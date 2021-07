Kokoomuksen pormestariehdokkaana Helsingissä ollut Kirsi Piha vertasi kokoomuksen sisäistä tilannetta sukujuhliin, joissa humalainen eno häiriköi muita vieraita. Puoluejohdon mukaan kokoomuksessa on yhä tilaa ajatusten vuoropuhelulle.

Kokoomuksen puoluejohto vakuuttaa, että puolueessa on edelleen tilaa niin liberaaleille kuin konservatiivisille kokoomuslaisille. Puoluejohto kiistää, että kokoomuksen sisälle olisi muodostunut oikeistopopulistien joukko, joka ajaisi puolueen liberaaleja edustajia ahtaalle.

Kokoomuksen pormestariehdokkaana Helsingissä ollut Kirsi Piha esitti tänään lauantaina vastakkaisen näkemyksen puolueen sisäisistä voimasuhteista. Hän vertasi Helsingin Sanomien haastattelussa puolueen sisäistä tilannetta sukujuhliin, joissa humalainen eno häiriköi muita vieraita, mutta kukaan ei tohdi puuttua enon huonoon käytökseen. Piha julkaisi lauantaina aiheesta myös 67-sivuisen pamfletin nimellä Kenen kokoomus? Rivijäsenen mietteitä.

Humalaisella enolla Piha viittasi kokoomuksen konservatiiviseen laitaan.

– Eno siellä sen pullon kanssa saa heilua. Kun kuitenkin tiedetään, että kun eno on juonut tarpeeksi, niin se saa aikaan ikäviä asioita, Piha sanoi Helsingin Sanomille.

Kirsi Piha oli kokoomuksen pormestariehdokkaana Helsingissä.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen sanoo, että kokoomukseen on kautta aikojen kuulunut ihmisten ja arvojen välinen vuoropuhelu.

– Politiikkaan kuuluu paitsi puolueiden välinen myös puolueiden sisäinen keskustelu ja sitä on kyettävä suvaitsemaan mahdollisimman pitkälle. On selvää, että puolueella on yhteiset mallit sille, miten keskustelua käydään. Jos joku rikkoo kokoomuksen arvoja ja periaatteita vastaan, niin sitten on väärässä porukassa.

Valtosen mukaan kokoomus edustaa periaateohjelmansa mukaisesti ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Valtonen korostaa, ettei hän muista ”lähiajoilta” sellaista tapausta, jossa näitä arvoja ja periaatteita vastaan olisi rikottu puolueen sisällä.

Pihan herättämä keskustelu on kuitenkin tervetullutta, Valtonen huomauttaa.

– Politiikka elää avoimesta debatista, myös puolueen sisällä. Sitä ei pidä pelätä, vaan juhlia.

Kokoomuksen toinen varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen korostaa Valtosen tapaan, että puolueen on oltava avoin keskustelulle.

– Herättäisin sitä kysymystä, että paljonko me voimme koko puolueen osalta määritellä puolueen tilannetta Helsingin kevään tapahtumien perusteella. Oma kokemukseni on, että tunnelma puolueessa on todella hyvä.

Ikosen mukaan kokoomukselle on tyypillistä, että puolueessa käydään vuoropuhelua liberaalien ja konservatiivisten kokoomuslaisten välillä.

– Meidän ei pitäisi lähteä määrittelemään kokoomusta äärilaidoista käsin. Uskon, että valtaosa kokoomuslaisista asettuu näiden ajatussuuntien väliin. Tunnistan itsestäni ja myös monista muista, että meissä voi olla samanaikaisesti liberaalia uudistushenkeä ja perinteiden arvostusta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen mielestä kuntavaalit osoittivat kokoomuksen osalta, että puolueessa on edelleen sijaa sinivihreälle ja liberaalille linjalle.

– Sinivihreälle ja liberaalille linjalle löytyi tukea kunnallisvaaleissa. Nähdäkseni vaalit osoittivat, etteivät Kirsi Pihan maalaamat pelot ole toteutuneet, hän sanoo.

Mykkänen kuitenkin luonnehtii Pihan vertausta juoposta enosta ”kiinnostavaksi”.

– Minusta se Kirsin vertaus humalaisesta ja huonosti käyttäytyvästä enosta, oli jäljillä.

– Luulen, että jokaisessa isossa porukassa, myös puolueissa, on tällaisia huonosti käyttäytyviä enoja. Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen haastattelu muistuttaa meitä kaikkia siitä, että toisia kunnioittava puhekulttuuri on tarpeen.

3.7. kello 18.24: Lisätty tieto Pihan julkaisemasta pamfletista.