkäaikaista väsymystä, joka ei helpota vapaa-ajalla. Uupunut voi alkaa kyseenalaistaa työtään ja kadottaa sen mielekkyyden. Kyynistyessäään uupunut voi alkaa myös kyseenalaistaa yrityksen arvoja ja työn merkitystä. Myös ammatillinen itsetunto voi lähteä laskuun. Uupunut saattaa kokea, että ei pärjää työssään yhtä hyvin kuin aikaisemmin tai kollegansa.

Lue lisää: Aino paloi loppuun alle kolmekymppisenä ja tajusi hälyttävät merkit vasta jälkikäteen

Näiden oireiden lisäksi vastaanotolla voi havaita kirjon muita työuupumuksesta kieliviä oireita, Keski-Jyrä sanoo.

– On keskittymisongelmaa, muistiongelmaa, aloituskyvyn laskua, psykomotorista hidastuneisuutta, jatkuvaa ärtyneisyyttä, tiuskimista myös yksityiselämän puolella. Ja nopeasti saattaa tulla myös uniongelmia, eli hankaluutta nukahtaa tai heräilyä.

– Työuupumus voi limittyä helposti yhteen masennuksen kanssa, jos mukaan tulee pitkäkestoista mielialan laskua. Se saattaa näkyä itsetunnon heikentymisenä, toivottomuuden tunteena ja huolena tulevaisuudesta, työterveyslääkäri kertoo.

HOIDON kannalta tärkeintä olisi, että tapaukset havaittaisiin ajoissa. Esimerkiksi Mehiläisellä on tehty työtä sen eteen, että työntekijät osaisivat tunnistaa oireita, mutta myös siihen, että esihenkilöt osaisivat tunnistaa ja puuttua havaitsemiinsa ongelmiin, Keski-Jyrä kertoo.

– Tapauksissa korostuvat tunnolliset työntekijät, joilla on omia kovia tavoitteita työhön liittyen, ja jotka ovat velvollisuudentuntoisia. Heiltä saattaa puuttua kyky sanoa ei ja olla terveen itsekäs, hän sanoo.

Tavallisesti uupumuspotilaiden kanssa tehdään työterveysneuvotteluja, joissa on paikalla työterveyslääkäri, ehkä myös psykologi, hoitaja ja esihenkilö tai HR:n edustaja, Keski-Jyrä kertoo hoitotavoista. Kun kuormittavat työkäytännöt on yhdessä tunnistettu, niitä pitää lähteä muuttamaan. Jos mitään ei muuteta, uupumisoireet voivat jatkua.