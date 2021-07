Suomessa raportoitiin maanantaina 267 uutta koronatartuntaa.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan heti elokuun alussa on painetta käydä hallituksen neuvottelussa laajempaa keskustelua hybridistrategiasta.

Viime viikolla pääministeri Sanna Marinia (sd.) sijaistanut Haavisto kertoo, että torstaina valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen paikalla olleet viisi ministeriä keskustelivat siitä, että nyt olisi mahdollisuus tarkastella hybridistrategiaa uudestaan.

Taustalla on koronan neljäs aalto, deltamuunnos sekä se, että niin moni sairastuneista ei enää tarvitse sairaalahoitoa. Haaviston mukaan mahdollisten koronarajoitusten osalta arvioiden pitää olla entistä tarkempia, sillä niistä tulee konkreettisia tulojen menetyksiä.

Haavisto sanoo olevansa myös myönteinen koronapassiajattelun suhteen. Hän sanoo huomanneensa keskustelua laillisuuskysymyksistä, mutta kansanterveyden näkökulmasta koronapassissa olisi suuri järki.

– Silloin voitaisiin järjestää mahdollisesti suurempia kokoontumisia ja tilaisuuksia ilman pelkoa, kun tiedetään, että kaikki on rokotettu, Haavisto sanoo.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus lähes 85

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi maanantaina, että Suomessa oli raportoitu 267 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 4 700 tartuntaa, mikä on 1 769 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin koronavirustartuntoja raportoitiin 2 931.

Kaikkiaan Suomessa on tähän mennessä todettu hieman yli 103 000 koronavirustartuntaa.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on liki 85, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli noin 53.

THL:n mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus), jossa se on lähes 152, ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä, jossa ilmaantuvuusluku on 124,5. Koronatilanne on pahentunut viime aikoina myös Kainuussa, jossa ilmaantuvuus on lähes 106.

THL:n mukaan Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 53 ihmistä. Heistä tehohoidossa on kahdeksan.