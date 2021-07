Asiantuntijoiden mukaan perussuomalaisten kannatuksen lasku saattaa jatkua.

Perussuomalaisten kannatus notkahti lähes neljä prosenttiyksikköä Helsingin Sanomien tuoreimmassa kannatusmittauksessa.

Puolueen kannatukseksi mitattiin 17,8 prosenttia, kun vielä toukokuussa tehdyssä kyselyssä puoluetta kannatti 21,6 prosenttia.

Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä kertoo IS:lle, että perussuomalaisten kannatuksen notkahdus ei tullut yllätyksenä.

Jokisipilä sekä valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari arvioivat, että suurin syy suosion sukeltamiseen on puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-ahon ilmoitus vetäytyä perussuomalaisten puheenjohtajan paikalta.

Valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari arvioi, että perussuomalaisten kannatuksen lasku saattaa jatkua.

HS:n mukaan tutkimusaineiston kerääminen alkoi samana päivänä, kun Halla-aho ilmoitti, ettei asetu ehdolle jatkokaudelle.

– Kun useampia vuosia toiminut ja tehtävässään onnistunut puheenjohtaja lähtee pois, niin ihmehän tuo olisi, jos se ei näkyisi kannatuksessa ollenkaan, Jokisipilä sanoo.

Jokisipilä ja Ruostetsaari sanovat, että perussuomalaisten kannatuksen lasku saattaa jatkua.

Jokisipilä nostaa esimerkkinä esiin kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Kataisen lähdön EU-komissioon vuonna 2014.

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilän mukaan perussuomalaisille valittavan uuden puheenjohtajan otteilla on suuri vaikutus kannatukseen.

– Alexander Stubbin valinnan jälkeen kannatus nousi hetkellisesti, jonka jälkeen se lähti putoamaan vauhdilla. Sama tapahtui keskustassa, kun Matti Vanhanen siirtyi puheenjohtajan tehtävästä pois ja Mari Kiviniemi tuli tilalle.

Ruostetsaaren mukaan elokuussa järjestettävä puoluekokous vaikuttaa paljon siihen, mihin suuntaan perussuomalaisten kannatus liikkuu.

– Puoluekokouksella voi olla positiivinen vaikutus perussuomalaisten kannatukseen, koska puolue saa tuolloin paljon julkisuutta ja se pysyy politiikassa esillä.

– Toki kannatukseen vaikuttaa myös se, miten jäsenet ja kannattajakunta ottavat vastaan puoluekokouksessa tehdyt valinnat, Ruostetsaari kertoo.

HS:n kannatusmittauksessa Suomen suosituimmaksi puolueeksi on noussut kokoomus 19,9 prosentin kannatuksella. Puolueen suosio nousi 2,9 prosenttiyksikköä aiemmasta kyselystä.

Asiantuntijoiden mukaan kuntavaalien tulos näkyy tuoreessa gallupissa.

Varovaisen johtopäätöksen asiantuntijat uskaltavat tehdä siinä, että osa kokoomuksen kannatusnoususta on tullut perussuomalaisilta.

– Halla-ahon aikana talouspoliittinen ajattelu perussuomalaisissa on siirtynyt selvästi oikealle eli kokoomuksen suuntaan. Lisäksi keväällä julkisuudessa käyty keskustelu kokoomuksen sisäisestä linjaerosta on voinut viestittää, että kokoomuksessa on tilaa myös arvokonservatiiveille, joita nimenomaan perussuomalaisissa on, Ruostetsaari arvioi.

Jokisipilän mukaan kokoomus on arvioinut uudelleen suhtautumistaan perussuomalaisiin, mikä sekin osaltaan saattaa olla kannatuksen nousua selittävä tekijä.

– Kokoomuksen puoluejohdosta on sanottu suoraan, että samanlaista estettä hallitustason yhteistyöhön perussuomalaisten kanssa ei ole, kuin mitä vuonna 2017 nähtiin. Tällä voi olla vaikutusta nimenomaan perussuomalaisten leirissä.

Elokuussa selviää, nouseeko perussuomalaisten seuraavaksi puheenjohtajaksi nykyinen varapuheenjohtaja Riikka Purra vai kansanedustaja Sakari Puisto.

Jokisipilän mukaan uuden puheenjohtajan otteilla on suuri vaikutus siihen, mihin suuntaan kannatus kulkee.

– Purran ja Puiston poliittinen linjahan on hyvin samankaltainen kuin mitä Jussi Halla-aholla. Potentiaali pitää kannatus ylhäällä on siis olemassa. Se, onnistuuko kannatuksen säilyttäminen käytännössä, riippuu uuden puheenjohtajan otteista, Jokisipilä toteaa.

Ruostetsaari huomauttaa, että kannatuksen kasvattaminen on aina vaativa projekti.

– Perussuomalaisten asiaomistajuus on liittynyt maahanmuuttopolitiikkaan ja EU-kysymyksiin, joten suuri vaikutus on sillä, miten nämä teemat ovat politiikan agendalla elokuusta eteenpäin. Vai hallitsevatko kenties sellaiset teemat poliittista keskustelua, joissa puolue ei ole omimmillaan, hän pohtii.

Kantar TNS:n toteuttamassa tutkimuksessa kysyttiin, mitä puoluetta vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Siihen vastasi yli 2 500 ihmistä ja sen virhemarginaali on 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.