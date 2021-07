Jan Vapaavuori jättää Helsingin pormestarin tehtävät – helpottuu eritoten siitä, ettei tarvitse olla tekemisissä STM:n kanssa vähään aikaan

Jan Vapaavuoren pesti pormestarina päättyy 2. elokuuta. Helsingin ensimmäinen pormestari pitää pormestarimallia epäonnistuneena.

Jan Vapaavuorella on edessään viimeiset päivät Helsingin pormestarina. Ne hän viettää Tokion olympialaisissa.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) on jo raivannut työpöytänsä Helsingin kaupungintalolla puhtaaksi seuraajaansa varten. Keskiviikkona hän kävi vielä viimeisetkin sähköpostinsa läpi, jotta mikään asia ei jäisi kuittaamatta.

Maanantaina Helsingin uusi kaupunginvaltuusto kokoontuu ensimmäistä kertaa ja valitsee pormestariksi Juhana Vartiaisen (kok). Vapaavuori ei ole tätä todistamassa, sillä hän lähti torstaina Tokioon.

– Kyllä Olympiakomitean puheenjohtajan on edustamassaan roolissa tärkeä mennä paikalle, haastattelussa olympiapinssiin ja olympialaisten taskuliinaan sonnustautunut Vapaavuori sanoo.

Hänet valittiin Olympiakomitean johtoon loppuvuonna 2020. Hän iloitsee torstain mitaliuutisista, mutta haluaisi korostaa olympialaisten merkitystä myös muuten kuin menestymismielessä.

Suomi avasi mitalitilinsä torstaina aamuyöllä, kun uimari Matti Mattsson sijoittui kolmanneksi rintauinnin 200 metrin finaalissa.

– Suomalaisten väitetään olevan urheiluhulluja, mutta me olemme menestyshulluja. Kuten kaikki muutkin. Olympialaiset on mielestäni ennen kaikkea näyttämö, jolla pienemmätkin lajit saavat näkyvyyttä. On urheilun juhlaa riippumatta siitä, kuka voittaa, Vapaavuori toteaa.

Kyllä hänkin toisaalta myöntää, että läheltä piti -tilanteet, kuten skeet-ampuja Eetu Kallioisen neljäs sija, kiukuttavat. Tokiossa hän aikoo suunnata katsomaan monipuolisesti eri lajeja.

Vapaavuoren pormestarikausi päättyy 2. elokuuta, kun Helsingin kaupunginvaltuusto valitsee uuden pormestarin. Väistyvällä pormestarilla oli takinpielessään olympiapinssi ja taskuliinana olympialaisten taskuliina.

Haastattelun aikana Vapaavuori puhuu isoista kokonaisuuksista ja visioista. Pystyykö Olympiakomitean puheenjohtaja visioimaan sellaisen tilanteen, että Suomessa pidettäisiin vielä joskus olympialaiset?

– Vain ja ainoastaan, jos se tehdään yhdessä esimerkiksi Pohjoismaiden kanssa. Olympialaisten haaste ja ongelma on, että tapahtuma on kasvanut liian isoksi. Kehitys on ajautunut siihen, että vain aidosti isot maat voivat järjestää kesäkisoja.

– Talvikisoissa kynnys on alempi, mutta meiltä valitettavasti puuttuu Alpit, Vapaavuori sanoo.

Suomessa on toistaiseksi järjestetty vain yhdet olympialaiset vuonna 1952.

Ensimmäinen pormestari ei syty pormestarimallille

Vapaavuori valittiin Helsingin ensimmäiseksi pormestariksi vuoden 2017 kuntavaalien jälkeen. Hän arvioi, että neljän vuoden aikana Helsingistä on tullut kansainvälisempi, sen talous on paremmalla tolalla, sitä johdetaan paremmin ja se on ottanut paikkansa Suomen suurten kaupunkien äänitorvena.

Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu ovat Vapaavuoren johdolla käyneet viime vuosien ajan valtiovallan kanssa kamppailua tulevasta sote-uudistuksesta. Vääntämisen tuloksena Helsinkiin saatiin erillisratkaisu, joka ei ollut Vapaavuoren mukaan voitto, mutta ei toisaalta häviökään.

Sote-uudistukseen sopeutuminen on yksi tulevan kauden haasteista, Vapaavuori sanoo.

– Joudutaan rakentamaan kaupunki kaupungin sisälle. Sen vaikutukset talouteen tulevat olemaan suuria.

Myös koronanhoito on aiheuttanut vääntöjä Uudenmaan kaupunkien sekä valtiovallan välille. Tautitilanne on alusta alkaen ollut lähes poikkeuksetta heikoin Helsingin seudulla, mikä on tarkoittanut myös sitä, että kansalaisten tavallista elämää on rajoitettu alueella muuta maata enemmän. Keinoista ja niiden oikea-aikaisuudesta on syntynyt erimielisyyksiä.

– Voisi sanoa näin, että yksi suurimmista helpotuksista ei ole se, että ei tarvitse olla koronan kanssa tekemisissä, vaan se, että ei tarvitse olla sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tekemisissä vähään aikaan, Vapaavuori toteaa virneen kera.

Vapaavuori valittiin pormestariksi vuonna 2017.

Hän puhuu painokkaasti viime päivinä puheenaiheena olleen koronapassin puolesta. Rokotekattavuutta pitäisi hänen mukaansa pyrkiä nostamaan kaikin keinoin, myös koronapassin avulla.

– Ei voida vain pitää tätä maata kiinni ja pelätä, vaan koronan kanssa pitää myös oppia elämään. Uskallan väittää, että koronapassi auttaisi tässä, vaikka ei sekään yksinään autuaaksi tee, hän sanoo.

Toinen tulevaa kautta leimaava haaste on koronan jälkihoito. On piilevää palveluvelkaa, oppimisvajetta ja muita sosiaalisia haasteita, jotka on selvitettävä, Vapaavuori sanoo.

Vapaavuori on Helsingissä pormestarina ensimmäinen laatuaan. Pormestarimalli on hänestä jossain määrin epäonnistunut. Se politisoi epäpoliittiset asiat, hän tiivistää neljän vuoden kokemuksen perustella.

– Ensin käydään vaalit, voittajasta tulee pormestari, häviäjistä apulaispormestareita. Sitten he kisailevat neljä vuotta keskenään. Valtakunnanpolitiikassa on hallituspuolueet, jotka sopivat keskenään edistettävistä asioista. Pormestarimalli johtaa sellaiseen ajatteluun, että on kilpailijoiden etu, että pormestari ei pärjää. Se pistää pyrkimään pormestarin epäonnistumiseen jopa sellaisissa asioissa, joista oltaisi samaa mieltä, Vapaavuori tilittää.

Moni kaupungeissa päätettävistä asioista on Vapaavuoren mukaan luonteeltaan hyvin epäpoliittisia: kuinka usein katuja puhdistetaan, miten terveyskeskusjonot saadaan hellittämään, miten homekouluista päästään eroon. Pormestarimalli vie huomion poliittiseen peliin pois asioiden hoitamisesta.

– Toisaalta, kyllä kaikilla malleilla pärjätään. Ihmisistähän se on lopulta kiinni. Jokainen pormestari rakentaa omanlaisensa pormestarimallin. Voin vannoa, että seuraajani tulee olemaan hyvin erilainen kuin minä, Vapaavuori arvioi.

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan kesäkuussa 2020 julkaisemassa pormestarimallia käsitelleessä raportissa todetaan, että pormestarin vahva rooli on herättänyt huolta vallan keskittymisestä ja hajaannuttanut johtoa, kirjoitti Helsingin Sanomat.

Vapaavuori on saanut omasta johtamistavastaan kritiikkiä. Yhteistyö etenkin kaupunkiympäristön apulaispormestarin Anni Sinnemäen (vihr) sekä kulttuuri ja vapaa-ajan apulaispormestarin Nasima Razmyarin (sd) kanssa ei sujunut kauden aikana mutkattomasti.

Vastoinkäymisistä huolimatta Vapaavuoren marraskuinen ilmoitus olla hakematta jatkokautta yllätti monet. Vapaavuoren kotijoukkueessa kokoomuksessa ilmoitus aiheutti sekavan tilan. ”Jannen” suosio oli kuitenkin yksi suurimpia syitä sille, että kokoomus voitti pääkaupungin kuntavaaleissa 2017.

Vapaavuori ei sano olevansa kyllästynyt politiikkaan.

Siirtyminen pois päivänpolitiikasta oli yllätys siksikin, että Vapaavuoresta on povattu kokoomukselle potentiaalista kandidaattia vuoden 2024 presidentinvaaleihin. IS:n taannoisessa presidenttikyselyssä Vapaavuori sai 4 prosenttia annetuista äänistä, kun keskustan Olli Rehn piti kärkipaikkaa 14 prosentin kannatuksella. Maaliskuussa hän totesi Ylelle, että ajatus presidenttiehdokkuudesta tuntuu etäiseltä.

Sittemmin julkisuudessa on kerrottu, että Vapaavuori siirtyy sekä viestintätoimisto Miltton Groupin että tanskalaisen kiinteistösijoittaja NREP:n osa-aikaiseksi neuvonantajaksi. Vapaavuoresta tulee myös Milttonin Groupin hallituksen jäsen.

Oletko kyllästynyt politiikkaan?

– Elämänfilosofiani on ollut sellainen, että jos on mahdollisuus tehdä erilaisia asioita, niin sitten pitää tehdä erilaisia asioita. Ei se tarkoita sitä, että olisi mihinkään kyllästynyt, Vapaavuori sanoo.

Vaikka urapolku vaihtuu, sama pohjavire pysyy, hän vakuuttaa.

– Uskon siihen, että maailmaa voi parantaa muualtakin kuin politiikan kautta.

Kaupungeilla oltava kunnianhimoa

Vapaavuoren uusi uraloikkaus liittyy vahvasti kaupunkikehitykseen. Vapaavuori näkee kaupunkien merkityksen vain kasvavan tulevaisuudessa. Isot megatrendit, kuten ilmastonmuutos, terrorismi, segregaatio, digitalisaatio ja ikääntyminen voidaan ratkaista nimenomaan isoissa kaupungeissa, hän kaavailee.

Ratkaisut ovat saavutettavissa. Tärkeintä on pitää kunnianhimon taso tarpeeksi korkealla ja työntekijät innostuneina, hän sanoo.

– Julkisella hallinnolla on taipumus laitostua ja laiskistua. Jos ja kun Suomessa ja Helsingissä asetetaan tavoitteita olla maailman paras vaikkapa digitalisaatiossa tai ilmastonmuutoksen torjunnassa, muutos ei tapahdu virkamiesmentaliteetilla. Pitää olla urheilijan psyyke, on koko ajan pyrittävä parempaan.

Työssään pormestarina Vapaavuori on kohdannut maailman muiden kaupunkien johtoa. Hän nimeää omaksi suosikkikaupungikseen Amsterdamin, koska siellä on ”paras draivi”.

– Siellä halutaan olla moderneja, saada asioita aikaan ja mennä eteenpäin, vatuloida vähemmän ja olla dynaamisia. Siellä tehdään paljon yhteistyötä yritysten kanssa, Vapaavuori sanoo.

Kansainvälisissä pöydissä on Vapaavuoren mukaan tunnustettu Helsingin edelläkävijyys ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä ja digitalisaation edistämisessä. Helsinki on noussut myös viimeaikaisissa kansainvälisissä vertailuissa kärkisijoille.

Esimerkiksi yli 150 mittaria käsittäneessä konsulttiyhtiö Boston Consulting Groupin ja BCG Henderson -instituutin tekemässä kansainvälinen Cities of Choise -selvityksessä Helsinki sijoittui maailman kolmanneksi parhaaksi kaupungiksi asua. Brittiläinen Monocle-lehti taas rankkasi Helsingin niinikään kolmanneksi parhaaksi kaupungiksi asua.

Helsingistä kiinnostaa toimiva kokonaisuus, Vapaavuori sanoo. Maailman toimivin kaupunki ei sloganina ole mediaseksikkäin, mutta se on alkanut herättää kiinnostusta, hän kertoo. Maailman toimivin kaupunki

– Kävin maailmalla puhumassa siitä ja vastaanotto oli ihan ok. Puhuin silloin, että luotettava, ennakoitava ja toimiva kaupunki voi olla muuttuvassa maailmassa ihan luksusta. No nyt koronapandemian aikaan moni on palannut asiaan, että hei mayor Helsingistä, maailman toimivin kaupunki alkaa olla myös mediaseksikäs aihe.

On iso juttu, että perusasiat, kuten se, että kaupunki toimii, on turvallinen ja järjestäytynyt, ovat kunnossa, hän toteaa.

– Helsinki on yksi maailman hienoimmista kaupungeista. Jokaisen sukupolven pitää vuorollaan tuupata sitä eteenpäin. Olosuhteet muuttuvat, mutta niiden kanssa on pärjättävä, väistyvä pormestari päättää.