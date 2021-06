Yhteiskuva on kerännyt paljon huomiota sosiaalisessa mediassa.

Twitterissä huomiota on herättänyt kuva perussuomalaisten puheenjohtajasta Jussi Halla-ahosta poseeraamassa peukku pystyssä Elokapinan mielenosoittajien kanssa. Päivitystä on jaettu yli 2 000 kertaa.

Halla-aho kävi tiistai-iltana Senaatintorilla Helsingissä seuraamassa Elokapinan mielenosoitusta.

Miten sinne eksyitte?

– Mielenosoitus oli kovin keskeisellä paikalla, Senaatintorilla. Ei sinne tarvinnut erityisesti eksyä.

Halla-ahon ja elokapinalaisten yhteiskuvan Twitterissä jakanut Joel Lindqvist kirjoitti saatetekstinä, että Halla-aho viihtyi Elokapinan kapinakeskuksen liepeillä noin 20 minuutin ajan. Halla-aho itse kertoo, ettei ottanut ylös Senaatintorilla viettämäänsä aikaa.

Oliko elokapinalaisilla jotain erityistä sanottavaa perussuomalaisten puheenjohtajalle?

– Enimmäkseen ihmiset halusivat ottaa selfieitä. Lähinnä siinä kuuntelin, että mitä siellä puhutaan.

Halla-aho kertoo, että on mielenkiintoista käydä kuuntelemassa sellaisia ihmisiä, joiden kanssa on eri mieltä. Hän on aikaisemmin kritisoinut Elokapinan tiesulkuja.

– Ihmisten kannattaisi pelätä toisiaan vähän vähemmän. Minun on vaikea ymmärtää sitä, että Elokapina-porukka tästä on nyt mennyt sekaisin, että minä olen pysähtynyt heidän mielenosoitukseensa.

– Mun mielestä on yksinomaan positiivista, jos ihmiset menevät myös oman kuplansa ulkopuolelle välillä kuuntelemaan, Halla-aho sanoo.

Elokapina on osoittanut mieltään 16. kesäkuuta alkaen. Liike vaatii, että ilmasto- ja ympäristökriisiin kiinnitetään enemmän huomiota.

Halla-aho täräytti maanantaina ison uutispommin, kun hän kertoi jättävänsä tehtävänsä puolueen puheenjohtajana. Halla-aho kertoi, ettei aio asettua ehdolle elokuussa Seinäjoella järjestettävässä puoluekokouksessa.