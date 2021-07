Suora lähetys kello 17.15: Metsät, asuminen, liikenne – ministerit arvioivat ilmastopaketin vaikutuksia Suomelle

IS SEURAA

Euroopan komissio esitteli keskiviikkona kauan odotetun ilmastopakettinsa. Siinä esitetään konkreettisia lakimuutoksia, joiden tarkoitus on leikata merkittävästi EU-alueen hiilidioksidipäästöjä.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr), eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) antavat katsauksen Euroopan komission ilmastopaketista keskiviikkona kello 17.15 alkaen. Ministerit kertovat ensimmäiset arvionsa siitä, millaisia vaikutuksia paketilla on Suomelle.

EU:n Fit for 55 -ilmastopaketti sisältää ainakin 12 lakiesitystä, joiden avulla EU pyrkii pääsemään vuodelle 2030 asettamaansa 55 prosentin päästövähennystavoitteeseen. Tavoite on globaalilla tasolla kunnianhimoinen ja alleviivaa EU:n pyrkimystä olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Ennakkoon on arvioitu, että EU:n esitys oletettavasti vastaa jossain määrin Suomen jo itselleen asettama päästövähennystavoitteita. Suomessa nykyhallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite hiilineutraaliudesta vuodelle 2035, kun EU:n tasolla sama tavoite on asetettu vuodelle 2050.

Suomen kannalta keskeisimmiksi asioiksi on arvioitu paketin vaikutuksia metsiin ja meriliikenteeseen. Kriittisimmissä puheenvuoroissa on herätelty huolta siitä, että tavoitteet hiilinielujen kasvattamisesta EU:n alueella painottuisivat EU:n metsäisimpien maiden, kuten Suomen ja Ruotsin hoidettaviksi. Tällä saattaisi olla vaikutusta Suomen metsätalouteen.

Yksi EU:n keskeisimmistä ilmastonmuutoksen torjunnan välineistä on päästökauppa. Komission ehdotuksen mukaan se laajenisi koskemaan myös meriliikennettä. Mikäli Suomen haasteellisia talviolosuhteita ei oteta huomioon, se saattaisi vaikuttaa merkittävästi Suomen vientiin.

Lisäksi paketissa esitetyillä toimilla voi olla vaikutuksia esimerkiksi asumiseen tai autojen ja polttoaineiden hintoihin.

EU-komission piti ensitietojen mukaan esitellä paketti noin kello 13 Suomen aikaa, mutta tiedotustilaisuus aloitettiin vasta kaksi tuntia myöhemmin kello 15.15. Tietojen mukaan paketin yksityiskohdista on neuvoteltu yötä myöten.

