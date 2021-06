Opetusministeriksi palaava Li Andersson: ”Työtä pitää saada järjestettyä niin, että tyttärelle jää riittävästi aikaa joka päivä”

Vanhempainvapaalta töihin palaava Li Andersson pitää outona ajatusta, että Jussi Halla-ahon vetäytyminen avaisi tietä oikeistohallitukselle. -Ongelmalliset asiat pysyvät johtajasta huolimatta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson palaa ensi viikolla vanhempainvapaalta opetusministeriksi. Puolen vuoden vanhempainvapaa Anderssonille, etteivät puoluejohtajat ole korvaamattomia. Hän aikoo palattuaan olla entistä tarkempi omista aikatauluistaan. Aikaa omalle Ava-tyttärelle on jäätävä kiireen keskellä.

– Poissa oleminen on ollut helppoa ja ihanaa, koska oli ihanaa olla vauvan kanssa. On hyvää ja tervettä niin itselleni kuin koko yhteiskunnalle ja kaikille, että puoluejohtajat eivät ole korvaamattomia. Kaikissa puolueissa on myös muita henkilöitä, jotka pystyvät vastuuta kantamaan.

Andersson sanoo voineensa olla koko vanhempainvapaansa luottavaisin mielin, koska Jussi Saramo hoiti hommat niin opetusministerinä kuin viisikossakin erittäin hyvin. Paluun omaan unelmapestiinsä opetusministeriksi hän tekee hyvillä mielin.

Puoliso Juha Pursiainen jää nyt vuorostaan vanhempainvapaalle hoitamaan pariskunnan tytärtä.

– Tulen työssäni varmasti paljon tarkemmin priorisoimaan mitä teen ja mitä en tee. Milloin lähden mihinkin matkaan. Vastuuta puolueelle ja Suomen kansalle, mutta minulla on myös vastuu suhteessa tyttäreeni. Hallituksen neuvotteluissa voi mennä ajoittain pitkäänkin, mutta työtä pitää saada järjestettyä niin, että on aikaa olla myös riittävästi tyttäreni kanssa joka päivä.

Andersson kuvaa tyttärensä olevan edelleen ”hyvin nukkuva ja iloinen”.

Puoluejohtajan työn raskaus pysäytti monet poliitikot, kun kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo joutui yllättäen heti vaalien jälkeen ohitusleikkaukseen. Tieto pysäytti myös Orpon ikuisen vaalitenttien haastajan Anderssonin. Hän toivoo Orpon tervehtyvän pikaisesti.

– Se oli todella huolestuttava ja huolta herättävä tieto. Puoluejohtajan työ on todella vaativa. Se ei ole fyysisestä näkökulmasta kaikista terveellisintä työtä. Istumista ja pitkiä päiviä on paljon. Siihen yhdistyy kova henkinen paine. On todella tärkeää, että huolehtia omasta terveydestään ja siitä, että on mahdollisuus ja aikaa pysähtyä ja palautua.

Jussi Halla-aho ja Li Andersson MTV:n kuntavaalitentissä.

Viikon isoihin poliittisiin uutisiin kuuluu Jussi Halla-ahon ilmoitus siitä, että hän luopuu perussuomalaisten puheenjohtajuudesta. Anderssonista ilmoitus kertoo siitä, että perussuomalaisistakin on tulossa puolue, jossa puheenjohtajia tulee ja menee.

– Perussuomalaisia on luettu ja tulkittu aika paljon niin, että pärjäävätkö he lainkaan ilman jotain tiettyä johtohenkilöä. En usko, että puolueen politiikka on johtohenkilöstä kiinni. Vasemmistoliiton näkökulmasta kaikki ongelmalliset asiat ja sisällöt heidän politiikassaan pysyvät johtajasta huolimatta.

Andersson ei usko, että Halla-ahon vetäytyminen sinällään edistää mitenkään tietä oikeistohallitukselle. Näin Halla-ahon ratkaisua on julkisuudessa useissa puheenvuoroissa tulkittu.

– Se olisi outo analyysi. Kokoomus näki aiemmin arvoristiriitaa Halla-ahon perussuomalaisten kanssa, mutta ei missään puolueessa linja ole kiinni puheenjohtajasta, vaan siitä millaista politiikkaa se kollektiivina tekee. Heidän pitäisi osoittaa tekevänsä jokin selkeä linjamuutos, mutta kukaan puheenjohtajuutta pohtineista ei ole käsittääkseni sellaista aikeissa tehdä.