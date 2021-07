EU-komissio julkistaa ilmastopakettinsa keskiviikkona – EK: Yritysten kilpailukyky ei saa kärsiä

Elinkeinoelämän keskusliitto korostaa kannattavansa kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa. Toimilla ei saa heikentää kilpailukykyä.

Euroopan komissio julkistaa keskiviikkona 14. heinäkuuta esityksensä Euroopan unionin tulevasta ilmastopolitiikasta. Fit for 55 -lakipaketissa on komission esitykset uusista laeista, joilla pyritään saavuttamaan 55 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä. Päästötilannetta verrataan vuoden 1990 päästöihin.

55 prosentin vähennyksestä tavoitteena on edetä kokonaan hiilineutraaliin Eurooppaan vuotena 2050.

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies toteaa tiedotteessa, että elinkeinoelämä kannattaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Hänen mukaansa on tärkeää, että paketti on yritys- ja investointimyönteinen, sillä yrityksillä on merkittävä osa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

Häkämies haluaa Suomen hallituksen keskittyvän eurooppalaisilla kentillä siihen, että päästöjä saataisiin vähennettyä mahdollisimman kustannustehokkaasti, markkinaehtoisesti ja teknologianeutraalisti. Päästötavoitteet vaativat yrityksiltä merkittäviä investointeja, mutta niiden kilpailukyky ei saisi samalla kärsiä, tiedotteessa sanotaan.

12-13 lakiehdotuksen paketti tulee hallituksen käsiteltäväksi syksyllä.

– Myös Suomea on kehitettävä houkuttelevana investointiympäristönä. Se tarkoittaa ennakoitavuuden lisäksi viranomaisten lupaprosessien sujuvuutta, hyviä innovaatioedellytyksiä, kilpailukykyistä verotusta ja valtion mukanaoloa korkean riskin teknologiainvestoinneissa.

Komission lakiesitykset tulevat koskemaan pitkällä aikavälillä lähes kaikkia toimialoja. Suomessa keskeisimpiä vaikutuksia nähdään ainakin metsä,- rakennus-, energia-, metalli-, logistiikka- ja tekstiiliteollisuudessa.

EK:n näkökulmasta keskeisimmät kohdat ovat päästökauppa, etenkin merenkulussa, uudet hiilitullit, energiatehokkuus ja -verotus, maakohtaiset päästötavoitteet ja uusiutuva energia. Päästökaupassa EK toivoo, että etenkin Suomen talvimerenkulun erityisolosuhteet otetaan huomioon lopullisessa esityksessä.

Hiilitulleja EK pitää riskialttiina. Niiden tarkoituksena on asettaa tulleja tietyille EU:n ulkopuolelta tuleville tuontituotteille. Euroopan komission mukaan hiilitullit kirittäisivät kolmansia maita tekemään kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa. EK pelkää, että ne vaikuttaisivat negatiivisesti Suomen kauppasuhteisiin ja vientiin.

Fit for 55 -paketti sisältää ennakkotietojen mukaan sekä täysin uusia lakiesityksiä että vanhojen lakien, kuten päästökaupan, päivityksiä. Pakettia ei ole vielä virallisesti julkaistu, mutta dokumentteja on saatettu medioiden haltuun.