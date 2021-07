Tytti Yli-Viikarilta kysyttiin, olisiko hän tehnyt mitään toisin – vastaus lähti liikkeelle Aristoteleen ajoista

Tytti Yli-Viikari väisteli tänään SuomiAreenan keskustelussa kysymyksiä puhumalla Aristoteleesta ja Shakespearesta sekä pyörivästä pyörästä.

Valtiontalouden tarkastusviraston VTV irtisanottu pääjohtaja Tytti Yli-Viikari puolusti tiistaina SuomiAreenan keskustelussa rahankäyttöään sekä omaa käytöstään kevään ajan velloneen kohun aikana.

Tilaisuuden juontanut Tekirin hallituksen puheenjohtaja Harri Saukkomaa kysyi Yli-Viikarilta, ymmärtääkö tämä närkästystä, jota tapaus on kansalaisissa aiheuttanut.

Yli-Viikari myönsi pohtineensa viimeisten kuukausien aikana paljon sitä, mitä on tapahtunut ja mikä siihen ajoi. Ymmärrystä kansan närkästykselle hän ei kuitenkaan myöntänyt, vaan kuvaili, miten kokee tulleensa kohdelluksi epäreilulla tavalla.

– On tärkeää huomata, mitkä ovat ne asiat siellä taustalla ja miten ne on esitetty. Itse en koe, että asioita on esitetty mitenkään suhteuttaen tai kohtuullistaen, tai että edes faktat olisi esitetty oikein, Yli-Viikari sanoo.

Yli-Viikari osallistui tiistaina Helsinki Allas SeaPoolilla SuomiAreenan keskusteluun Toimittaja, tuomari, jumala – kuka tuomitsee vuoden 2021 Suomessa? Keskustelussa pohdittiin sitä, kuka antaa viimeisen tuomion vuoden 2021 Suomessa.

Kysymykseen siitä, tekisikö hän jälkikäteen ajateltuna mitään toisin, Yli-Viikari antoi polveilevan vastauksen, jossa vilahtivat niin Aristoteles kuin Shakespeare.

– On monenlaisia näytelmiä ja näytelmäkirjallisuudessa mennään aika pitkälle taaksepäin. Mennään Aristoteleen ja Senecan aikoihin. Sieltä meille on kiteytynyt sellainen malli että kun, Shakespearen sanoin, iso pyörä pyörii mäkeä alaspäin, niin kannattaa hellittää otetta tai se taittaa niskat, Yli-Viikari aloitti.

Hän totesi, että hänen olisi pitänyt ymmärtää jo tammi-helmikuussa, että ”nyt iso pyörä pyörii mäkeä alaspäin”.

– Shakespearen Kuningas Learissa narri tämän toteaa, että älä jää sinne sen runtelemaksi. Mutta se on hirveän vaikeaa nähdä, tai ei haluaisi uskoa, että tämä voi olla totta tai se voi olla yksi totuus.

– Ajatus siitä, että meillä on tarinan kaaria ja jos joku on ylhäällä, niin sen on tultava alas. Se on vain osa meitä ihmisiä.

Myöhemmin keskustelun aikana Yli-Viikari tarkensi vielä puheitaan pyörivästä pyörästä, ja vertasi itseään kuravelliin joutuneeseen konnaan.

– Se on joku sellainen asia, joka kannattelee meitä ja se on turvallista. Me näemme, että tuossa on konna ja nyt se konna on kuravellissä. Siitä tulee joku tyydytys myös yleisölle.

– Kun on asetettu siihen konnan asemaan, käyttäen sanoja, tässäkin on paljon viljelty, kauneudenhoitokuluja. Mitä jos media olisi ottanut ihan ne faktat. Siellä oli viestintätilanteita, joihin pääjohtaja meikattiin ja valmistettiin. Olisiko siitä saatu tuollaisia raivoa aikaiseksi. Mehän yritimme kyllä viestiä tätä, Yli-Viikari puolustautui.

Yli-Viikarille muistutettiin kuitenkin, että kohussa oli kyse muustakin kuin pelkistä kalliista kauneudenhuoltokuluista, joita eduskunnan tarkastusvaliokunta ei pitänyt pääjohtajalta harkittuna toimintana.

KRP epäilee Yli-Viikaria törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä sekä maksuvälinepetoksesta lentopisteiden käyttöön liittyen. Yli-Viikarin epäillään käyttäneen virkamatkoiltaan kertyneitä lentopisteitä tuhansien eurojen arvosta henkilökohtaisiin tarkoituksiin.

Toinen kokonaisuus koskee sitä, että VTV maksoi kahden vuoden ajan palkkaa virkamiehelle, jolla ei ollut työntekovelvoitetta tai -oikeutta. Eduskunnan oikeus­asiamies totesi työsopimuksen lainvastaiseksi vuoden 2020 joulukuussa.

– Toinen asia on sitten vanhuuseläkesopimus ja lentopisteet. Esitutkinnan aikana on hyvin rajallista se, mitä lähdetään mediaan avaamaan. Sekin on fakta, Yli-Viikari sanoi.

Yli-Viikari on kiistänyt syyllistyneensä virkarikoksiin.

Yli-Viikari kertoi keskustelleensa viime aikoina myös monen samanlaisen kohun keskiössä olleen kanssa, ja saaneen heiltä myös tukea.

– Minulle on aika moni ihminen tässä viimeisen kuuden kuukauden aikana sanonut, että nyt on vain niin isot voimat liikkeellä. Ja sitten tulee se pilkku, ja mun annetaan mennä. Eli tilanne vain on ollut niin herkullinen joillekin intresseille.

– Näen niin, että kun se iso pyörä lähtee liikkeelle, niin siellä tulee pelkoa ja opportunismia. Sankarin viittaa tai sankarin kanssa samaan rintamaan on hyvin inhimillinen lähtökohta sille toiminnalle, Yli-Viikari sanoi.

Eduskunta päätyi kesäkuussa irtisanomaan Yli-Viikarin virastaan luottamuspulan vuoksi. Eduskunnan kansliatoimikunta katsoo, että luottamus Yli-Viikarin edellytyksiin ja kykyyn toimia VTV:n pääjohtajana on kokonaisuutena arvioiden hänen toimintansa johdosta romahtanut.