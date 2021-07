Virka-asuntoon on muun muassa hankittu muun muassa 442 euron pingispöytä ja 4 377 euron sohvakalusto ilman kirjallista hankintapäätöstä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) virka-asuntoon on tehty remontti.

Talouselämä-lehti kertoo, että kaikista pääministeri Sanna Marinin (sd) virka-asunnon kalusteostoista ei ole tehty hankintapäätöksiä. Joidenkin Kesärannan hankintojen täsmälliset perusteet eivät ole tiedossa.

Asia käy ilmi Talouselämän valtioneuvoston kanslialle (VNK) tekemästä tietopyynnöstä.

Talouselämä kertoo, että hankintapäätös perusteluineen puuttuu esimerkiksi helsinkiläisessä puusepänliikkeessä teetetystä, tammesta tehdystä sängystä, sängynpäädystä ja senkistä. Hankinta oli ilman patjaa maksanut 6 553 euroa.

Ilman kirjallista hankintapäätöstä on Talouselämän mukaan hankittu myös 4 377 euron Hakolan sohvakalusto, 794 euron veneakku, 442 euron pingispöytä tarvikkeineen, 121 euron leuanvetotanko sekä 110 eurolla aurinkotuoleja.

Kansliasta oli kerrottu lehdelle, ettei sitä voida erotella, mitkä hankituista tavaroista on tarkoitettu edustuskäyttöön ja mitkä yksityiskäyttöön. Talouselämä kertoo esimerkiksi Hakolan sohvan sijaitsevan kuitenkin pääministerin virka-asunnon yksityistiloissa.

– Jokainen kunnossapito ja kalustushankinta tehdään seuraavaa noin kahtakymmentä vuotta varten. Osa kalusteista oli jo kulutuksesta rikkoutuneita ja käyttöikänsä päässä, yksikön päällikkö Heikki Hovi valtioneuvoston kansliasta oli perustellut hankintoja Talouselämälle.

Pääministerin virka-asunto Kesäranta sijaitsee Helsingin Meilahdessa.

Hankinnat ovat osa Kesärannassa tehtyä noin 56 000 euron remonttia. IS on kertonut aiemmin, että remontin irtaimistohankintojen kokonaiskustannukset ovat olleet noin 50 000 euroa. Taidehankintojen osuus summasta on viidesosa, eli 10 000 euroa. Lisäksi pintaremontin kustannukset ovat noin 6 000 euroa.

Kustannukset maksettiin valtion varoista, sillä Kesäranta on valtion hallinnoima. Sen kalusteet ja muu irtaimisto ovat valtion omaisuutta.

Viimeksi laaja saneeraus tehtiin vuosina 2003–2004. Silloin kustannukset olivat 2,4 miljoonaa euroa. Silloin Kesärantaa uudistettiin vastaamaan edustamisen, asumisen, kokousten ja tiedotustilaisuuksien vaatimuksia.

Lue lisää: Sanna Marinin virka-asuntoa remontoitiin 56 000 eurolla – katso, miltä uusittu sisustus näyttää