Vihreiden Maria Ohisalolta suorat sanat hallituskumppani Sdp:n ympäristölinjasta: ”Kyllä turhauttaa”

Maria Ohisalo kertoi SuomiAreenan keskustelussa ehtonsa sille, että vihreät voi istua hallituksessa syksyn budjettiriihen jälkeenkin.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo ennakoi tänään maanantaina SuomiAreenan vihreiden puoluepäivässä tulevan syksyn budjettiriihtä ja vihreiden tavoitteita.

Hän totesi hallituksen tehneet tähän mennessä puolet niistä päätöksistä, jotka tarvitaan siihen, että Suomi on hiilineutraaliuspolulla vuoteen 2035 mennessä.

– Nyt me tarvitsemme vielä ne loput puolet. Syksyn budjettineuvottelut muutaman kuukauden päästä ovat se yksi konkreettisimmista paikoista, missä linjataan tulevan kahden vuoden politiikkaa. Ja sen täytyy olla riittävän kunnianhimoista, että me voimme olla tällaisessa hallituksessa ylipäätään. Tämä on keskeisimpiä kysymyksiä meidän hallitusohjelmassa, Ohisalo sanoi Helsingin Allas Seapoolilla järjestetyssä vihreiden päivässä, jossa vihreät poliitikot keskustelivat ympäristöstä ja ilmastosta.

Hän mainitsi yhtenä kohteena esimerkiksi maatalouspuolen.

– Siellä on aivan liian vähän onnistuttu vähentämään päästöjä. Keinoja olisi kyllä ja ne keinot voisivat myös auttaa viljelijöitä, hän sanoi.

Ohisalo nosti hallituspuolueista tikunnokkaan etenkin pääministeripuolue Sdp:n, ja maalasi sen ympäristölinjasta kaksinaamaista kuvaa.

– Otanpa esimerkin kuntavaaleista. Sanon suoraan, että sosiaalidemokraattien vaalivideoissa kyllä liikuskeltiin kauniissa metsäluonnossa ja sanottiin, kuinka tärkeää se on. Mutta ei mene kuin viikko siitä, kun räjähtää keskustelu siitä, että millä tavalla sosiaalidemokraatit lobbaa metsäteollisuuden asioita EU-tasolla.

– Tämä on ihan käsittämätöntä ja kestämätöntä, että tällaista tehdään. Kyllä turhauttaa, Ohisalo totesi.

Ohisalo kritisoi Sdp:n linjaa sen jälkeen, kun vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö oli arvostellut valtaosaa poliitikoista, toimittajista ja julkisista keskustelijoista siitä, etteivät he arvosta luontoa tarpeeksi.

– Suomessa minulla on usein sellainen olo, että monet poliitikot, toimittajat ja julkista keskustelua käyvät tahot suhtautuvat luontoon vähän niin kuin niin, että se on se, mihin mennään lataan akkuja kesälomalla ja kaikki rakastavat suomalaista luontoa. Ja sitten tullaan taas tekemään päätöksiä talven pimeydessä, eikä välitetä luonnosta paskaakaan.

– Valtaosalla päättäjistä, toimittajista ja julkisessa keskustelussa luonto on jotakin, joka on vain lehden tiedesivuilla, Niinistö latasi.

Niinistö näkee kuitenkin että tietoisuus ilmastokriisistä alkaa pikku hiljaa lisääntyä.

– Luonto ei ole vain sitä, että tuolla metsässä on jotain öttimönkijäisiä ja joku viherhippi haluaa suojella puita. Vaan jos ekosysteemi ei kestä, niin ei ole elämää tai tulevaisuutta meille ihmisinä, Niinistö sanoi.