Kirsi Piha kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa ryöpytyksestä, jonka kohteeksi hän joutui sosiaalisessa mediassa.

Kirsi Piha kertoo Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen haastattelussa, miksi luopui helmikuussa kokoomuksen pormestari- ja kuntavaaliehdokkuudesta Helsingissä.

Suurin luopumiseen johtaneista laukaisevista syistä oli Pihan mukaan sosiaalisessa mediassa käynnistynyt hyökkäys häntä kohtaan sen jälkeen, kun hän oli esiintynyt MTV:n Uutisaamussa keskiviikkona 17. helmikuuta.

Haastattelussa Piha vastasi kysymykseen maahanmuutosta. Hän oli huolissaan ahdasmielisyyden kasvusta ja viittasi ”ikkunan alla kulkevaan natsikulkueeseen”.

Twitterissä tapahtuneeseen hyökkäykseen osallistuneista iso osa oli hänen ”omaa porukkaansa”, Piha sanoo HS:lle.

Piha puhuu maahanmuuttoon suhtautumisesta kokoomuksen ”rumana salaisuutena”. Hän käyttää vertausta, jossa sukujuhliin juopuneena tuleva eno hiljennetään jättämällä tämä yksin nurkkaan pullon kanssa.

Piha kertoi luopuvansa kokoomuksen pormestariehdokkuudesta verkkosivuillaan lauantaina 27. helmikuuta. Hänet oli valittu ehdokkaaksi aiemmin helmikuussa.

– Jos en olisi varma siitä, että valtaosa kokoomuslaisista ajattelee samaan suuntaan kokoomuslaisuudesta kuin itse, en voisi olla tässä puolueessa. On toinen asia kuitenkin pystyä edustamaan pormestariehdokkaana sitä arvojen kirjoa, joka tällä hetkellä kokoomuksessa on. Nykytilanteessa on olemassa todellinen vaara, että minulla ei olisi edellytyksiä onnistua kokoomuslaisena pormestarina, hän kirjoitti tuolloin.

Pihan vetäytyminen oli mediassa laajan huomion kohteena. Pihan päätöstä piti isona pettymyksenä muun muassa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, joka kommentoi asiaa Twitterissä.

IS kertoi maaliskuussa Orpon saaneen tiedon Pihan vetäytymisestä vain pari tuntia etukäteen. Pihaa yritettiin puhua ympäri, mutta tämä ei perunut päätöstään.

Pihan jättäytyminen pois pormestarikilpailusta tuli yllätyksenä myös muille puolueen jäsenille.

– Hänen ilmoituksensa tuli järkytyksenä ja surullisena uutisena, mutta kunnioitan Kirsiä ja hän osaa itse tehdä johtopäätöksensä, kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen (ent. Lepomäki) kommentoi Ilta-Sanomille.

Pitkän linjan kokoomuslainen, entinen kansanedustaja ja nykyinen Helsingin kaupunginvaltuutettu Arja Karhuvaara kommentoi Pihan päätöstä helmikuussa IS:lle. Hänen mukaansa Piha liioitteli puolueen sisäisiä ristiriitoja.

– On eräänlaista sosiaalipornoa ja epärehellistä, että lähdetään rakentamaan puolueen sisälle erilaisia klikkejä ja hajottamaan keskustelua. Ei puolue oikeasti ole niin kahtiajakautunut, vaan ihmisten yhteistyö on pysynyt äärimmäisen hyvänä. Ainakin itse koen hyvänä, ettei tarvitse joka asiasta olla samaa mieltä, vaan ihmisille annetaan mahdollisuus olla omaa mieltä ja seisoa omien periaatteidensa takana, Karhuvaara sanoi.