Krista Kiuru Ylellä EM-kisojen turismikoronasta: Tilanne on vakava

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) korosti erityisesti jokaisen jalkapallomatkailijan omaa vastuuta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi ensimmäisen kerran näkemyksiään jalkapallofanien mukanaan tuomista koronavirustartunnoista Ylen A-studiossa maanantai-iltana.

EM-kisakatsojien peruilta on varmistunut jo lähes 300 tautitapausta. Altistuneita pelätään olevan mahdollisesti jopa tuhat.

Esimerkiksi Helsingin kaupungin ilmaantuvuusluku (uudet tartunnat kahden viikon aikana / 100 000 asukasta) nousi maanantaina jo 64:ään, mikä tarkoittaa hyvin vahvan leviämisvaiheen lukua.

– Tilanne on vakava. Ei pelkästään siksi, että tartuntamäärä on nousussa, vaan huoli on siinä, tuodaanko Suomeen sellainen virusmuunnos, johon ei vielä tepsi ensimmäinen rokoteannos. Siksi tämä tilanne on niin huolestuttava, Kiuru myönsi A-studiossa.

Kiuru ei sulkenut pois, että Suomeen voi tulla uusia rajoitustoimia, jos tartuntojen määrä nousee vielä paljon. Hän kuitenkin korosti erityisesti jokaisen jalkapallomatkailijan omaa vastuuta.

– Tässä tapauksessa aivan ratkaisevassa roolissa on se, miten ihminen itse suhtautuu tietäessään, että on ollut Pietarissa kisamatkalla. Kun tartuntatautiviranomainen soittaa, on oleellista vastata puhelimeen ja ottaa kaikki keinot käyttöön, että saadaan tämä soppa selvitettyä. Meillä on vaikeuksia tavoittaa ihmisiä, ja asiaan on suhtauduttu vähätellen, Kiuru sanoi.

– Osa onnistui noudattamaan viranomaisten ohjeita ja osa ei. Vastuu, joka on annettu myös oikeutena tulla ja mennä, tarkoittaa sitä, että se sisältää myös velvollisuuden. Kaikki eivät ole pystyneet noudattamaan määräyksiä täysimääräisesti, ja näin tämä soppa on syntynyt, Kiuru lisäsi.

Kiuru ei halunnut lähteä arvioimaan, mistä johtui, että rajalla oli esimerkiksi viime tiistaina vain muutama testaaja ja terveysviranomainen ottamassa vastaan yli 2 500:tä Suomeen palaajaa. Lopulta noin 800 matkaajaa päästettiin Suomeen ilman testiä.

– Tässä tapauksessa ei voi kuin ihmetellä, miksi pakkotestaus ei toiminut. Selvitämme tällä hetkellä aluehallintovirastojen tekemisiä. On aivan selvää, että alueellisessa päässä ei ole kaikessa onnistuttu, ja sillä on hintansa.

– On kuitenkin muistettava, että tartunnat ovat syntyneet kisamatkalla ja erityisesti ahtaissa busseissa. Maskia ei ole käytetty. Kun näistä yhteisistä turvallisuus- ja hygieniaohjeista ei ole pidetty kiinni, niin tuliaiset ovat tulleet tänne asti, Kiuru muistutti.

Kiurun mukaan on erityisen tärkeää, että kaikki Venäjän rajan ylittäneet käyvät kakkostestissä varmistaakseen, etteivät he tartuta seuraavia.

– Nyt täytyy tarttua siihen, että jokainen joka on ollut kisamatkalla, ottaa napakasti selkärangasta sellaisen otteen, että ruoto suoraksi ja toimiin, jotta tämä ei tästä pahenisi, Kiuru sanoi.

– Tämä on vielä meidän käsissämme. Jos me haluamme tämän hoitaa, niin jokainen rajan yli tullut tietää kyllä sydämessään, pitäisikö kakkostestissä käydä ja kaikki altistuneet selvittää. Jos yksilön vastuu ei toimi, tätä asiaa ei saada selvitettyä.

Kiurun mukaan erityisesti ravintola-alalla oli suuri toive, että Uusimaa siirtyisi kiihtymisvaiheesta perustasolle, mikä mahdollistaisi pidemmät aukiolo- ja anniskeluajat.

–Se ei ole mahdollista nyt, se on jo selvä. Mutta mennäänkö vielä toiseen äärisuuntaan, jossa tilanne merkittävästi pahenee? Se jää nähtäväksi.

– Toivon, että kesää ei ole peruttu. Kesää on odotettu, ja ihmiset odottavat, että rajoituksia puretaan, Kiuru mietti.