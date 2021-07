Perussuomalaisten Riikka Purra Ylelle puheenjohtajuudesta: ”Minulla ei ole henkilökohtaista hinkua tähän”

Puolueen linja pysyisi Purran valtakaudella maahanmuuttopainotteisena, hän arvioi Ylelle.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Riikka Purraa on pidetty vahvimpana seuraajaehdokkaana puheenjohtaja Jussi Halla-aholle, joka ilmoitti pari viikkoa sitten jättävänsä puheenjohtajan tehtävän.

Purra kertoi Ylelle pohtivansa eduskunnan kesätauon aikana sitä, asettuuko hän ehdolle elokuun puolessavälissä Seinäjoella järjestettävässä puoluekokouksessa. Hän ei ole vielä tehnyt päätöstä asian suhteen.

– Ymmärrän, miten haastava ja vaikea pesti se on, sekä henkilölle itselleen että hänen perheelleen. Olen hyvin läheltä saanut katsella puheenjohtaja Halla-ahon toimintaa, hän on onnistunut toki tehtävässään erinomaisesti, mutta kyllähän se on kova homma. Tämä tuli myös äkkiä, Purra totesi Ylen haastattelussa.

Purra kertoo seuraavansa, ketkä muut asettuvat ehdolle. Hän itse on ollut politiikassa vasta vähän aikaa eikä ole pyrkinyt puheenjohtajaksi.

– Kuten sanoin, minulla ei ole henkilökohtaista hinkua tähän.

Purra on ylivoimainen suosikki puolueen seuraavaksi puheenjohtajaksi, perussuomalaisten kansanedustajien ja vaikuttajien piiristä arvioidaan IS:lle.

– Purra on tehnyt kovaa työtä varapuheenjohtajana ja kiertänyt ympäri jäsenistöä, Purraa muun muassa kiiteltiin, kun IS kysyi asiasta.

Jos Purra päätyisi puolueen puheenjohtajaksi, pysyisi perussuomalaisten linja hänen mukaansa nykyiseen tapaan maahanmuuttopainotteisena.

Hän arvioi kuitenkin olevansa hieman Halla-ahoa ”laaja-alaisempi” poliitikko, jolle esimerkiksi talousasiat ja sosiaalipolitiikka ovat hyvin mieluisia aihe-alueita.

– Totta kai maahanmuutto, maahanmuuttopolitiikka on se, minkä takia minäkin olen politiikkaan tullut, mutta suhtaudun intohimoisesti myös moneen muuhun politiikan sektoriin, Purra sanoi Ylelle.