Euroopan unionin mailla on yhteinen tavoite, johon on päästävä, sillä se on kirjattu lakiin. Matka tavoitteeseen on pitkien neuvottelujen takana.

Euroopan komissio julkisti keskiviikkona neljäntuhannen sivun verran ehdotuksia toimista, joilla EU:ssa voitaisi päästä jäsenvaltioiden yhteisiin tavoitteisiin vähintään 55 prosentin päästövähennyksistä vuodelle 2030 ja hiilineutraaliudesta vuodelle 2050. Lakipaketti on poikkeuksellinen paitsi kooltaan, myös sen takia, että se käsittää niin moneen eri politiikan sektoriin liittyviä toimia.

Lue lisää: EU julkisti jättimäisen ilmastopaketin – tässä 8 keskeisintä kohtaa

Lue lisää: Autot, asuminen, tavarat... Näin EU:n jättipaketti voi vaikuttaa arkeesi

Tämän saattoi havaita myös keskiviikkona, kun komission pitämässä tiedotustilaisuudessa lavalla oli komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ja varapuheenjohtajan ja vastuukomissaarin Frans Timmermansin lisäksi viisi muuta komissaaria.

Tiedotustilaisuus alkoi pari tuntia myöhässä. Tilanteesta tihkuneiden tietojen mukaan paketista neuvoteltiin komissaarien kesken viiden tunnin maratonkokouksessa aivan viime hetkeen saakka. Komissaarien kesken on väännetty ainakin siitä, tulisiko tieliikenne ja rakennusten lämmittäminen sisällyttää päästökauppaan. Ainakin kolmasosa komissaareista vastusti asiaa.

Varsinainen poliittinen vääntö alkaa syksyllä, kun kaikki jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti tarttuvat pakettiin. Perinteisesti parlamentti on vaatinut tiukempia ilmastotoimia kuin jäsenvaltiot. On arvioitu, että neuvotteluissa voi kestää parikin vuotta. Lopputuloksen pitää sopia kaikille kolmelle osapuolelle: jäsenvaltioille, parlamentille ja komissiolle.

Ilta-Sanomat kysyi kahdelta asiantuntijalta, mistä asioista Euroopan tasolla tullaan vääntämään tulevien kuukausien ja vuosien aikana.

Ympäristöministeriön ilmastoyksikön päällikkö ja Suomen ilmastoasioiden entinen pääneuvottelija Outi Honkatukia arvioi, että komissaarejakin jakanut päästökaupan laajentaminen tulee olemaan kiistakapulana myös jäsenvaltioissa. Honkatukia on myös yksi EU:n kolmesta pääneuvottelijasta kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa.

Outi Honkatukia on toiminut sekä Suomen että EU:n pääneuvottelijana ilmastoasioissa.

Paketissa komissio ehdottaa päästökaupan laajentamista koskemaan myös tieliikenteen ja rakennusten lämmityspolttoaineita. Käytännössä se tarkoittaisi siis lisäkustannuksia polttoaineen jakelijoille, mikä taas näkyisi jollain aikavälillä myös kuluttajille korkeimpina polttoainekuluina.

Tavallisesti EU:n tasolla ilmastopolitiikassa on voitu tehdä jaottelua vauraampien vanhojen EU-maiden ja itäisen Euroopan uudempien EU-jäsenten, etenkin niin sanottujen Visegrád-maiden, eli Puolan, Slovakian, Tsekin ja Unkarin, välille. Vauraammissa maissa on perinteisesti vaadittu kunnianhimoisempia toimia kuin muualla, mutta löytyy sieltäkin aina kansallisista hallituksista riippuen epäilijöitä.

Päästökaupan laajentamisessa perinteinen jakolinja ei täysin päde, Honkatukia sanoo.

– Erittäin äänekkäitä vastustajia ovat esimerkiksi Ranska ja Italia, mutta myös Puola, Romania ja Bulgaria. Taustalla on Ranskan tilanne keltaliivi-protestien kanssa. Monessa vanhassakin jäsenmaassa ollaan varovaisia sen suhteen, mitä tieliikenteen päästökaupan osalta uskalletaan sanoa tai tehdä, sillä se tulisi jollain aikataululla johtamaan polttoaineiden hintojen kasvuun.

Ranskassa massiivinen keltaliivien kansanliike lähti vuonna 2018 kaduille vastustamaan maassa suunniteltua polttoaineveroa, joka olisi nostanut polttoaineen hintaa. Mielenosoitukset kasvoivat nopeasti polttoaineveron vastustamisesta presidentti Emmanuel Macronia ja hänen politiikkaansa vastustavaksi liikkeeksi.

Sitran kestävyysratkaisujen vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen arvioi, että esitys päästökaupan laajentamisesta saattaa jopa kaatua. Toisaalta jos se saataisiin ajettua läpi, sillä voisi olla merkittävä vaikutus päästötavoitteiden saavuttamisessa.

– Jos uusi päästökauppa otetaan käyttöön, olisi tarvetta jonkinlaiselle kompensaatiojärjestelmälle, jotta siitä koituvat kustannukset eivät muodostuisi kohtuuttomiksi kaikista pienituloisimmille, Tynkkynen sanoo.

Sitrassa työskentelevä Oras Tynkkynen osallistui Sitran ilmastonmuutoskonferenssiin vuonna 2019. Hän toimi pitkään vihreiden kansanedustajana.

Miten kuluja kompensoidaan?

Siitä päästäänkin seuraavaan varmuudella kiistaa aiheuttavaan kohtaan. Komission esityksessä on maininta uudesta sosiaalirahastosta, jonka tarkoitus olisi juurikin kompensoida uusista toimista koituvia kustannuksia. Varat otettaisi uudesta päästökaupasta saatavista tuloista. Komission esityksessä rahasto hyödyttäisi eniten Puolaa, Ranskaa ja Italiaa.

Suomi kiirehti jo eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen (sd) suulla sanomaan keskiviikkona, että suhtautuu uusiin EU:n omia varoja käyttäviin elementteihin kriittisesti.

Lue lisää: Ilmastopolitiikka on repinyt hallitusta, mutta keskiviikkona oli toinen ääni kellossa: ”Olemme osoittaneet kykymme...”

Tynkkynen näkee, että Suomi muiden vauraampien EU-maiden joukossa tulisi hyötymään rahastosta suhteellisesti vähemmän. Hän arvelee, että tiukkaa talouskuria aikaisemminkin ajaneissa Hansa-maissa, eli Hollannissa, Irlannissa, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa, rahaston vastustus on hyvin jyrkkää, periaatteellistakin.

Sosiaalirahasto olisi kuitenkin yksi EU:n ainoita mahdollisia keinoja puuttua ilmastotointen sosiaalisiin vaikutuksiin, sillä EU:lla ei ole toimivaltaa sosiaalipolitiikassa.

Tynkkynen sanoo, että ymmärtää myös vastustuksen käytännöllistä puolta: jäsenmaiden kesken saatiin vasta sovittua yhteisten varojen käytöstä elpymispaketin yhteydessä. Halua avata vaikeiden neuvottelujen päätteeksi saatua sopimusta ei välttämättä löydy, hän pohtii.

Honkatukia sanoo, että vaikka pakettia vuodettiin julkisuuteen laajoiltakin osin, yksi seikka pääsi jossain määrin yllättämään. Suomi oletti ja piti esillä ennakkoon, että kunnianhimoa tulisi nostaa etenkin päästökaupan osalta, sillä se on jo raskaan teollisuuden ja lentoliikenteen osalta osoittanut kustannustehokkuutensa ilmastotoimena.

– Sen sijaan komissio ehdottaa merkittävästi korkeampaa tavoitetta taakanjakosektorille, mikä tarkoittaa siis lähinnä liikennettä, maataloutta ja rakennusten lämmityksiä. Näiden sektorien ohjauskeinoista päätetään kansallisella tasolla.

Taakanjaossa korostuvat vauraampien ja kehittyvien EU-maiden erot. Taakka jaetaan bruttokansantuotteeseen perustuvalla laskukaavalla, jolloin vauraampien maiden kontolle asetetaan muita korkeammat vaatimukset, vaikka niissä ilmastotoimet ovat yleensä muutenkin jo muita pidemmällä.

Komission esitys ei onnistu tarttumaan tähän epäkohtaan, Honkatukia sanoo. Köyhemmissä itäisen Keski-Euroopan ja Itä-Euroopan maissa potentiaalia päästövähennyksiin olisi enemmän kuin vaikkapa Suomessa, hän toteaa.

– Kaikkien maiden on oltava hiilineutraaleja vuoteen 2050 mennessä EU-lainsäädännön mukaan, niin tämä ei ainakaan helpota erojen kuromista umpeen, kun uudemmilta jäsenmailta ei nyt vaadita kovempia vähennystavoitteita.

Honkatukia pitää tätä EU:n ilmastotoimien suurimpana haasteena.

Komission varapuheenjohtajan Frans Timmermans kertoi tiedotustilaisuudessa ilmastopaketista. Taustalla komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Komission esityksessä Suomen, Ruotsin, Tanskan, Luxemburgin ja Saksan päästövähennystavoite liikenteen, maatalouden ja rakennusten lämmityksen osalta on korkein, eli 50 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Alimmat tavoitteet on asetettu Bulgarialle, jonka tavoite on 10 prosentin vähennys, ja Romanialle, jonka tavoite on 12,7 prosenttia.

” Kaikkien maiden on oltava hiilineutraaleja vuoteen 2050 mennessä EU-lainsäädännön mukaan, niin tämä ei ainakaan helpota erojen kuromista umpeen, kun uudemmilta jäsenmailta ei vaadita kovempia vähennystavoitteita.

Kaikilla omat erityispiirteensä

Suomessa ministerit ovat jo nostaneet esille joitain Suomelle keskeisiä kysymyksiä, kuten merenkulun talviolosuhteiden turvaamisen, metsäkysymykset ja sähköntuonnin turvaamisen. Virallinen linja muodostetaan syksyn aikana.

Osa Euroopan maista jakaa Suomen kanssa joitain samoja erityispiirteitä. Meriliikenteen kustannusten nousu vaikuttaisi jonkin verran myös muualla Itämeren rannikolla mutta myös Välimerellä. Kypros ja Malta ovat täysin riippuvaisia meri- ja lentoliikenteestä. Etelässä jää ei ole ongelma, mutta sielläkin tarvitaan vahvoja aluksia, jotka selviävät pitkistä matkoista ja myrskyolosuhteista.

Energiatuonnin varmuus, johon Suomenkin huolet sähköntuonnista liittyvät, liittyy komission esittelemään uuteen hiilitullimekanismiin, jonka tarkoituksena on kiristää päästötavoitteita myös EU:n ulkopuolelta tuleville tuotteille. Alkuvaiheessa mekanismi on tarkoitus kohdentaa koskemaan terästä, rautaa, alumiinia, lannoitteita ja sähköä.

Suomi tuo jonkin verran sähköä Venäjältä, niin myös osa Baltian maista. Kysymys koskee vain rajattua osaa Euroopan maita, sillä ainoastaan osaan tuodaan merkittäviä määriä sähköä EU:n ulkopuolelta, Sitran Tynkkynen sanoo.

– Tosin Baltiassa on tehty geopoliittisista syistä päätös siitä, että halutaan irtautua Venäjän tuontiriippuvuudesta joka tapauksessa, Tynkkynen lisää.

Jos sähköntuonti kallistuu tai vaikeutuu uuden EU-lainsäädännön myötä tai sitä päätetään muista syistä vähentää, on sitä korvattava jollain toisella tavalla. Merkittävä osuus päästöistä EU-alueella tulee energiantuotannosta. Paketissa asetetaan tavoitteita uusiutuvan energian käytölle.

Se saattaa aiheuttaa harmaita hiuksia esimerkiksi Puolassa, jonka energiantuotanto perustuu pitkälti kivihiileen, Honkatukia sanoo. Se on varmasti yksi Puolalle keskeisimpiä kysymyksiä jatkoneuvotteluissa.

– Puolan kivihiilipainotus on perua jo Neuvostoliiton ajalta, jolloin maan ensisijaiseksi energiantuotannoksi määräytyi kivihiili. Silloisessa Tšekkoslovakiassa taas päätettiin panostaa ydinvoimaan, ja siksi tilanne ei esimerkiksi sillä alueella ole yhtä huono kuin Puolassa.

Puola nojaa vahvasti kivihiileen energiantuotannossaan. Kuva hiilivoimalaitoksesta Łaziska Górnesta läheltä Katowicea.

EU-maat eivät ole onnistuneet muodostamaan yhteistä kantaa ydinvoimasta. Tynkkynen ja Honkatukia kuvaavat sitä yhdeksi EU:n ikuisuuskysymyksistä. Vastustus ja kannatus ovat hyvin periaatteellisia puolin ja toisin.

Ranska etunenässä, Suomikin, on kannattanut ydinvoimaa, kun taas esimerkiksi Itävallassa, Luxemburgissa ja Saksassa ydinvoiman vastustus on jyrkkää ja periaatteellista. Esimerkiksi Saksa on päättänyt ajaa ydinvoimalaitoksensa kokonaan alas.

– Kun uusiutuvan energian direktiivissä asetetaan tavoite uusiutuvan energian osuuden kasvattamisesta, niin EU:ssa on käyty säännöllisesti keskustelua siitä, pitäisikö tavoitteen koskea uusiutuvan energian sijaan vähäpäästöisiä energianlähteitä, jolloin siihen voitaisi laskea mukaan myös ydinvoima. En näe, että tällä olisi mitään menestymisen mahdollisuuksia, koska esimerkiksi Itävallan ja Saksan kaltaiset maat tuskin tulisivat tätä hyväksymään.

Honkatukiakaan ei usko, että ydinvoimaa voitaisi hyväksyä uusiutuvan energianlähteeksi, vaikka siitä olisikin hyötyä Ranskan ja Suomen kaltaisille maille.

” En näe, että tällä olisi mitään menestymisen mahdollisuuksia, koska esimerkiksi Itävallan ja Saksan kaltaiset maat tuskin tulisivat tätä hyväksymään.

Osa EU-maista tulee varmasti nostamaan erityiseksi tavoitteekseen saada muutoksia EU-komission haluihin lopettaa polttomoottoriautojen myynti vuoteen 2035 mennessä. Suomikin on halunnut pitää esillä kaasuautojen mahdollisuuksia, mutta esimerkiksi Tsekissä ja Slovakiassa autoteollisuuden merkitys maan kansantaloudelle on niin suuri, että ne tulevat tuskin päätöstä pureksimatta nielemään.

Myös koko hiilitullijärjestelmä epäilyttää osaa jäsenmaista. Alkuun se halutaan ainakin tarkistuttaa Maailman kauppajärjestö WTO:lla, että onko se edes sen sääntöjen mukainen.

”Alkuun erilaiset jännitteet korostuvat”

Jos jokin on paketin osalta selvää, niin se, että jokaisella maalla on omat erityispiirteensä, joihin liittyvät haitat halutaan minimoida. Näkymät eivät välttämättä ole kuitenkaan niin synkät kuin voisi kuvitella. Tynkkynen muistuttaa, että EU:ssa on onnistuttu sopimaan vielä monimutkaisemmista ja poliittisesti vielä vaikeammista asioista menneisyydessä. Viimeksi koronaelpymispaketista.

– Alkuun erilaiset jännitteet korostuvat. Asiat pitää kuitenkin laittaa mittasuhteisiin.

Jäsenmailla on yhteinen tavoite: vähintään 55 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä. Se on kirjattu EU-lainsäädäntöön, joten siihen on päästävä. Siitä on jo yhteisymmärrys jäsenvaltioiden kesken.

Jonkinlainen vaikutus on myös sillä, kenen johdolla jäsenmaat lähtevät nyt asiasta neuvottelemaan. Tällä hetkellä EU-puheenjohtajamaana on Slovenia, jolla on pieni hallinto ja kapeat hartiat näin massiivisen lainsäädäntöpaketin puskemiseen eteenpäin, Honkatukia arvioi. Vuodenvaihteen jälkeen puheenjohtajamaaksi vaihtuu Ranska, joka oletettavasti taas haluaisi puolivuotiskautensa aikana jopa saada joitain osia paketista valmiiksi.

– Tämä paketti on nollasummapeliä. Jos jonkun velvoitetta löyhennetään tai erityispiirteitä otetaan huomioon, tulee yhden jäsenmaan taakan kevennys jollekin toiselle kannettavaksi. Vapaaehtoisia lisätaakan ottajia ei ole yleensä ilmaantunut, Honkatukia sanoo.

Niistä väännetään sitten neuvotteluissa.