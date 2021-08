IS:n tiedot: Hallitus ei ole tekemässä koulu- ja ravintolasulkuja

Torstain neuvotteluissa paikalla on puolet ministereitä, puolet viettää kesälomaansa. Viisikosta paikalla ovat Sanna Marin ja Annika Saarikko - Maria Ohisalo ja Anna-Maja Henriksson ovat kesälomalla. Viisikkoon kesällä äitiyslomalta palannut Li Andersson on kesälomalla, mutta hän on Säätytalolle neuvotteluihin ilmoittautunut.