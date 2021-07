Annika Saarikko perkaa mielenterveysongelmien hintaa kansantaloudelle: ”Maailman onnellisimpaan maahan on salakavalasti hiipinyt hyvinvoinnin vaje”

Annika Saarikon mukaan mielenterveysongelmien vyyhdin purkamiseen tarvitaan samanalaista kaltaista kansallista projektia, jolla puututtiin aikoinaan pyrittiin vähentämään sydän- ja verisuonitauteja.

–Haluan selvittää, mikä mielenterveyteen liittyvän kokonaisuuden kokonaiskustannus on yhteiskunnan eri tasoilla. Asian pitäisi kiinnostaa myös veronmaksajia, Saarikko sanoo IS:lle.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) käynnistää ministeriössään työn mielenterveysongelmien kansantaloudellisista vaikutuksista. Saarikosta Suomessa on viimeinen hetki tunnustaa, ettei korona ole kohdellut kaikkia samalla tavalla ja asian on oltava syksyllä vahvasti hallituksessa esillä.

Häntä huolestuttavat lukuisat tilastot ja signaalit. Kesäkuun lopun sosiaalibarometri kertoi karua kieltä tilanteesta. Sosiaalityöntekijöistä yli kolmannes sanoi olevansa omalla toimialueellaan eniten huolissaan mielenterveyskuntoutujista. Näin heistä vastasi nyt 35 prosenttia, vuosi sitten luku oli 18 prosenttia.

–Kun tapaan suurten yritysten johtoa, he kertovat olevansa huolissaan siitä, että mielenterveyspuoli on alkanut korostua työntekijöiden sairauspoissaoloissa.

Uudellamaalla erikoissairaanhoidossa on valtava kasvu lasten- ja nuorten tarpeesta psykiatrisiin palveluihin. Saarikko listaa työkyvyttömyyseläkkeissä suurimman syyn olevan nyt tuki- ja liikuntaelinsairauksien sijasta mielenterveyteen liittyvät sairaudet.

–Tällä on myös kansantaloudellinen hinta. On ristiriitaista, että maailman onnellisimpaan maahan on salakavalasti hiipinyt hyvinvoinnin vaje.

Vastaus tilanteeseen ei Saarikosta yksinään ole palvelujen parantaminen ja hoitoon pääsyn nopeuttaminen. Hallituksen tuleva sote-uudistus tähtää siihen, että terveydenhuollon perustasolla ihmisiä hoidettaisiin paremmin. Palvelujärjestelmäkysymyksen ohella pitää tarkastella kansantaloudellista merkitystä.

–Jos annamme nuorista valua sormiemme läpi ihmisiä toivottomuuteen, jossa mielenahdistus johtaa siihen, että menee opiskelu- ja sitten työkyky, sillä on hirvittävä kansantaloudellinen hinta. Aikanaan olemme vähentäneet kansallisella projektilla sydän- ja verisuonitauteja, vastaavaa tarvitaan näiden kysymysten äärellä.

Saarikko haluaa päästä kiinni myös siihen, mistä ongelmat johtuvat. Erityisesti hän on huolissaan lapsista ja nuorista. Koronavuoden jälkeen asiaan kytkeytyy myös ikääntyneiden yksinäisyys.

–Meillä on hirvittävän paljon ihmisiä, jotka ovat olleet yli vuoden yksin ja emmekä yhtään tiedä, miten he jaksavat. Tiedonsaannin ongelmat ovat yksi kysymys. Tieto ei kulje ja se saa ihmiset putoamaan loukkuihin. Siihen haluan uskoa sote-uudistuksen olevan yksi vastaus.

Saarikon mukaan Suomessa tulee jatkossa keskittää koronatilanteessa huomiota rokotettujen ja tarvittavien sairaalapaikkojen määrään päivittäisten koronatartuntojen seurannan sijasta.

–Yhä voimakkaammin keväällä omissa ajatuksissani korostui yhteiskunnan kokonaishyvin vointi. Kaikki rajoitustoimet ja veitsenterällä olemisen riski ovat liittyneet siihen, ettei terveydenhuollon kantokyky vaarannu. Rokotteet ilman muuta muuttavat tilannetta.

Samalla Suomi varautuu muun Euroopan tapaan siihen, että vahvisterokotteita annetaan, jos tauti muuntautuu niin, ettei nykyinen rokotekanta siihen pure.

–Meidän päättäjien tehtävä on luoda myös toivoa ja rohkaista, eikä vai manata pahimpia asioita, joita voi käydä.

Hallituksen riveistä purnataan, ettei sosiaali- ja terveysministeriö saa päätään käännettyä kriisimielialasta uudenlaiseen tilanteeseen rokotekattavuuden lisääntyessä.

–Siitä ei vastaa yksittäinen ministeriö, vaan koko hallitus. Ei voi sanoa, että miksi STM sitä tai tuota. Koko hallitus vastaa, mutta silloin se edellyttää myös sitä, että muiden ministeriöiden näkemystä kuullaan, Saarikko sanoo.