Kommentti: Hallitus on isojen päätösten edessä – kuinka kauan maata voidaan pitää koronan vuoksi kiinni?

Singaporen uuden strategian ytimessä on rokottaminen ja ”koronan kanssa eläminen”. Singaporen strategia on pistetty IS:n tietojen mukaan merkille THL:ssä, kirjoittaa IS:n politiikan toimittaja Olli Waris.

Kesälomakausi alkoi toiveikkaissa tunnelmissa koronaepidemian suhteen.

17. kesäkuuta Suomessa todettiin 55 uutta koronatapausta.

– Suomen tilanne kohenee kohenemistaan, THL:n johtaja Mika Salminen kertoi alkukesän tiedotustilaisuudessa.

Salminen ilmoitti väistyvänsä julkisuudesta, kun koronakriisi on ohi. Kriisi ei ole mennyt ohi, ja Salminen on pysynyt maan virallisena puhuvana päänä.

Keskiviikkona Suomessa todettiin 872 uutta koronatartuntaa. Pääkaupunkiseutu, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi ovat siirtyneet leviämisvaiheeseen, ja sairaalahoidossa on liki sata koronapotilasta.

Torstaina ministerit kokoontuvat jälleen pääministeri Sanna Marinin (sd) johdolla koronakokoukseen, jossa käsitellään epidemiatilannetta, hybridistrategian päivittämistä ja koronapassia.

Päivitetty strategia perustuu ennakkotietojen mukaan pitkälti väestön rokotekattavuuteen.

Yksi asiantuntija kertoo IS:lle odottavansa hallitukselta selkeää linjausta rokotekattavuuden tasosta. Hänen mukaansa kaikki ylijäämärokotteet tulisi haalia maahan ja tavoitteena tulisi olla 85 prosentin rokotekattavuus marraskuuhun mennessä.

– Se edellyttää kirimistä, koska deltavariantti varmasti leviää entistä tehokkaammin, kun koulut alkavat ja ihmiset alkavat olla kaupungeissa ja sisällä, asiantuntija arvioi.

Ensimmäisen koronarokotteen on saanut alle 70 prosenttia suomalaisista, kaksi piikkiä on saanut 35 prosenttia väestöstä. Nuoria pyritään saamaan rokotuksiin pop up -rokotevastaanotoilla.

Vs. johtajaylilääkäri Teppo Heikkilä kertoi tiistaina Helsingin Sanomille, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä sairaalahoitoon joutuneista suurin osa oli rokottamattomia ja kaikki alle 40-vuotiaat potilaat olivat rokottamattomia.

Tällaisten tietojen luulisi herättävän, mutta pieni osa väestöstä kieltäytyy silti rokotuksesta.

Eduskunnastakin löytyy kansanedustaja, joka käy yhden miehen taisteluaan koronarokotteita vastaan.

Evan keväällä teettämän tutkimuksen mukaan poliittisella asennoitumisella on jonkin verran vaikutusta rokotushalukkuuteen: kolmannes kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten äänestäjistä ei uskonut tarvitsevansa koronarokotetta.

Huomiota herätti, kun perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kieltäytyi aluksi kertomasta, onko hän ottamassa koronarokotetta perustellen asiaa sillä, ettei hän lähde ”populistisiin julistuksiin”.

Helmikuun alussa Halla-aho laittoi asialle pisteen ja ilmoitti ottavansa ”varmasti koronarokotteen, kun minun vuoroni tulee”.

Perussuomalaisten johtavat poliitikot ovat antaneet viime aikoinakin kommentteja, joista on ollut aistittavissa hienoista epäluuloa koronarokotteiden tehoa kohtaan.

– Mikäli rokote on niin tehokas kuin mainostettu, ei rajoitusten ylläpito tietenkään ole tarpeen kun riskiryhmäläisten rokotesuoja alkaa olla kattava, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio kommentoi viime viikolla IS:lle.

Tavio ja perussuomalaisten varapuheenjohtaja Riikka Purra torjuvat myös maan sisäisen koronapassin, jonka saisi, jos on saanut kaksi rokoteannosta, negatiivisen testituloksen tai sairastanut koronan.

Tavio näkee passin ”vain rokotettujen sisäänpääsynä johonkin valittuun paikkaan”.

Purra ja Tavio antavat ikään kuin ymmärtää, että rokotetut muodostaisivat passinsa kanssa jonkinlaisen elitistisen sisäpiirin.

Purra toki sanoo, että halukkaiden tulee saada rokote nopeasti eikä Taviokaan halua ”vähätellä koronan vaarallisuutta”.

Perussuomalaiset näkevät passin luokittelevan ihmisiä.

Toisinkin voisi ajatella – esimerkiksi Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen on nähnyt passin välineenä järjestää terveysturvallisia tapahtumia.

Ministereiden viettäessä hiljaiseloaan THL:n Salminen on ehtinyt jo arvioida, mikä koronastrategiassa on muuttumassa: tapausmääriä ei tuijoteta samalla tavalla, enemmän merkitystä on sairaalahoitoa vaativien määrillä ja kuolemilla.

Tismalleen samanlaisia linjauksia on tehty Singaporessa, jonka uusi koronastrategia on pistetty IS:n tietojen mukaan merkille THL:ssä.

Singaporen strategian ytimessä on rokottaminen ja ”koronan kanssa eläminen”.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek herätteli samasta asiasta keskustelua Helsingin Sanomien haastattelussa kesäkuun lopussa.

– Emme loputtomiin voi piilotella virukselta, joka on todennäköisesti keskuudessamme vielä pitkään. Meidän pitää voida elääkin ja hyväksyä jokin riskitaso, Nohynek kommentoi.

Nohynek mainitsi, että Suomessa sallitaan vuosittain 500–2 000 influenssaan liittyvää kuolemaa. Koronaan liittyviä kuolemia on tällä hetkellä 984. Koronavirus on tosin arvioitu 3–5 kertaa influenssaa tappavammaksi.

Hallitus on syksyllä isojen päätösten edessä: kuinka kauan maata voidaan pitää koronan takia kiinni? Kuinka kauan koronakoneistoa testauksineen ja tartunnanjäljityksineen pidetään yllä?

Asiantuntija-arvion mukaan koronarajoituksia täytyy jatkaa Suomessa vielä ainakin kaksi-kolme kuukautta.

Tartuntalukujen noustessa odotettavissa saattaa olla kiristyksiä esimerkiksi kokoontumisrajoituksiin tai ravintoloiden aukioloihin.

Jos ehti kuvitella muuta, niin Husin apulaisylilääkäri Ruotsalaiselta tuli kylmä suihku vasten naamaa tiistaina.

– Kahden rokotusannoksen kattavuus on vielä täysin riittämätön, ja tauti leviää. Epidemia ei ole todellakaan ohi, emmekä ole palaamassa normaaliin, Ruotsalainen summasi tilanteen IS:lle.

