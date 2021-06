Vihreiden sote-kriitikot jäivät pois äänestyksestä – Heli Järvinen: ”Ei vaan sydän anna periksi äänestää puolesta”

Järvinen povaa terveyspalveluiden heikentyvän Etelä-Savossa sote-uudistuksen myötä. Järvinen suhtautuu kriittisesti myös maakuntaveroon.

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona sote-uudistuksen äänin 105–77. Poissa oli 17 kansanedustajaa.

Hallituspuolue vihreiltä oli äänestyksestä poissa viisi kansanedustajaa. Yksi heistä oli Heli Järvinen, joka oli äänestyksen aikaan Etelä-Savossa Kerimäellä. Järvinen kertoo kantavansa suurta huolta nimenomaan Etelä-Savon kohtalosta.

– Oman sairaalan palveluiden raskaan karsimisen puolesta ei voi äänestää kyllä. Ei vaan sydän anna periksi. Meillä on jo Suomen sairaimmat, pienituloisimmat, vanhimmat ja nopeimmin vanhenevat ihmiset. Vaikka kahden sairaalan mallille annettiin kymmenen vuoden lisäaikamahdollisuus, niin on aivan selvää, että meidän hyvinvointialueella ei tule olemaan mahdollisuutta pitää terveyspalveluita edes tässä nykyisessä mallissa. Kun alueita laitetaan rinnakkain, Itä-Savon puoli tulee häviämään vielä enemmän pienempänä alueena, Järvinen ennustaa.

Järvisen mukaan ongelma on rahoitusmallissa.

– Rahoitus tulee kaikilla alueilla nousemaan, mutta kustannuskehityksestä, joka on arvioitu meillä, tullaan leikkaamaan 40 miljoonaa, mikä tarkoittaa, että lähitulevaisuudessa meidän pitää saada kustannuksia kuriin ja palveluita tullaan karsimaan isolla kädellä.

Järvinen kertoo suhtautuvansa myös maakuntaveroon eduskuntaryhmäänsä paljon ennakkoluuloisemmin.

– Meillä on iso joukko takuu-, työkyvyttömyys- ja kansaneläkeläisiä, joiden tulot ovat niin pienet, että he eivät tule maksamaan senttiäkään maakuntaveroa. Meidän harvalukuiset työtä tekevät ihmiset joutuisivat kantamaan entistä suurempaa taakkaa koko alueen porukan terveyden puolesta. Kun lähtökohtana on, että kenenkään verotustaso ei nouse, niin se on yhtälönä todella hankala ja tarvitsee isoja valtionosuusmuutoksia rinnalleen.

Jos pitää uudistusta huonona, niin eikö olisi ollut suoraselkäistä äänestää sitä vastaan?

– Se on eduskuntajärjestelmässä ongelma, että jos olisin äänestänyt ei, olisin ikään kuin kannattanut opposition ehdotusta. Sitä ei voi millään tavalla kannattaa. Oppositio väittää, että malli kiusaa yksityistä terveydenhuoltoalaa ja yrityspuolta. Se ei pidä lainkaan paikkaansa, hyvinvointialueet voivat ulkoistaa vaikka kokonaisia terveyskeskuksia, idea on vaan se, että hyvinvointialue ei voi ulkoistaa koko perusterveydenhuoltoaan, mikä on oikein toimiva rajoitus, Järvinen perustelee ratkaisuaan.

Myös Inka Hopsu (vihr) ja Mari Holopainen (vihr) ilmoittivat etukäteen, etteivät he voi äänestää sote-uudistuksen puolesta. Molemmat olivat poissa äänestyksestä.

Hopsu viestittää IS:lle olleensa Strasbourgissa Euroopan neuvoston kokouksessa.

– En olisi kuitenkaan äänestänyt esityksen puolesta. Suomi menestyy tai taantuu kaupunkien elinvoiman mukana, ja esitetty ratkaisu siirtää entistä enemmän resursseja suurista kaupungeista maaseudulle, kyseenalaistaa kaupunkien investointikyvyn ja leikkauspaineet opetuksen ja kasvatuksen osalta kasvavat entisestään.

Hopsun mukaan kyseessä on suuri hallinnon uudistus, jonka vaikutuksia olisi pitänyt arvioida huomattavasti laajemmin myös kuntiin jäävien palveluiden osalta.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) viestitti Twitterissä, ettei hän päässyt sote-äänestykseen virkamatkan tuoman karanteenin takia. Haavisto kertoi pitävänsä tärkeänä, että sote-päätös saatiin vihdoin aikaiseksi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kutsui hetkeä Twitterissä ”historialliseksi”, valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) puhui ”työvoitosta”.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) povasi vielä helmikuussa hallituksen sote-mallin kaatuvan. Vapaavuori kommentoi Twitterissä, että ”demokratiassa päättäjillä on oikeus tehdä tyhmiä päätöksiä”.

– Myös todella tyhmiä. Kun sote-uudistuksen hulluus vielä joku päivä paljastuu, 23.6 tulee julistaa kansalliseksi suruliputuspäiväksi, Vapaavuori kommentoi.