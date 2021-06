Ex-ministeri kertoo, että päätös oli todella vaikea.

Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestariksi kansanedustaja Paavo Arhinmäkeä, joka on istunut kaupunginvaltuustossa yli kaksi vuosikymmentä.

Arhinmäki, 44, on entinen kulttuuri- ja urheiluministeri.

– Päätös olla käytettäväksi apulaispormestariksi oli todella vaikea, koska se merkitsee kansanedustajan tehtävästä luopumista. Kansanedustajan tehtävä on kuitenkin hienoin tehtävä kansanvallassa, mitä voi edustaa. Sain hyvin paljon vetoomuksia sekä kansanedustajana jatkamisen puolesta että apulaispormestariksi siirtymiseksi, hän sanoo valtuustoryhmän tiedotteessa.

Virallisesti valinta tehdään vasemmistoliiton valtuustoryhmän ja Helsingin piirijärjestön yhteiskokouksessa 15. heinäkuuta.

– Tämä on iloinen uutinen niin Paavolle kuin Helsingille, en voi kuvitella pätevämpää henkilöä tähän tehtävään. Samaan aikaan tämä on korvaamaton menetys vasemmistoliiton eduskuntaryhmälle, jossa Paavolla aina on ollut suuri ja tärkeä rooli, puolueen puheenjohtaja Li Andersson kirjoittaa Twitterissä.