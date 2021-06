Eduskunnan kansliatoimikunnan esitys on yksimielinen.

Eduskunnan kansliatoimikunta kokoontuu tiistaiaamuna kokoukseen, jonka pääaiheena on Ilta-Sanomien tietojen mukaan Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin irtisanominen.

Asiasta kertoi ensin Iltalehti.

IS:n saaman vahvistetun tiedon mukaan eduskunnan kansliatoimikunta on esityksessään yksimielinen.

Kyse on ennen kaikkea kokonaisuudesta. Mikään yksittäinen syytös ei olisi Ilta-Sanomien tietojen mukaan riittänyt kansliatoimikunnalle esittämään Yli-Viikarin irtisanomista, mutta vaaka on kallistunut irtisanomisesityksen puolelle, koska syytöksiä on useita.

Kansliatoimikunnan kantaan vaikutti osaltaan sekin, että Yli-Viikari ei ole missään kohtaa myöntänyt tehneensä itse väärin, vaan syy on ollut aina muualla.

Tämän kokonaisuuden pohjalta kansliatoimikunta on tullut siihen tulokseen, ettei Yli-Viikarilla ole enää edellytyksiä jatkaa tehtävässään.

Lopullisesti Yli-Viikarin irtisanomisesta päättää eduskunnan täysistunto kansliatoimikunnan tekemän esityksen pohjalta.

Kansliatoimikunta ehti jo pidättää Yli-Viikarin virasta rikosepäilyjen takia huhtikuussa. Yli-Viikari kävi kansliatoimikunnan kuultavana viime viikolla.

Ilta-Sanomien saaman tiedon mukaan Yli-Viikarin vastine oli taiten tehty, mutta se ei lopulta riittänyt kääntämään kansliatoimikunnan päätä.