EU-valtiovarainministerit hyväksyivät elvytysrahat 12 maalle – Suomi saa vielä odottaa

Ensimmäiset 12 EU-maiden elpymissuunnitelmaa hyväksyttiin virallisesti tiistaina EU-maiden valtiovarainministerien kokouksessa. Elpymissuunnitelmien avulla maat saavat käyttöönsä ensimmäisiä varoja EU:n 750 miljardin euron elpymispaketista.

Ensimmäisessä erässä hyväksyttyjen elpymissuunnitelmien joukossa oli muun muassa Ranskan, Italian, Espanjan, Kreikan, Saksan ja Tanskan suunnitelmat.

Suomen elpymissuunnitelman on arvioitu saavan hyväksynnän vasta alkusyksystä. Aikataulu ei kuitenkaan viivästytä elpymissuunnitelman toteuttamista Suomessa.

Unkarin elpymissuunnitelman ympärille on kiertynyt poliittisia huolia, sillä komissio ei ole antanut sille vielä hyväksymissuositusta korruptioon ja hallintoon liittyvien huolien vuoksi. Talouskomissaari Paolo Gentilonin mukaan ratkaisu on mahdollinen joissain viikoissa, mutta Unkarin on vastattava EU:n vaatimuksiin.