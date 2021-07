Ilmastopolitiikka on repinyt hallitusta, mutta keskiviikkona oli toinen ääni kellossa: ”Olemme osoittaneet kykymme...”

Vaikka hallitus on viime viikkoina kinastellut ilmasto- ja metsäpolitiikasta, ministerien keskuudessa on luottoa siihen, että Euroopan komission ilmastopakettiin pystytään muodostamaan yhteinen kanta

Ministerit Krista Mikkonen (vihr), Tytti Tuppurainen (sd) ja Mika Lintilä (kesk) luottavat siihen, että hallitus saa muodostettua yhteisen linjan Euroopan komission keskiviikkona julkistamasta Fit for 55 -ilmastopaketista. 13 lakiesitystä käsittävässä paketissa esiteltiin toimet, joilla komissio pyrkii 55 prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2030 mennessä.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen totesi keskiviikkona pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että yhteinen näkemys löytyy varmasti, sillä Suomen tavoitteena on ollut saada aikaan EU:n laajuinen ilmastosuunnitelma. Hallitus muodostaa yhteisen kantansa asiasta syksyn aikana.

Luotto yhteisen kannan löytymiseen on kova, vaikka viime viikkoina etenkin vihreät on arvostellut muita hallituspuolueita löperöstä ilmastopolitiikasta. Syytöksiä hallituksen kesken sovitusta linjasta irtautumisesta on heitelty puolin ja toisin.

Eurooppaministeri Tuppurainen sanoi, että yhteiset näkemykset saadaan muodostettua yhteisen hallitusohjelman pohjalta. Suomen suhtautuminen ilmastotoimiin on kunnianhimoinen ja pragmaattinen.

– Me olemme osoittaneet kykymme selvitä hankalistakin asioista tässä hallituksessa. On selvää, että kun Suomella joku kanta on, sitä yksituumaisesti sitten EU-instituutioihin viestitetään. Jokainen jäsenmaa tuo erityispiirteitään neuvotteluissa esille.

Elinkeinoministeri Lintilä korosti myös pragmaattisuutta. Hänen mukaansa taloudellisesta kestävyydestä sekä Suomen teollisuuden ja yritysten kilpailukyvystä on pidettävä huolta. Päämäärä päästöjen vähentämisestä on yhteinen, hän totesi.

Samanaikaisesti kun komission pakettia arvioidaan kansallisissa parlamenteissa, myös Euroopan parlamentti käsittelee asiaa. Komission esitys toimii neuvottelujen pohjana. Neuvottelujen uskotaan kestävän parisen vuotta.

Artikkelia päivitetään.