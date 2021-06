Purra ylivoimainen suosikki Halla-ahon seuraajaksi – ps-vaikuttajien piiristä nousee kuitenkin esille yksi iso kysymys

Myös perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio antaa tukensa Purralle. Purra kertoo kannustaneensa Taviota mukaan kisaan.

Perussuomalaisten ensimmäinen varapuheenjohtaja Riikka Purra on ylivoimainen suosikki puolueen seuraavaksi puheenjohtajaksi, puolueen kansanedustajien ja vaikuttajien piiristä arvioidaan IS:lle.

– Purra on tehnyt kovaa työtä varapuheenjohtajana ja kiertänyt ympäri jäsenistöä, Purraa muun muassa kiiteltiin.

Keskustelu perussuomalaisten seuraavasta puheenjohtajasta alkoi, kun Jussi Halla-aho ilmoitti maanantaina, ettei hän hae jatkokautta elokuussa Seinäjoella pidettävässä puoluekokouksessa.

Purran asema vankistui tiistaina entisestään, kun perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio antoi Twitterissä tukensa Purralle.

– Olen kehottanut Riikka Purraa tavoittelemaan PS:n puheenjohtajuutta. Hän on pätevä ehdokas puolueen puheenjohtajaksi ja seuraavaksi pääministeriksi, Tavio kirjoitti.

Tavion viesti tulkittiin siten, ettei hän ole itse ehdolla puheenjohtajaksi.

Yksi IS:n haastattelema perussuomalainen vaikuttaja toivoi kisaan mukaan sekä Purraa että Taviota. Molempien katsottiin olevan vapaita poliittisesta painolastista, jota Halla-ahoon on liittynyt.

– Kukaan ei ole sanonut, että Purran tai Tavion perussuomalaisten kanssa ei voi mennä hallitukseen. Halla-aho on nähty pahana piruna.

Purra viestitti IS:lle kannustaneensa Taviota mukaan kisaan.

– Olisin mielelläni tukenut häntä, ja hän tietää sen, Purra kommentoi.

Purra kertoi tekevänsä päätöksen ehdokkuudestaan eduskunnan kevätkauden päätyttyä.

– Saamani tuki, erityisesti jäsenistöltä, vaikuttaa totta kai. Turha olisi ilman tukea lähteä kisaamaan. En harrasta itseni tyrkyttämistä.

Purran ainoana rasitteena pidetään sitä, jos hänestä syntyy mielikuva ”niin sanotun eliitin” suosikkiehdokkaana.

– Jos niin sanottu eliitti ryhmittyy jonkun taakse hyvinkin nopeasti, se ei oikein näytä PS-jutulta, IS:lle arvioidaan.

– Osa saattaa tykätä huonoa Purrasta ainoastaan sen takia, koska hän on itsestäänselvä vaihtoehto, perussuomalaisten kansanedustaja sanoo.

– Vaikka suunnitelmaa Purran valitsemiseksi ei ole, niin jos se siltä näyttää, perussuomalainen kenttä saattaa helposti katsoa, että taas sisäpiiri on päättänyt, toinen kansanedustaja kommentoi.

Purran odotetaankin saavan vastaehdokkaita. Yhtenä nimenä esillä on ollut eduskunnan toinen varapuhemies Juho Eerola, mutta IS:n tietojen mukaan Eerola on tuskin ehdolla, jos Purra on kisassa mukana.

Perussuomalaisten vuoden 2017 puoluekokouksen alla Halla-aho tarttui vastaehdokkaansa Sampo Terhon suosioon ”puolue-eliitin” keskuudessa. Halla-aho voitti Terhon puheenjohtajavaalissa selvästi.

Purraa pidetään Halla-ahon poliittisena hengenheimolaisena ja samantyyppisenä persoonana.

– Molemmat ovat vähän introverttejä. Varmaan heillä on erilaisia painotuksia, Purralla on hyvin vahva tuntemus sosiaalipolitiikan asioista, mutta maahanmuuttopolitiikassa he ovat olleet pitkän aikaa täysin samalla linjalla.

Purran kerrotaan tehneen puolueen sisällä läpimurron, kun hän laati Suomen Perustalle vuonna 2016 pamfletin Kansainvälinen pakolaisinstituutio ja valtioiden mahdollisuudet – imagon suojelusta rajojen suojeluun.

– Yhdellä jos toisellakin seisoi silmät päässä, että mikä tuo on, nainen kukkamekossa tykittää täsmällistä tekstiä pakolaisinstituution erilaisista perusoikeustulkinnoista, IS:lle kuvaillaan.

Purra palkattiin perussuomalaisten puoluetoimistolle poliittiseksi suunnittelijaksi. Eduskuntaan Purra nousi 2019 Uudeltamaalta 5960 äänellä.

Sitä ennen Purra oli mukana Laura Huhtasaaren presidentinvaalikampanjassa.

Riikka Purra oli mukana Laura Huhtasaaren tukijoukoissa vuoden 2018 presidentinvaaleissa.

Purran arvioidaan olevan nyt Huhtasaarta suositumpi puolueessa. Europarlamentaarikkona toimiva Huhtasaari on ilmoittanut, ettei hän ole ehdolla puoluekokouksessa.

Perussuomalaisissa arvuutellaan yhä, mikä sai Halla-ahon luopumaan puheenjohtajan tehtävästä.

Halla-aho kertoi laatineensa tiedotteen, jonka saa julkaista vasta kymmenen vuoden päästä.

Yhtenä syynä arvioitiin olevan puheenjohtajan työn kuluttavuus, mitä puolueen matala hierarkia korostaa.

– Se on raakaa ja raskasta menoa, itsensä likoon laittamista 24/7. Voi kuvitella, kun jäsen Juupajoelta soittaa puheenjohtajalle perjantai-iltana ja Jussi vastaa. Hän jauhaa puolitoista tuntia puolihiprakassa, että torilta on karkit loppu, se on aika kuluttavaa hommaa, IS:lle kuvaillaan.

– Puolueen jäsenet ovat kaikki oman elämänsä etulinjansa taistelijoita, tulee helposti paikallisia jäsentenvälisiä, ei voi tietää, ketkä ovat oikeassa ja ketkä väärässä. Varmasti tämä on yksi asia, joka on syönyt hänen energiaansa, toinen arvio kuului.