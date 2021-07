Annika Saarikko haluaa IS-haastattelussa hallitustovereilta kovia päätöksiä ja varoittaa talouskasvun poreammeen vaaroista

Annika Saarikon mukaan talouskasvun poreammeeseen ei pidä kenelläkään olla haluja jäädä lillumaan, vaikka se mukavaa kyytiä tarjoaisi. - Altaan pohjalla on asioita, joita ei ole laitettu kuntoon.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) ampaisee Oripään-kotinsa ovelle olohuoneen ikkunasta avojaloin. Vehreästä peltomaisemasta naapurin laitumella olevien lehmien ohi pihaan puksuttaa kuljetuslavaa vetävä traktori.

–Moroo, tuuksää kaivuria hakemaan? Saarikko huutaa ovesta tutulle miehelle.

Oripäässä eletään maalaiselämää, jossa kyläläisiä tupsahtelee tuon tuosta pihaa asioita toimittamaan. Kaivuri liittyy Saarikon puolison Erkki Papusen pihaprojekteihin. Niistä näyttävin on terassi, jonka kruunaa nykysuomalaiseen tapaan palju.

Saarikolla on ensimmäinen lomapäivä, mutta säpinä ei hellitä. Papunen on perheen lasten Aarnin ja Kaarlon kanssa uimassa. Serkut lähtivät aamulla. Saarikko antaa haastatteluja ja asettuu kuviin pihalla. Sitten tulevat seuraavat vieraat Ylivieskasta ja välissä on keskustan paikallinen vaalien jälkeinen kokous.

–Olen luvannut, että vain tämä lomapäivä on näin aikataulutettu. Kesävieraat taas ovat korona-ajan eristyksen jälkeen suunnaton ilo, Saarikko naurahtaa.

Annika Saarikko vietti lomapäiviä ystäviään kestitsemällä ja lasten kanssa. Korona-ajan eristyksen jälkeen ystävien näkeminen on tuonut suunnatonta iloa.

Pari päivää myöhemmin hän on jo töissä pääministeri Sanna Marinin (sd) lomansijaisena. Kesäpäivän leppoisuus on tiessään, kun Saarikko alkaa naulata Valtioneuvoston linnan tukalan kuumassa työhuoneessaan näkemyksiään syksyn budjettiriihestä, mutta ensin kenties paljun herättämä kielikuva.

–Nyt kun kasvu on lähtenyt globaalisti vauhdilla liikkeelle, huoleni on se, ettei meillä jäädä poreammeeseen lillumaan, kun sen kyydissä on niin mukava mennä. Altaan pohjalla on asioita, joita ei ole laitettu kuntoon. Työn tuottavuus, investointien määrä ja panokset uuden luomiseen ovat kaikki sellaisia, joissa jäämme jälkeen, Saarikko sanoo.

” ”Huoleni on se, ettei meillä jäädä poreammeeseen lillumaan, kun sen kyydissä on niin mukava mennä.”

Saarikon huoli liittyy siihen, että EU-komission ennusteessa Suomen talouskasvu on muita unionin maita hitaampaa. Suomi ei tosin pudonnut koronakriisissä yhtä syvälle kuin moni muu maa, minkä Saarikko nostaa esiin osittain selittävänä tekijänä.

Poreammevertauksen voi katsoa suuntautuvan hallituksen vasemmistopuolueille, joista on kuultu lausuntoja siitä, kuinka koronan jälkeinen talouskasvu ja elvytys kaiken korjaa. Niistä rusikoitiin myös Matti Vanhasen (kesk) valtionvarainministerinä ollessaan tilaamaa raporttia, jossa kysyttiin, onko Suomi enää Pohjoismaa.

–Palaan siihen kysymykseen. Jos emme ongelmia korjaa, silloin ei voida ylläpitää hyvinvointia. Tässä tulee muutaman vuoden tasokas pyrähdys, mutta entä sen jälkeen. Pohja-asioita on laitettava kuntoon. Avain on kestävä kasvu.

Suomen tulevista tutkimus- ja kehityspanostuksista etsitään parhaillaan parlamentaarista yksituumaisuutta. Ensimmäisen kokouksen jälkeen Saarikko on toiveikas, että sellainen löytyy syksyn aikana. Kyse on siitä, millaisia julkisen talouden satsauksia tehdään, jotta yksityisellä puolella pyörät lähtevät pyörimään.

–Se ei voi olla vain valtion satsaus.

Niin hyvää kasvu nyt on, että Saarikosta yksi asia on selvää. Korona-aikana nähtyjen massiivisten lisäbudjettien aika on toivottavasti ohi, vaikka hallituksessa erilaisia käsityksiä elvytyksen päätepysäkistä olisikin.

–Velan ja kasvun suhde on vaalikauden loppuosan avain. Teen kaikkeni sen eteen, että sellaisten korona-lisäbudjettien, joita on jouduttu tekemään kesken vuotta, aika on nyt ohi. Koronassa pitää tapahtua poikkeuksellisen huonoja käänteitä, jotta niitä olisi perusteltua jatkaa.

Annika Saarikolla hallituksella ei ole mitään esteitä tehdä kovia työllisyyspäätöksiä syksyn riihessä, vaikka Li Andersson muuta sanoikin. - Kone on saatava käyntiin syksyn riihessä, Saarikko paaluttaa.

Edellytykset päätöksiin on syksyllä - muistutus reunaehdosta

Siirrytään hallituksen syksyn budjettiriiheen. Kevään kriisiriihen viimeisenä yönä hallitus sopi keskustan vaatimuksesta tekevänsä 110 miljoonalla eurolla julkista taloutta tasapainottavia työllisyystoimia. Etuuksiin kajoavia muutoksia hallituksen on ollut vaikea tehdä, mutta niitä päätös jollain tasolla edellyttää.

Opetusministeri Li Andersson (vas) sanoi IS:n juhannushaastattelussa, ettei keväällä päätetystä asiasta ole edellytyksiä tehdä päätöksiä syksyllä, koska valmistelulle ei ole ollut riittävästi aikaa.

–Valmistelu on työllisyyden ministeriryhmässä liikkeellä ja kaikki hallituksessa tietävät, että niihin on sitouduttu. Se oli yksi keskustan keskeinen reunaehto sille, että tämä hallitus on olemassa. Ei niin, että koska keskusta halusi, vaan koska Suomi tarvitsee, Saarikko sanoo hyvin kireästi.

Summa tulisi nopeasti kasaan työttömyysturvan porrastamisella, mutta siinä kulkee vasemmistopuolueiden punainen linja. Hallitus päättänee riihessä sen sijaan työttömyysturvan euroistamisesta, mutta sen vaikutus on vain noin 20–30 miljoonaa euroa. Euroistamisessa työttömyysturvan ehtona ei enää olisi kuukaudessa tehdyt työtunnit vaan tulot.

” ”Keskustalla on valmius tehdä ne päätökset. Kone pitää saada liikkeelle tässä budjettiriihessä.”

Tehdäänkö riihessä päätös euroistamisesta?

–Keskustalla on valmius tehdä ne päätökset. Sanon työllisyydestä sen, että se kone pitää saada liikkeelle tässä budjettiriihessä, Saarikko sanoo kylmästi ja jatkaa hetken harkittuaan.

–Harvoin vaikeat päätökset ovat helpottuneet vaalikauden loppua kohti. Tarvitaan muitakin päätöksiä ja kaikki hallituspuolueet tietävät sen.

Tarjolla oleva keinovalikoima ei ole laaja. Testataan kepillä jäätä toisella noin 20 miljoonan euron keinolla. Juha Sipilän (kesk) hallitus laski aktiivimallin leikkurin vastapainona omavastuupäivien määrän takaisin seitsemästä viiteen. Rinteen hallitus jätti aktiivimallista voimaan vain tämän työllisyysetuuksia parantaneen elementin.

Voisiko pöydälle nousta esimerkiksi omavastuupäivien nostaminen takaisin seitsemään?

–En sulje mitään näistä pois. Minulla ei itsellänikään ole vielä pöytälaatikossa listaa siitä, mitä ne toimet voisivat olla. Tarkka laskenta pitää tehdä. Keskustalla olisi ollut valmius tehdä enemmänkin: Paikallista sopimista ja työttömyysturvan porrastamista. Riittävää yksituumaisuutta ei löytynyt.

Saarikko haluaa hallituksen osoittavan arvostelijoilleen, että sen työllisyystoimet olivat historian katsannossa ”parempia kuin mitä oppositio mielikuvillaan maalasi”. Hallitus on jo päättänyt vaikkapa vasemmistolle vaikeasta eläkeputken katkaisusta, työllisyyspalvelujen siirtämisestä kunnille ja sote-uudistuksen ensimmäisestä vaiheesta.

–Niitä ei viime hallituskaudella pystytty tekemään.

Saarikon hallituskumppaneista Andersson ja vihreiden Maria Ohisalo ovat lausuntojensa valossa menossa lähinnä ilmastoriiheen. Marinin ajatukset jäivät ennen kesälomaa arvoitukseksi.

–Harvemmin on käyty budjetti- ja kehysriihtä, jossa talous- ja työllisyys ei olisi ykkösasia. Sitä valmistellaan tästä talosta, valtionvarainministeriöstä, käsin. Minulla on vahva luotto siihen, että Sdp näkee samoin, että työväenpuolueelle työ on ykkösasia. Uskon, että saan tässä kannassani tukea.

Saarikon tonilla kasvaa vehreä ja suorarivinen kasvimaa. Saarikon mukaan kaikki kunnia siitä kuuluu hänen äidilleen, joka käy hoitamassa sitä ahkerasti.

” ”Harvemmin on käyty budjetti- ja kehysriihtä, jossa talous- ja työllisyys ei olisi ykkösasia.”

Saarikosta hallituksen perusviestin pitää sisältää aina talouden kasvamisesta ja hyvinvointiyhteiskunnasta puhuttaessa työn.

–Sellaisia toimia meidät on valittu tänne tekemään. Suomessa on laaja arvostus työtä kohtaan ja tämän maan hyvinvointi on syntynyt työtä tekemällä ja niin se syntyy jatkossakin.

Hallituksen kestoa koetelleessa kriisiriihessä Marin löi Saarikolle luurin korvaan useammin kuin kerran. Keskustassa ladataan painetta siihen, että riihen jälkeen hallitukseen syntyy vahva punamulta-akseli Marinin ja Saarikon välille. On tuhannen taalan kysymys, syntyykö se.

–Silloin tunteet kävivät kuumina. Siinä testattiin puolin ja toisin sitoutumista yhteistyöhän. Haluan uskoa ja toivoa, että siitä ei jäänyt kenenkään välille mitään henkilökohtaista. Olemme ihmisinä varmaan hiukan erilaisia, mutta saman sukupolven toimijoita, joille on luontevaa keskustella samaan aikaan arkisista yhteisistä asioista ja olla aikalailla eri mieltä talouspolitiikasta. Opimme varmaan tuntemaan toisemme.

Oletteko tehneet Marinin kanssa jo keväällä jonkin diilin budjettiriihen asioista?

–Sellaista sopimusta ei ole.

Kriisiriihi tarjosi paljon yllätyksiä. Saarikolle niistä yksi liittyi vihreiden talouspoliittiseen linjaan.

–Se oli enemmän vasemmalla kuin kuvittelin.

Ilmastopuheen kaiku ei miellytä

Valtionvarainministerinä Saarikko haluaa uudistaa kuvaa valtiovarainministeristä.

–Tehtävään on tupattu liittämään ryppyotsainen synkkä katse siitä, että asiat varmasti menevät huonosti, mutta pitää sanoa myös, missä asiat menevät hyvin ja kertoa, millä niitä voidaan tehdä paremmaksi. Yritän edustaa myönteisyyttä myös tässä tehtävässä, johon on totuttu liittämään myrskyvaroituksia.

Tulevaisuuden valtionvarainministeriö on Saarikon mukaan kestävyysministeriö. Hän puhuu kolmiosta, jossa ministeriö pystyisi entistä paremmin yhdistämään talouden, ilmaston ja sosiaalisen kestävyyden. Ministeriön ensisijainen tehtävä on tietenkin silti huolehtia talouden pitkän aikavälin kestävyydestä.

–Siitä muistuttaminen on ykköstehtävämme. En peittele sitä, että talouden vastuurooli on vahvasti meillä keskustassa, eikä se ole helppoa.

Ilmastopolitiikassa toimet pitää Saarikon mukaan tehdä tavalla, jossa talouskasvun edellytykset säilyvät. Saarikosta se tarkoittaa nojaamista vahvoihin kivijalkoihin kuten metsäteollisuuteen. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa, etteivät toimet saa maakunnissa autoa tarvitsevia ihmisiä kokemaan niitä oman elämäntapansa arvosteluksi.

–Sellainen kaiku tässä on vähän ollut ja sitä minä karsastan. Nyrkki puristuu taskuun laajemmin, jos toimia ei perustella tai koetaan, että niistä joutuu väärällä tavalla maksumieheksi. Vain hiilijalanjäljen lukua tuijottamalla politiikka menee kirjaimellisesti metsään. Meidän on pakko katsoa yhteiskunnan kokonaiskestävyyttä ja sellaisen kestävän kolmion vahti minä haluan, että valtionvarainministeriö on.

” Sellainen kaiku tässä on vähän ollut ja sitä minä karsastan.

Saarikkoa kiehtoo valtionvarainministerinä myös pohdinta siitä, mitä vauraus Suomessa tarkoittaa. Saarikosta siihen liittyy kokemus siitä, että asiat ovat riittävästi omissa käsissä. On oikeus omistaa ja on henkistä pääomaa. Vauraus on siis enemmän kuin vain äkkirikastumista.

–Metsissä ja omistamisen oikeudessa on vaurautta. Vaurauksista tärkein on mielenterveys. Sitä olen paljon pohtinut tässä kesälaitumilla.

Saarikko on ollut molempien lastensa kanssa vanhempainvapaalla ollessaan ministeri. Maria Ohisalon raskaus oli hänelle iloinen uutinen. - Tienraivaajian on tarvittu, että ministerihuoneista on mahdollista lähteä perhevapaalle.

Joulun synkistä vesistä kohti valoa

Kelataan takaisin Oripäähän. Siellä pöydässä on naapurinrouvan raparperipiirakkaa ja leipäsiä Pirkan chilikatkarapuaiolilla. Pihalla kasvavat ikivanhat omenapuut. Niiden omenat eivät olleet syöntikelpoisia edes Saarikon lapsuudessa, kun hän vietti viikonloppuja mummolassaan.

Näissäkin maisemissa Saarikko pohti vuosi sitten vanhan talon remontin keskellä ja vanhempainvapaalla keskustan puheenjohtajakisaan lähtöä. Vuoteen on mahtunut paljon. Koronan veitsenterällä tasapainoilu hallituksen neuvotteluissa kevättalvella, kriisiriihi jälleenrakennusajan talouspolitiikasta ja kuntavaalit.

Nyt Saarikko on valtionvarainministeri ja keskustan puheenjohtajana hänellä on oloa hieman helpottava työvoitto kuntavaaleista. Tuoreimmassa kannatuskyselyssäkin viisari näytti piristävästi 13,5 prosenttia.

–Paras kahteen vuoteen. Siinä näkyi varmasti vielä kuntavaalitulostakin. Oraalle palautunut luottamus keskustaan ja paikallinen voima. Työvoitossa näkyy se, että keskusta pääsi taas turuille ja toreille tapaamaan ihmisiä ja puhumaan heidän kanssaan aivan tavallisista arjen asioista. Silti on muistettava, että tulos oli keskustalle historiallisen huono. Sitä ei pääse pakoon.

Horisontissa on siis valoa, vaikka vielä jouluna tunnelmat olivat hyvin erilaiset. Puolueen kannatus ei ollut juuri puheenjohtajavaihdoksesta inahtanut ja hallituksessa oli vaikeaa.

–Silloin oli synkät vedet. Oli vaikeita asioita pöydällä ja paljon uskon puutetta hallitusvastuuseen.

Vääntöjä on nytkin edessä, mutta Saarikon mukaan keskusta ei aiko luikkia hallitusvastuuta karkuun.

Aivan lopuksi kahdesti vanhempainvapaalla ollut Saarikko ottaa esiin ”vauvahallituksen”. Ennen Saarikon ensimmäistä vanhempainvapaata ministereistä vain Paula Lehtomäki (kesk) oli jäänyt vanhempainvapaalle. Nyt Maria Ohisalo on kolmas hallituksesta vanhempainvapaalle jäävä ministeri. Ohisalon esikoinen syntyy joulun tienoilla. Saarikko on uutisesta vilpittömän iloinen.

–Biologia on tosiseikka myös poliitikon elämässä. On tarvittu paljon tienraivaajia, jotta näistä huoneista on nyt mahdollista lähteä perhevapaalle. Toivottavasti se on viesti suomalaisille siitä, että elämässä ei tarvitse valita työtä tai lapsia, jos elämä muuten loksahtaa kohdalleen.

” ”Biologia on tosiseikka myös poliitikon elämässä.”

Saarikko itse oli Kaarlon kanssa vuoden kotona. Hän painottaa, ettei keskustelu hallituksen vauvabuumista saa jäädä pyörimään vaan naisten ympärille. Keskusteluun tarvitaan myös miehiä.

Viime kesänä Saarikko mietti paljon sitä, miten haastava ministerin ja puoluejohtajan työ olisi yhdistettävissä lapsiarkeen. Kaikki järjestyi.

–Minulla on hyvä mies ja isovanhempien tukiverkko. Tänä keväänä olen kokenut todella arvokkaana, että on jokin toinen todellisuus, mihin palata näistä hommista. Juuri se, minkä koin olevan suurin riski jaksamiselleni, onkin ollut suurin voimavarani.

Anna-lehdessä Saarikko kertoi viikanneensa hiljattain Kaarlon vauvanvaatteet vintille säilöön. On siis kysyttävä, onko Saarikko mahdollisesti hankkimasta perheenlisäystä vielä tällä hallituskaudella.

Hän harkitsee pitkää ja vastaa:

–Miksi sulkisin sen pois.