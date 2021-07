Eduskunta koronavuonna tyhjempi kuin koskaan – paikalla normipäivänä vain puolet kansanedustajista

Tavallinen kansanedustaja on tullut eduskunnan suureen saliin etätyöaikana vain joka toisena istuntopäivänä.

Eduskunnan poissaolotilastojen mukaan kansanedustajilla on poissaoloja korona-aikana vähemmän kuin koskaan.

Ei ole juuri työmatkoja, seminaareja tai sidosryhmätapaamisia. Myös sairauslomia on etätyöaikana vähemmän kuin normaalisti, ja perhevapailla on aina kulloinkin vain muutama kansanedustaja.

Eduskunnan täysistuntojen nimenhuutopöytäkirjat antavat aivan toisen kuvan korona-aikana paikalla olevista kansanedustajista.

IS kävi läpi kaikki tämän vuoden 75 istuntopäivän nimenhuudot. Tuiki tavallisena istuntopäivänä salityöskentelyyn on osallistunut 200 kansanedustajasta keskimäärin tasan puolet, eli 100 kansanedustajaa.

Etätyössä olevat kansanedustajat merkitään nimenhuudossa poissaolevaksi eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi, mutta etätyöt eivät poissaolotilastoja kartuta.

Kun nimenhuutoraporttien poissaololukemia katsoo, ne ovat huimia.

Esimerkiksi juhannuksen jälkeisellä viikolla viitenä istuntopäivänä valtaosa kansanedustajista valitsi paikallaolon sijasta etätyöt. Juhannuksen jälkeisellä viikolla viitenä istuntopäivänä pois istunnosta oli 137, 116, 135, 105 ja 155 kansanedustajaa.

Lukemat eivät ole lainkaan poikkeuksellisia, vaan tyypillisiä tämän vuoden aikana eduskunnassa. Esimerkiksi juhannusviikon maanantaina ja tiistaina poissaolijoita oli 155 ja 118, mutta keskiviikon soteäänestyksestä pois oli ”vain” 17 kansanedustajaa.

Harvinaista eduskunnassa tänä vuonna, liki kaikki kansanedustajat paikalla. Soteäänestyksessä kesäkuun 23. päivä pois oli vain 17 kansanedustajaa.

Tänä vuonna ei ole ollut yhtään istuntoviikkoa, jolloin paikalla Arkadianmäellä olisi joka päivä ollut yli puolet kansanedustajista.

Kansanedustajilla on ollut vahva etätyösuositus, ja kukin on voinut harkintansa mukaan tehdä etätöitä.

Ketään kansanedustajaa ei voi edes estää osallistumasta eduskunnan istuntoihin.

Ei kansanedustajaa voi myöskään usuttaa korona-aikana tulemaan fyysisesti paikalle, jos korona huolettaa tai asiat hoituvat hyvin etänä.

Etänä kansanedustaja ei kuitenkaan pysty osallistumaan suuren salin työhön millään lailla. Kotona ainoa vaikutusmahdollisuus on katsoa verkkolähetyksenä eduskunnan suuren salin toimintaa.

Normaalisti istunnosta on pois alle 30 kansanedustajaa, tällaisia istuntopäiviä on ollut tämän vuoden aikana vain kahdeksan. Äänestys EU:n elpymispaketista on ainoa päivä, jolloin poissaolijoiden määrä on yksinumeroinen, neljä.

Vastaavasti tänä vuonna on ollut kuusi istuntopäivää, jolloin poissa on ollut yli 150 kansanedustajaa.

Eduskunnan suuressa salissa toimintaa on pyöritetty pääosin suppealla kokoonpanolla, jolloin salissa voi kerrallaan olla 74 henkeä, ja äänestyksissä 56 kansanedustajaa.

Kun on ollut kyse merkittävämmästä asiasta, esimerkiksi välikysymyksestä, EU:n elpymispaketista tai soteuudistuksesta, silloin koko eduskunta on koolla. Lisätilat löytyvät salin lehtereiltä, josta kansanedustajat voivat osallistua äänestyksiin läppäreillään.

– Silloin kun on laaja äänestys, poissaolijoita on maksimissaan 30-40. Selitys on korona, ja ryhmien sopimukset, onko äänestys 56 kansanedustajalla vai täysi äänestys. Esimerkiksi juhannuksen jälkeisellä viikolla oli kehys, ja sitä ryhmät eivät vaatineet laajan äänestyksen kohteeksi, puhemies Anu Vehviläinen (kesk) kertoi.

Eduskunnan suuren salin pitäisi olla poliittisen keskustelun keskeisin areena.

Kansanedustajien osallistumista salityöhön ei ole kielletty, vaikka salissa voi kerrallaan olla koronasäännösten mukaan vain 74 edustajaa.

Rajoituksista huolimatta puolueen kansanedustajat voivat keskenään sopia asiat niin, että osallistumishalukas kansanedustaja saliin pääsee keskustelun aikana.

– Alussa jonkin verran edustajia vaihdettiin debatteihin osallistujia, ja kahdessa aallossa pääsi ihmiset enemmän osallistumaan, Vehviläinen kertoi.

– Ajattelen toiveikkaasti, että pääsisimme syyskuussa normaaliin tilanteeseen. Eduskunnan suuren salin pitäisi olla valtakunnan tärkein poliittinen areena. Siellä ei ole nyt sen tyyppistä debattia, mitä parhaimmillaan voisi olla. Se johtuu osittain siitä, että on niin vähän osallistujia koronarajoituksista johtuen, Vehviläinen jatkoi.

Onko tärkeitä asioita niin vähän, että eduskunnan pyörittämiseen riittää puolet kansanedustajista?

– Olen ollut naapurimaiden kollegoiden kanssa tekemisissä, ei sielläkään ole ollut edustajat täysilukuisesti paikalla. Että eduskunta olisi turha 200 kansanedustajalla? Se ei ole oikea johtopäätös. Korona selittää tätä tilannetta, Vehviläinen vastasi.

Puhemies Anu Vehviläinen johti puhetta eduskunnassa kesäkuun viimeinen päivä, jolloin pois istunnosta oli 135 kansanedustajaa.

Puhemies Vehviläinen toivoo, että eduskunnassa koittaisi normaalit ajat koronatilanteen sen salliessa.

– Että edustajat debatoisivat salissa. Ei olisi pelkästään sitä, että käydään pitämässä oma puheenvuoro. Pahimpana korona-aikana suositus oli, että puheenvuoroja kuunneltaisiin omassa työhuoneessa ja ei tultaisi edes saliin, ja salissa olisi mahdollisimman vähän ihmisiä.

– On demokratian kannalta hankalaa, jos salissa edustajat tottuvat siihen, että siellä käydään pitämässä puhe ja kyselytunnilla yritetään saada kysymys. Ja muuten osallistuminen on sitä, että kirjoitetaan blogeja ja keskustellaan Twitterissä. Ei se demokratian toteutumisen kannalta ihan paras tapa ole, Vehviläinen summasi.

Etätyö on siis mahdotonta salityössä, se on mahdollista vain paikan päällä Arkadianmäellä.

Sen sijaan valiokuntien oli maalis-toukokuussa mahdollisuus pitää jopa päätöksentekokokouksensa etänä. Myös puolueiden ryhmäkokoukset on pidetty etänä.