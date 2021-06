Sote saatiin. Väännöt eivät siihen lopu, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Juhannusviikon ihme on toteutunut! Sote-uudistus meni keskiviikkona eduskunnassa läpi.

Plumps!

Odottakaa juhannukselta pikkutaikoja, älkää ihmeitä. Se ei ole niiden aika. Silti tämän juhannuksen alla tapahtui ihme. Sote tuli lihaksi. Se hyväksyttiin keskiviikkona eduskunnassa. Tuosta vain.

Plumps!

Nykyiset korkeakouluopiskelijat olivat päiväkodin puuhapihassa, kun sotesta alettiin vääntää. Kohta he valmiina maistereina pääsevät toteuttamaan sitä. Mitä oivia uria siinä aukeakaan.

Sote-uudistusta pidetään historiallisena, koska Suomeen syntyy 21 hyvinvointialuetta, jotka vastaavat sote-palveluiden ja pelastustoimen järjestämisestä paitsi, että pääkaupunki Helsinki hoitaa näitä asioita edelleen itse.

Jos teitä alkoi haukotuttaa, siitä vaan. Antakaa mennä, mutta muistakaa koronaturvallisuus.

Soten ongelma on aina ollut, että perskohtaisesti ihmisiä eniten koskettavat asiat kiinnostavat heitä lähtökohtaisesti vähiten. Näin on evoluutio viisaudessaan säätänyt.

Katsokaa vaikka kuntavaalien äänestysprosenttia. Lainatkaa vain ensin suurennuslasi.

Vanha pölyinen kansantarina kertoo, että sote-uudistuksen valmistelu käynnistyi, kun Matti Vanhanen oli ensi kertaa pääministeri. Muistattehan tuon nuoren ja vireän miehen harmaassa puvussaan ja asiallisen kulmikkaissa silmälaseissaan.

Tavallaan on siistiä, että soten loppusuoralla hallituksessa istui vanha ja kaiken kokenut valtiovarainministeri Matti Vanhanen yhä harmaammassa puvussaan. Ihan loppusuoralle hän ei ministerinä jaksanut, minkä kyllä ymmärtää.

Niin oli päivä kehänsä kauniisti kiertänyt.

Vanhanen on keskustalainen. Keskustalle sote on tärkeä. Keskustan äänestäjistä iso osa asuu pikku kunnissa, jotka kuihtuvat. Sote-uudistuksella pyritään muun muassa siihen, että heillekin jotain palveluita päivän matkan säteelle jäisi. Keskustan kiinnostus on siis ymmärrettävää.

Keskustalainen pääministeri Juha Sipilä soitti soten korkean veisun. Se kesti vuodesta 2015 vuoteen 2019, pidempään kuin jatkosota.

Taisto oli sekavaa kuin Syyrian sisällissota, ei selkeää kuin jatkosota, jossa Suomen armeija ja puna-armeija etupäässä pysyivät kiltisti annetuilla rintamalohkoillaan. Sipilän sote-sodassa puukotettiin selkään ja hallituskumppani oli äkkiä pahin vihollinen. Hallitus rytisi ja valtioneuvoston linnassa riideltiin yötä myöten.

Ei ole kumma, että Sipilän hallituksen sote törmäsi seinään keväällä 2019. Pian sen jälkeen entinen pääministeri Sipilä antoi Suomen kansalle sen tunkin takaisin.

Krista Kiurun katse pysäyttää vaikka joulupukin maahan matkaavan turistikoneen taivaalle. Annika Saarikko harhauttaa poliittisella pelisilmällään perussuomalaiset valtausarmeijat jorpakkoon kepukuntien rajoilla.

Ei ihme, että demarien Kiurun ja keskustan Saarikon ollessa hallituksessa sote viimein luiskahti maaliin.

Se oli kyllä enemmän tuluskukkaro kuin juhlamekko. Vuosien varrella hallitukset ovat maalailleet omille soteilleen mitä ruusuisimpia visioita. Suomeksi visio tarkoittaa haihattelua.

Sairaat eivät nyt nouse vuoteiltaan ja vaella jonojen ohi parhaiden yksityislääkärien parannettaviksi, kuten taannoin haluttiin. Syrjäisen eukon matka terveyskeskuksiin voi yhä kasvaa – toisin kuin halutaan.

Kaikki on vähän keskeneräistä. Kesän jälkeen odottavat uudet säädöt. Kiurun ja Saarikon kaltaiset poliitikot elävät sellaisista.

Luurankosote saattoi todella olla ainoa tapa saada uudistus läpi perustuslain pykälien. Aiemmat versiot ne surmasivat ja söivät suihinsa. Perustuslakivaliokunta toimi keittiömestarina.

Soten hulttiopoika koputtelee jo eduskuntatalon ovia, ja perustuslakivaliokuntaa odottavat uudet kattaukset.

Yksityisten palvelutuottajien eli terveysbisneksen asemasta taistellaan vielä hallituksesta toiseen. Hyvinvointialueiden määrä on iso ja voi vain pienetä. Se tuo dynamiittia maakuntien Suomeen.

Soten hulttipoika ottaa jo juhannuspohjia. Kohta mennään taas kovaa.