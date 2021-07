Kommentti: Ohisalon vauvauutinen sai vihreiden kesän täysin uusille kierroksille – Kuka johdattaa puolueen maakuntavaaleihin?

Kysymys siitä, tulisiko sisäministeri Maria Ohisalon sijaisen olla kansanedustaja vai ei, jakaa puoletta.

Tavallisesti pienemmällä huomiolla käydyt varapuheenjohtajakisat näyttävät nyt pääsevän vihreiden syyskuussa järjestettävässä puoluekokouksessa valokeilaan.

Varapuheenjohtajien joukosta valittaneen nimittäin myöhemmin syksyllä vihreiden vaalivankkureiden vetäjä, jonka johdolla puolue lähtee haastamaan tappiollista kuntavaalitulostaan ensi vuoden alussa järjestettävissä historian ensimmäisissä maakuntavaaleissa.

Varapuheenjohtajakisa sai tänään keskiviikkona täysin uuden ulottuvuuden, kun sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ilmoitti odottavansa puolisonsa Miika Johanssonin kanssa perheenlisäystä. Laskettu aika on joulukuussa.

Ohisalo kertoi olevansa käytettävissä jatkokaudelle vihreiden puheenjohtajana.

Mikäli hänet äänestetään vihreiden 11. ja 12. syyskuuta järjestettävässä puoluekokouksessa jatkoon, on vihreiden löydettävä syksyn aikana joukostaan sisäministerin ja puolueen puheenjohtajan tehtävien hoitaja Ohisalon poissaolon ajaksi. Ohisalo tarvitsisi oman kertomansa mukaan sijaisen marraskuusta ensi kevääseen asti.

Ohisaloa haastamaan ei ole toistaiseksi asettunut muita ehdokkaita.

Puolueen sääntöjen mukaan puheenjohtajan sijainen valitaan puolueen kolmen varapuheenjohtajan keskuudesta. Valinnan tekee vihreiden puoluehallitus.

Puheenjohtajan tuuraaja tulee kuitenkin marraskuusta eteenpäin olemaan paljon vartija. Paitsi että eduskuntavaalit lähestyvät nopeasti, järjestetään sitä ennen vielä tammikuussa historian ensimmäiset maakuntavaalit. Puheenjohtajan sijainen vie vihreät vaaleihin, ja hänen on pitkälti kaavailtu edustavan puoluetta muun muassa vaaleja edeltävissä vaalitenteissä.

Kevään kuntavaalit eivät ainakaan valaneet vihreisiin uskoa, että vaalikampanja hoituisi syksyllä vaikka vasemmalla kädellä ja kannatus kasvaa automaattisesti, kunhan ilmasto on mainittu. Vihreät kärsi kuntavaaleissa selkeän tappion, jonka syitä on etsitty ja pohdittu siitä lähtien.

Kun vielä kevään 2017 kuntavaaleissa vihreitä kannatti 12,5 prosenttia äänestäneistä, tippui tulos kesäkuun kuntavaaleissa 10,6 prosenttiin. Puolue menetti valtuustopaikkoja niin Helsingissä, Espoossa kuin Vantaalla.

Puheenjohtajan sijaisen valinta on määrä tehdä mahdollisimman pian syksyn puoluekokouksen jälkeen. Kisaan on asettunut toistaiseksi vasta vihreiden kansanedustaja Iiris Suomela.

Vihreiden sisällä toivotaan nyt, että varapuheenjohtajakisaan ilmoittautuisi tavallista enemmän kokeneita ehdokkaita ja linkki eduskuntaryhmään olisi vahvempi. Tällä hetkellä kolmesta vihreiden varapuheenjohtajasta (Riikka Karppinen, Fatim Diarra ja Jaakko Mustakallio) yksikään ei toimi tai ole toiminut kansanedustajana.

Puheenjohtajan tuuraajan lisäksi vihreät tarvitsee Ohisalon poissaolon ajaksi myös jonkun sisäministerin tehtäviä hoitamaan. Valinnan tekevät yhdessä vihreiden eduskuntaryhmä ja puoluevaltuusto.

Kysymys siitä, tulisiko ministerin sijaisen olla kansanedustaja vai ei, jakaa puoletta. Osan mukaan on kaikille selvää, että ministerisalkkuun tarttuvan täytyy olla riittävän kokenut poliitikko ja vähintään nykyinen kansanedustaja. Oman haasteensa tuo kuitenkin se, että vihreillä on verraten kokematon eduskuntaryhmä, ja suuri osa ryhmästä on ensimmäisen kauden kansanedustajia.

Toisaalta vihreille ei ole mitenkään uusi ajatus sekään, että ministerinkään tuuraajaa lähdettäisiin etsimään eduskuntaryhmän ulkopuolelta. Nykyhallituksen aloittaessa ympäristö- ja ilmastoministerin paikasta käytiin kova kisa Krista Mikkosen ja entisen kansanedustajan ja ilmastoasiantuntija Oras Tynkkysen välillä. Tynkkynen hävisi Mikkoselle äänin 29–28.