Kotiuttamisia al-Holista on jatkettu koronasta huolimatta: näin operaatiot ovat edenneet – esiselvitykset palanneista äideistä eivät ole valmistuneet

KRP:n esiselvitykset leireiltä palanneista äideistä eivät ole valmistuneet.

Koillis-Syyriassa sijaitsevalla al-Holin pakolaisleirillä on ulkoministeriön tietojen mukaan edelleen alle 15 suomalaista lasta ja 5-6 suomalaista äitiä. Ministeriö ei halua paljastaa tarkempia tietoja julkisuuteen yksityisyydensuojan takia, vaikka operaatiota johtavan ulkoministeriön erityisedustajan Jussi Tannerin mukaan se on ministeriössä tiedossa.

Al-Holin suomalaiset ovat leirin ulkomaalaisosassa, Annexissa. Leireiltä on jo kotiutettu noin 20 suomalaista lasta ja kuusi äitiä. Viimeisin kotiutus tehtiin joulukuussa 2020, kun ulkoministeriö yhteistyössä Saksan viranomaisten kanssa kotiutti kuusi suomalaista lasta ja kaksi äitiä.

Prosessissa on mukana myös Keskusrikospoliisi, joka selvittää yksilöllisesti jokaisen palaajan aseman. KRP käynnisti palanneista esiselvityksen, jonka avulla arvioidaan, onko palanneita syytä epäillä rikoksista. KRP:n viestinnästä kerrotaan Ilta-Sanomille, että palanneista aloitetut esiselvitykset ovat yhä kesken.

Suomi tekee jatkuvasti työtä myös jäljellä olevien suomalaisten kotiuttamisen eteen. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) osallistui kansainväliseen Isisin vastaisen koalition kokoukseen Roomassa 28. kesäkuuta. Toinen kokouksen isännistä, Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken mainitsi Suomen tekemän työn puheenvuorossaan. Blinken kehotti puheissaan kaikkia maita aktiivisesti kotiuttamaan leireillä olevia kansalaisiaan.

– Suomi on myös osoittanut johtajuutta kotiuttaessaan useita suomalaisperheitä, Blinken sanoi avauspuheenvuorossaan.

Tanner myöntää, että korona on vaikeuttanut suunnittelua ja logistiikkaa, mutta ei pysäyttänyt työtä. Koska kyse on hengenpelastustehtävistä, koronarajoitukset esimerkiksi valtiorajoilla eivät lamaannuttaneet työtä.

Operaatiot eivät kuitenkaan etene Suomen tai monen muunkaan länsimaan toivomalla tahdilla. Ongelma on kurdihallinto, joka ei ole ollut yhtä yhteistyöhaluinen, kuin alkuun toivottiin.

– Kurdihallinnon näkemys on ollut se, että he eivät luovuta lapsia edes äiteineen kotiutettavaksi, muuten kuin poikkeustapauksissa. Neuvottelutilanne on ollut todella vaikea ja olemme joutuneet ottamaan välillä vähän takapakkia neuvotteluissa.

Jussi Tanner kuvattiin Suomen ulkomaanedustustojen suurlähettiläiden vuosittaisessa kokouksessa Helsingissä vuonna 2018.

Toinen kurdihallintoon liittyvä ongelma on se, että sillä ei ole varsinkaan al-Holin ulkomaalaisleirillä oleilevista henkilöistä tarkkaa tietoa. Leireillä on yritetty tehdä kattavaa henkilörekisteriä, siinä onnistumatta.

Ulkoministeriö on hankkinut tietoja leirillä oleilevista suomalaisista myös muita reittejä pitkin.

– Meillä on kohtuullinen käsitys suomalaisista. Paikalliset vartijat ei löydä ihmisiä leireiltä. Tosin se, ettei ihmisiä löydy, ei ole heidän perimmäinen syynsä haluttomuuteen luovuttaa heitä kotiutettavaksi, Tanner sanoo.

Tanner on huolissaan etenkin lasten tilanteesta. Hän arvioi, että olisi kaikkien etu, myös turvallisuuden näkökulmasta, että lapset saataisi mahdollisimman pian pois leireiltä.

– He ovat olleet pian jo kaksi ja puoli vuotta sellaisissa olosuhteissa, jotka ovat kiistatta hyvin vahingollisia lapsille ja lasten kehitykselle.

Leiriolosuhteet ovat varsinkin kesällä lasten hyvinvoinnin näkökulmasta haasteelliset. Lämpötila kohoaa yli 40 asteeseen, eivätkä yölämpötilatkaan aina laske alle 25 asteen. Telttakylissä kuumalta ei pääse pakoon. Olot ovat otolliset suolistoperäisten sairauksien leviämiselle, joista esimerkiksi ripuli voi olla lapselle hengenvaarallinen.

– Ravitsemustilanne on muutenkin tosi huolestuttava. Lääkärien arvion mukaan leireillä olevista lapsista suurin osa on aliravittuja, Tanner sanoo.

Vedensaannista ei ole aina takuita, sillä al-Holin vesilaitos sijaitsee Turkin vuonna 2019 haltuunsa ottamalla maakaistaleella Syyriassa.

Tanner on erityisen huolissaan lasten hyvinvoinnista leirillä. Paitsi että olosuhteet ovat terveydellisistä näkökulmista heikot, leiriympäristö voi myös radikalisoida.

Turvallisuustilanne leireillä on taas heikentynyt, Tanner kertoo.

Alkuvuodesta alkaen leireillä on tapahtunut noin 70 henkirikosta. Salamurhaa, joiden tyypillinen tekotapa on ollut yöllinen lähietäisyydeltä ampuminen tai puukotus teltassa tai teltan edessä. Henkirikokset ovat tapahtuneet käytännössä irakilaisten ja syyrialaisten osissa leiriä, Tanner sanoo.

Kohteiksi ovat joutuneet ne, jotka ovat tehneet yhteistyötä kurdihallinnon kanssa. Tannerin mukaan arvioidaan, että hyökkäysten takana on Isisin leirille soluttautuneet tahot.

– Maalis-huhtikuussa leirillä tehtiin iso turvallisuusoperaatio, jonka aikana paikalliset turvallisuusjoukot yrittivät saada alueen takaisin hallintaansa. Silloin pidätettiin paljon ihmisiä ja yritettiin jälleen rekisteröidä porukkaa. Näytti alkuun onnistuneen hyvin, mutta vähitellen henkirikosten määrä on jälleen lähtenyt kasvuun, Tanner sanoo.

Vaikka leirien sisällä turvallisuustilanne on heikko, yleinen tilanne alueella on lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna suhteellisen vakaa, Tanner sanoo. Kurdijohtoisen paikallishallinnon kontrolli on sen omilla alueilla tällä hetkellä kohtalainen. Neuvotteluja kotiuttamisista käydään kurdihallinnon kanssa, vaikka se ei ole valtiollinen toimija.

Alueen poliittinen tilanne on kuitenkin pidemmällä aikavälillä jossain määrin epävakaa, sillä Syyrian keskushallinto haluaisi ottaa kurdien hallitseman koillis-Syyrian takaisin haltuunsa. Jonkinasteinen epävakaus siis jatkuu niin kauan, kunnes asiaan saadaan ratkaisu.

Syyrian keskushallintoon kohdistetut pakotteet alueelle uhkaavat heikentää humanitääristä tilannetta entisestään, Tanner sanoo. Vuonna 2019 asetettujen pakotteiden heijastusvaikutukset ulottuvat koko Syyrian alueelle, myös leireille.

– Pakotteista johtuva inflaatio vaikeuttaa taloustilannetta, ja paikallishallinnon kassatilanne on huolestuttava.

– Lisäksi tänä vuonna on ollut todella huono sato. On mahdollista, että jollain aikavälillä siellä nähdään laajamittaisesti nälkää, Tanner pelkää.

Telttakylissä kuumalta ei pääse pakoon.

Al-Holin leiri perustettiin jo vuonna 1991 Persianlahden sodan jälkilöylyissä. Se ehdittiin jo välissä lakkauttaakin, mutta maaliskuussa 2019, kun Yhdysvaltain tukemat kurdijoukot kertoivat vapauttaneensa Isisin viimeisenä pidetyn saarekkeen Syyrian itäosista, Baghuzin kylän, Isis-naiset ja heidän lapsensa suljettiin al-Holiin ja muihin lähialueen pakolaisleireihin. Miehet laitettiin vankilaan. Kesäkuussa 2021 al-Holin leirillä arveltiin olevan noin 59 000 ihmistä.

Suomen hallituksen linjaus on ollut, että Suomella on velvoite auttaa lapsia, muttei naisia. Käytännössä lasten kotiuttaminen ilman äitejä on ollut kuitenkin mahdotonta. Ulkoministeriö neuvottelee kotiutuksista kurdihallinnon kanssa, mutta osa palanneista on myös päässyt itse karkaamaan leiriltä. Ulkoministeriö on varoittanut leirillä olevia perheitä sieltä pakenemisen vaaroista.