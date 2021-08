Kommentti: Marin palasi lomiltaan – ainakin kolme haastetta väijyy pääministerin almanakassa

Pääministeri Sanna Marinin lomat on pidetty. Korontilanteen pahentuessa pääministeriä onkin jo kaipailtu julkisuuteen. Korona- tai edes koronapassi ei ole pääministerin ainoa murhe, vaan syksyn almanakka on haasteita pullollaan, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) kesälomat on pidetty. Syksyn allakka on haasteita täynnä, arvioi erikoistoimittaja Timo Haapala.

Kuten monelta muultakin Suomen kansalaiselta, myös pääministeri Sanna Marinilta (sd) loppuivat lomat maanantaina.

Toivottavasti heinäkuun lomaviikko on tehnyt tehtävänsä, sillä ongelmat eivät ole karanneet mihinkään.

Pääministerin kalenteri on lohduton, voisi ennakoida.

Heittämällä voi jo nakata kolme asiaa, jotka syövät valtioneuvoston kanslian ja sen poliittisen pomon työrauhaa ja -aikaa.

1. Korona ja koronapassi.

2. Budjettiriihi ja vihreiden profiilin nosto.

3. Riitaisa työmarkkinakierros ja lakkosyksy.

Aloitetaan koronasta.

Kansalaiset ovat syystä ihmetelleet, missä pääministeri Marin ja koronakriisin päätouhuaja, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiruru (sd) ovat luuranneet, kun koronaluvut ovat lähteneet uuteen, jyrkkään nousuun.

Lomalla.

Marin palasi töihin siis nyt, Kiurulla on lomaa vielä kaksi viikkoa.

Koronavirus ei sen sijaan ole lomaillut.

Tilanne on pahentunut. Hirtehistä on ollut seurata kevään keskustelun valossa, miten tällä kertaa juuri Viro joutuu tiukentamaan suomalaisen maahan saapumista Suomen pahentuneen tilanteen takia.

Kun THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön julkisia puheenvuoroja on uuden koronapiikin aikana seurannut, vaikutelma on ollut sekava.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) on lomiltaan puolustanut koronapassijärjestelmän aloittamista, jotta yhteiskunnan sulkutilan (esimerkiksi ravintolat) kaltainen tilanne voitaisiin välttää.

Tiettävästi – ja paino sanalla tiettävästi – hallitus kokoontuu jonkinlaisen neuvonpitoon asian tiimoilta ensi torstaina. Tarkoitus on kaiketi päivittää koronastrategiaa.

Se ketä on paikalla, on yhä avoin, kuten tuntuu olevan mahdollisen kokouksen muukin agenda. Tietämättömyyttä on ilmassa.

TEM:n valmistelema koronapassiesitys on mahdollisesti kokouksen asialistalla.

Keskustelu koronapassista on jakanut asiantuntijatkin. Kyse on siitä, sotiiko se ihmisten tasavertaista kohtelua vastaan. Mikä onnistuu muualla Euroopassa, näyttää Suomessa jälleen vaikealta.

Näin esimerkiksi IS:n Timo Paunonen puolusti viime viikolla koronapassin tarpeellisuutta:

Kommentti: Sanna Marinin hallitus saattoi tehdä keväällä kohtalokkaan virhearvion – nyt jos koskaan tarvittaisiin koronapassia

Mutta on muutakin kuin koronaa.

Hallituksen budjettiriihi pidetään 7. -8. syyskuuta, juuri ennen vihreiden puoluekokousta.

Huhtikuun kehysriihi meni keskustan ja Sdp:n tappeluita seuratessa. Ottelu päätyi siihen, että nöyrtynyt keskusta hyväksyi budjettikehyksistä lipeämisen koko hallituksen loppuajalta.

Mutta nyt budjettiriihen kapinallisia odotetaan vihreistä, sillä kuntavaalitappion jälkeen ja puoluekokouksen alla vihreät yrittävät pomminvarmasti profiilinsa nostamista.

Osa odottaa vihreiden profiilia nostaakseen jopa jättävän hallituksen, mistä heillä on aikaisempaakin kokemusta.

Toisaalta vihreiden kannalta tärkeitä ilmasto- ja ympäristölakeja on vasta tulossa käsittelyyn, joten hallituksen jättäminen tuntuisi oudolta.

Vihreät yritti kesällä nostaa profiiliaan EU:n ilmasto- ja metsälinjausten yhteydessä, ja puolue ajautui julkisissa kannanotoissaan paitsi keskustaa myös Sdp:tä vastaan.

Lopulta EU:n esitykset olivat lievempiä kuin Suomessa pelättiin, mutta vihreät saattavat yrittää uusintaottelua budjettiriihessä jollakin teemalla.

Vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon täytyy muistuttaa puoluekokouksen alla sekä omasta että puolueensa olemassaolosta.

Merkkejä budjettiriihen ongelmista voi poimia, kun hallituspuolueet aloittavat elo-syyskuussa kesäkokoustensa pitämisen.

Mutta mitä Mariniin tulee, pääministerin arki ei helpota edes budjettiriiheen.

Vuodenvaihteessa katkeavat monen alan työehtosopimukset. Neuvotteluista on ennakoitu muutenkin vaikeita, mutta kiihtynyt talouskasvu lisää paineita entisestään: liitot haluavat palkankorotuksissa osansa kasvusta.

Henki työmarkkinoilla on jo valmiiksi huono ja tulehtunut, kun Metsäteollisuus on irrottautunut työehtosopimusjärjestelmästä ja Teknologiateollisuus teki osittain saman ratkaisun.

Ay-liikkeen ongelmat ovat aina osa myös Sdp:n puheenjohtajan ongelmia, joten tässä tapauksessa ne ovat väistämättä osa myös pääministerin ongelmien täyttämää almanakkaa.

Pääministeri ei pääse neuvotteluita karkuun vaikka yrittäisikin.

Ihan kaikkiin taisteluihin ei kannata lähteä pääministerin paikalta.

Se kannattaa Marininkin muistaa.

Marinin edeltäjä Antti Rinne (sd) meni mukaan Postin neuvotteluihin syksyllä 2019 sellaisilla otteilla, että se maksoi lopulta hänen pääministeripaikkansa.