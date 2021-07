Suomalaismepit ärähtävät komissiolle: Suomen metsät alistetaan Euroopan yleiseksi hiilinieluksi

Vielä julkaisematon EU-komission metsästrategia kirvoitti joukon suomalaismeppejä kirjoittamaan avoimen kirjeen. He eivät ole tyytyväisiä siihen, miltä uusi strategia näyttää julkisuuteen vuotaneiden tietojen perusteella.

Joukko suomalaisia europarlamentaarikkoja kirjoittaa avoimessa kirjeessään olevansa huolestuneita vuodetusta EU:n metsästrategiasta. Euroopan komission valmistelema metsästrategia vuodettiin julkisuuteen kesäkuussa, ja esimerkiksi Helsingin Sanomat kirjoitti sen painottavan metsien roolia luonnon monimuotoisuuden ja ilmaston kannalta.

Osa suomalaismepeistä pitää vuodetun metsästrategian linjauksia ongelmallisina. Mepit arvostelevat kirjeessään sitä, että strategiassa päätäntävaltaa metsäpolitiikasta yritetään siirtää pois jäsenvaltioilta ja eurooppalaisen päätöksenteon piiriin. Meppien mukaan se vaarantaa läheisyysperiaatteen, eli sen, että päätökset pitäisi tehdä niin lähellä sen kohteita kuin mahdollista. Heidän näkemyksensä mukaan muutos vaatisi EU:n perussopimusten muuttamista.

Kirjeen allekirjoitti yhdeksän Suomen neljästätoista mepistä. Allekirjoittajat ovat Eero Heinäluoma (sd/S&D), Elsi Katainen (kesk/RE), Henna Virkkunen (kok/EPP), Laura Huhtasaari (ps/ID), Mauri Pekkarinen (kesk/RE), Miapetra Kumpula-Natri (sd/S&D), Nils Torvalds (r/RE), Petri Sarvamaa (kok/EPP) ja Teuvo Hakkarainen (ps/ID), eli vain vihreiden ja vasemmistoliiton mepeistä yksikään ei allekirjoittanut kirjettä.

Strategiassa korostetaan heidän mukaansa liikaa ympäristönäkökulmia ja metsien suojelua, ja metsien taloudelliset ja sosiaaliset ulottuvuudet on jätetty taka-alalle. He allekirjoittavat tarpeen ilmasto- ja ympäristöpäätöksille, ja toteavat, että metsäpolitiikassa on parannettavaa esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen osalta.

– Metsäteollisuuden toimintaedellytysten heikentyminen Suomessa tarkoittaisi hyvinvointivaltion rahoituspohjan rapautumista. Myös kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää biotalouteen pohjautuvia investointeja ja innovaatioita nyt enemmän kuin koskaan. Tätä näkökulmaa ei tunnisteta strategiassa.

Kirjeessä todetaan, että komissio unohtaa puupohjaisten tuotteiden mahdollisuudet. Niillä voitaisi korvata fossiilisia materiaaleja. Allekirjoittajat kuitenkin pelkäävät, että komission strategia estäisi tulevia innovointeja alalla.

– Pahimmillaan komission ehdotuksessa ajettaisiin keinotekoisesti alas jokapäiväisten tuotteiden kuten paperin ja kierrätettävien pakkausmateriaalien tuotannon.

Meppijoukko pelkää, että strategiassa alistetaan suomalaismetsät Euroopan yleiseksi hiilinieluksi.

– Komissio unohtaa metsien monikäyttöisyyden ja uhkaa tehdä suomalaisista metsistä lähinnä yksipuolisen hiilinielun yleiseurooppalaisia tarpeita varten.

– Pidämme tärkeänä, että maakohtaisesti sitoudutaan aitoihin päästövähennyksiin. Suomelle erityistä merkitystä on, että metsävarantojen hiilinielut ovat mukana kansallisissa päästövähennyslaskelmissa, eikä hyvin hoidettujen metsiemme hiilinieluja käytetä edelleen suuresti hiiltä polttavien maiden hiilenpolton jatkamiseen, mepit kirjoittavat viitaten EU-komission keskiviikkona 14. heinäkuuta julkaistavaan ilmastolainsäädännön Fit for 55 -uudistukseen.

Lisäksi komission strategiassa on heidän mukaansa sivuutettu parlamentin ja Eurooppa-neuvoston aikaisemmin antamat kannat.

Kirjeen lopulla allekirjoittajat vaativat painokkaasti, että Suomi pyrkisi vaikuttamaan ilmastolainsäädäntöpakettiin ja metsästrategiaan ”turvaten pienen, ulkomaankaupasta riippuvaisen, ympäristövastuunsa tunnistavan edelläkävijämaan kansalliset edut.” Keskeistä olisi olla liikkeellä yhtenäisellä viestillä, he kirjoittavat.

– Tässä onnistumiseksi on tärkeätä, että Suomen pääministeri ja toimivaltaiset ministerit saavat keskeisten muiden toimijoiden täysimääräisen kannatuksen ja tuen. Iso merkitys on sillä, että hallitukselta EU-päätöksentekoon lähtee yhtenäinen viesti, jota tukee mahdollisimman yhtenäinen eduskunnan kannanmuodostus.

Hallituspuolueiden kesken on ollut erimielisyyksiä siitä, millaista viestiä Suomi haluaa viestittää metsäpolitiikkaan liittyen. Sanallista nokkapokkaa ollut etenkin vihreiden ministerien ja keskustan maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän kesken.