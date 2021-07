Kommentti: Sanna Marinin hallitus saattoi tehdä keväällä kohtalokkaan virhearvion – nyt jos koskaan tarvittaisiin koronapassia

Kansallinen koronapassi olisi helpottanut koronan neljännen aallon hallintaa, kirjoittaa pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Suomessakin pohdittiin talvella kansallisen koronapassin käyttöönottoa siirtymäkaudeksi kovien rajoitusten ja pandemiavapaan elämän välillä. Digitaalinen tai paperinen koronapassi kertoisi kansalaisen rokotukset ja koronatestin tulokset. Testitulos passissa voisi olla voimassa tietyn ajan, esimerkiksi 48 tuntia. Sen jälkeen sen voisi uusia tarvittaessa.

Passi oikeuttaisi sisäänpääsyyn muun muassa yleisötilaisuuksiin, jolloin niitä voitaisiin avata enemmän ja laajempina.

Kansallisia passeja on käytössä Euroopassa. Ranska ottaa oman dokumenttinsa käyttöön näinä päivinä. Ranskassa pääsy esimerkiksi ravintoloihin, festivaaleille, juniin ja elokuvateattereihin edellyttää terveyspassia. Suomessakin rokotukset ja terveystiedot kirjautuvat Oma kanta -palveluun, mutta sitä on hankala käyttää. Tekninen toteutus ei ole este. Muita esteitä kyllä riittää.

Kansallisen koronapassin tai terveyspassin ympärillä on Suomessa ollut hiljaista.

Viime kevään jälkeen asiasta ei ole juuri kuultu. Hallituksessa ja ministeriössä siitä ei innostuttu, vaan uskottiin kovien rajoitusten ja rokotusten nitistävän viruksen. Keväällä puhuttiin loppukiristä ja ihanasta, pandemiavapaasta kesästä.

Toisin kävi.

Olisiko passin käyttöönoton edellytykset pitänyt kuitenkin selvittää perinpohjaisesti?

Koronaviruksen muuntautuessa ja rokotusten edetessä passi olisi juuri tällä hetkellä paras vastaus kasvaviin tartuntamääriin. Nyt jylläävä deltavariantti on erittäin tarttuva. Se leviää nyt varsinkin nuorten keskuudessa, ja viruksella on myös taipumus aiheuttaa pitkäkestoisia oireita eli se on edelleen vaarallinen, vaikka onkin hiipumassa tavallisen kausi-influenssan tasolle.

Poliitikot ja viranomaiset joutuvat pian pohtimaan, miten pandemian neljänteen aaltoon syksyllä vastataan.

Mutta tilanne on nyt tyystin eri kuin viime keväänä.

Kun iäkkäimmät kansalaiset alkavat olla rokotettuja, koronapandemia ei enää rasita terveydenhuoltojärjestelmän tehohoitopaikkoja: tilastojen mukaan koronaan kuolleita ei ole kesän aikana tullut kuin yksi. Mutta silti korona ei ole mihinkään kadonnut. Tässä tilanteessa rajoitusten palauttaminen tuntuu lekalta, joka aiheuttaa enemmän tuhoa kuin helpotusta.

Koronataistelua käydään monella rintamalla, lääketieteessä ja ihmisten mielissä. Kyllästyminen ja turhautuminen näkyvät välinpitämättömyytenä rokotuksia kohtaan, mikä taas on tarttuvalle virukselle käypää polttoainetta.

Hallitus on taas tilanteessa, jossa siltä puuttuu strategia juuri tähän tilanteeseen. Virusmuunnos ja rokotuslaiskuus yllättivät juuri kun piti viettää kiva kesä matalilla tartuntaluvuilla. Edessä on elokuu, koulut alkavat, perheet palaavat lomilta ja virus jyllää. Mitä tehdään? Hallitusta ja viranomaisia lohduttaa ehkä tieto, että samanlainen tilanne on joka puolella Euroopassa: rajoituksia höllennetään ja kiristetään tilanteessa, jossa tartuntamäärät kasvavat.

Viime päivinä keskustelua koronarajoitusten välttämättömyydestä ovat käyneet viranomaiset ja asiantuntijat, mutta lopullinen linjaus jää hallitukselle. Ja kysymys on – jälleen kerran – pyhästä kolminaisuudesta: toimenpiteiden oikeasuhtaisuudesta, välttämättömyydestä ja tehosta.

Jos hallituksella olisi koronapassi käytössä, toimenpiteitä olisi helpompi suunnitella. Huono puoli passissa on se, että se jakaisi kansan rokotettuihin ja ei-rokotettuihin, testattuihin ja ei-testattuihin.

Oikeusoppineiden mielestä tuollaista jakoa ei voida tehdä perustuslain takaaman yhdenvertaisuuden takia. Rokotepassin käyttö on syrjivää, jos sen avulla ei voida estää koronatartuntoja. Helsingin yliopiston julkisoikeuden professori Toomas Kotkas sanoi Ylellä huhtikuussa, että rokotteen saanut henkilö voi edelleen tartuttaa muita henkilöitä.

Hyvä kysymys on, onko kansalaisella oikeus saada valtiolta suojaa sellaiselta, joka laistaa rokotukset, ei käy testeissä ja on potentiaalinen viruksen levittäjä. Eräänlainen käänteinen perusoikeus.

Saattaa olla, että passin kehittäminen ja siihen liittyvä lainsäädäntö juuttuisivat ministeriön ja eduskunnan rattaisiin: siitä ei enää ole apua akuuttiin kriisiin.

Mutta ehkä tästäkin jotain opitaan tulevien pandemioiden varalle.

Tai sitten ei.