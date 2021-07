Ulkoministeri Haavisto tapaamisesta Kiinan ulkoministerin kanssa: Katsomme Xinjiangin tilannetta hyvin eri suunnista

Kiinaa syytetään rikoksista ihmisyyttä vastaan uiguuriväestöä kohtaan Xinjiangin alueella.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoo käyneensä Kiinan ulkoministerin Wang Yinin kanssa hyvin asiallisen keskustelun Xinjiangin tilanteesta, mutta he katsovat asiaa hyvin eri suunnista.

Haavisto tapasi viikonloppuna Wang Yinin Lounais-Kiinassa sijaitsevassa Chengdussa. Keskustelu Xinjiangista lähti Haaviston mukaan EU-pakotteiden perustasta ja siitä, miksi tilanteeseen on reagoitu.

– Toimme myös esiin yritysten huolen yritysvastuun pohjalta tästä tilanteesta. Kiinan ulkoministeri esitti oman näkemyksensä tilanteesta. Katsomme sitä kovin eri suunnista, Haavisto sanoi toimittajille tänään tiedotustilaisuudessa.

Kiinaa syytetään rikoksista ihmisyyttä vastaan uiguuriväestöä kohtaan Xinjiangin alueella. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Kiina on sulkenut viime vuosina ehkä jopa yli miljoona uiguuria vastoin heidän tahtoaan leireille, joita maa itse pitää uudelleenkoulutusleireinä.

Haaviston mukaan Kiina ottaa yleensä esille Kiinan kokonaisvaltaisen kehityksen nousun köyhyydestä, kun puhutaan maan ihmisoikeustilanteesta.

– Toimme ilmiselvästi esiin sen, että Suomi on mukana näitä EU:n päätöksiä tekemässä ja niihin on perusteet, Haavisto sanoo.

EU on asettanut Kiinalle pakotteita maan ihmisoikeustilanteen takia, ja Kiina on asettanut EU:lle vastapakotteita.

Haavisto uskoo, että Suomen viesti kyberhyökkäyksistä tuli selväksi

Ulkoministeriö kertoi tiedotteessa, että Haavisto otti esille myös ajankohtaiset kyberturvallisuuteen liittyvät kysymykset. Eduskuntaan viime syksynä kohdistuneen kybervakoiluoperaation on kerrottu viittaavaan Kiinaan. Esimerkiksi Britannia on syyttänyt Kiinan valtiota eduskuntaan vuonna 2020 tehdystä kyberhyökkäyksestä. Suojelupoliisin tiedustelutietojen mukaan eduskunnan kybervakoiluoperaatiossa oli kyse niin kutsutusta APT31-operaatiosta. APT31 on kybervakoiluryhmä, joka yhdistetään Kiinan valtioon.

Euroopan unioni ja Yhdysvallat tuomitsivat aiemmin tällä viikolla omissa lausunnoissaan Kiinan maaperältä tehdyn kybertoiminnan. Sekä EU että Yhdysvallat mainitsivat lausunnoissaan myös hyökkäyksen ohjelmistoyhtiö Microsoftin Exchange-sähköpostipalvelimiin aiemmin tänä vuonna. Haavisto uskoo, että Suomen viesti Kiinan ulkoministerille tuli selväksi.

– Konkreettinen viesti aina näissä kyberhyökkäystapauksissa on se, jos lähde voidaan tunnistaa tai paikallistaa, että Suomi ei tietenkään millään tavalla hyväksy sitä. Se on vahingollista ja paheksumme sitä erittäin voimakkaasti, Haavisto sanoo.

Hänen mukaansa viesti koskee kyberhyökkäyksiä tulivat ne mistä tahansa maasta tai ilmansuunnasta tahansa.

Haavisto lisäsi, että kyberhyökkäysten alkuperäisen lähteen selvittäminen on joissakin tapauksissa rajallista. Hän toivoo, että kansainvälinen kyberturvallisuushallinto kehittyy siten, että kansainvälisesti voitaisiin tehdä vielä enemmän yhteistyötä vahingollisten kyberhyökkäysten torjumiseksi.

Haavisto lisäsi, että Kiinan ulkoministeri on omasta puolestaan sanonut Kiinan tuomitsevan kaikenlaisen kybersodankäynnin ja kyberhyökkäykset.