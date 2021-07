Sdp:n Tuppurainen vastaa vihreiden metsäkritiikkiin: Suomen on puhuttava yhdellä äänellä

Eurooppaministerin mukaan komissiolle ei tule antaa kansallista toimivaltaa metsäpolitiikasta.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) sivuuttaa olankohautuksella vihreiden viimeaikaiset syytökset Sdp:tä ja puolueen ilmasto- ja ympäristölinjaa kohtaan ja kuittaa ne ”poliittiseksi keskusteluksi, jota pitää olla jossain määrin valmis sietämään”.

Viimeksi eilen maanantaina vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo maalasi Sdp:n ympäristölinjasta kaksinaamaista kuvaa ja syytti puoluetta metsäteollisuuden asioiden lobbaamisesta EU-tasolla.

Tuppuraisen mukaan linjaukset on kuitenkin sovittu yhdessä hallituksen EU-ministerivaliokunnassa.

– Valtioneuvostolla on tässä asiassa aivan yksiselitteisesti yksi yhteinen kanta.

Miltä hallituksen erimielisyys näyttää ulospäin?

– EU-maat ovat lähtökohtaisesti demokratioita ja kaikissa maissa poliittinen keskustelu on tunnettu ilmiö. Sinänsä pidän itse kyllä arvokkaana sitä, että kun on kysymys Suomelle kansallisesti merkittävistä asioista kuten metsäpolitiikasta, niin on myös pyrittävä johdonmukaisuuteen ja siihen, että Suomi puhuu yhdellä äänellä. Silloin meillä on vaikuttavuutta, Tuppurainen sanoo.

Ohisalo on myös muun muassa uhannut, että vihreät lähtee hallituksesta, jollei syksyn budjettiriihessä tehdä kunnianhimoisia ilmastopäätöksiä. Tuppurainen suhtautuu vihreiden uhkauksiin rauhallisesti.

– Ennakkoon ei pidä rakentaa mitään esteitä omassa mielessään, vaan asiat on tehty ratkaistavaksi.

– Hallitus on osoittanut toimintakykynsä aikaisemminkin monissa vaikeissa kysymyksissä, hän toteaa.

Tuppurainen kertoo odottavansa myönteisenä huomenna keskiviikkona julkistettavaa Fit for 55 -lakipakettia, joka esittelee komission työkalupakin ilmastonmuutoksen torjuntaan. Pakettia ei ole vielä virallisesti julkaistu, mutta sen sisältöä on vuodettu laajalti julkisuuteen.

Hän kuvailee pakettia kuitenkin valtavaksi kokonaisuudeksi, jonka kaikki osaset täytyy arvioida huolella.

Suomelle oleellinen kysymys on se, miten ilmastopaketissa otetaan huomioon meriliikenteen talviolosuhteet.

Tuppurainen mainitsee Suomelle oleelliseksi asiaksi myös metsäpolitiikan.

Nykyisessä maankäyttösektoriin liittyvässä LULUCF-asetuksessa jäsenmaita on velvoitettu pitämään metsien poistumat suurempina kuin päästöt, mutta keskiviikkona esiteltävässä ehdotuksessa on tietojen mukaan esitetty tavoite nielujen kasvattamisesta.

Tuppuraisen mukaan Suomi lähtee siitä, että varsinainen metsätalous ja metsänhoito kuuluvat jäsenmaiden päätösvaltaan.

– Odotamme, että huomenna julkaistavassa metsästrategiassa selkeästi näkyy tämä toimivaltajako.

– Suomelle on lähtökohtaisen tärkeää, että metsäpolitiikka pidetään kansallisessa päätösvallassa, eikä tämänkään ilmastopolitiikan yhteydessä ja metsästrategian varjolla luovuteta komissiolle sellaista toimivaltaa, mikä ei sille EU:n perussopimusten perusteella kuulu, hän sanoo.

Jotta komission ehdotuksista tulee ainakaan toimeenpantavaa EU-lainsäädäntöä, edellyttää se, että myös EU-neuvostosta löydetään asiaan yhteinen näkemys.

– Eivät nämä ole mitään läpihuutojuttuja, Tuppurainen vakuuttaa.

– Metsäpolitiikan kysymyksissä Ruotsi on meille läheinen kumppani. Itävalta on pitkän linjan samanmielinen maa. Ja viimeksi Ranska on osoittanut vahvasti ymmärtävänsä Suomen ja muiden metsäisten maiden näkemyksiä.